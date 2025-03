Abel Martínez condena agresión en Friusa: “El pueblo no puede ser reprimido por defender su Patria”

El dirigente político Abel Martínez condenó enérgicamente la agresión cometida contra dominicanos que marchaban pacíficamente en la comunidad de Friusa, en Verón, exigiendo el respeto a la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley ante la creciente presencia de haitianos ilegales en todo el territorio nacional.

Martínez calificó como inaceptable que se establezcan “perímetros” para limitar el derecho del pueblo a manifestarse, mientras se permite que miles de extranjeros ilegales crucen sin control la frontera. “El perímetro que debe controlarse es el de la frontera. Ese ya existe, y lo que corresponde es hacerlo respetar por quienes violan nuestra soberanía”, expresó.

Asimismo, sostuvo que reprimir dominicanos en su propia tierra por alzar la voz en defensa del país es una grave afrenta a la dignidad nacional, y que la respuesta del Estado no puede ser la represión contra quienes exigen orden, legalidad y protección a la identidad dominicana.

Frente a esta situación, Abel Martínez reiteró la necesidad urgente de adoptar un plan nacional para enfrentar la crisis migratoria con medidas claras y firmes:

1. Deportaciones masivas de haitianos ilegales, mediante operativos frecuentes en barrios, fincas, obras y espacios públicos.

2. Control estricto de la frontera, reforzada con tecnología, vigilancia militar continua y puntos de retención.

3. Regulación de la mano de obra extranjera, limitada a sectores como agricultura y construcción, con censo nacional, carnet biométrico y fiscalización estricta.

4. Eliminación del turismo de parturientas haitianas, que ha desbordado el sistema de salud nacional.

5. Implementación de un sistema digital de identificación para extranjeros, sin el cual no tendrán acceso a trabajo, salud, educación ni subsidios.

6. Reformas legales para blindar la soberanía, incluyendo penas más severas a traficantes de ilegales y el fortalecimiento del marco jurídico sobre nacionalidad.

Abel Martínez concluyó afirmando que la República Dominicana no puede continuar tolerando esta situación. “El pueblo dominicano no se reprime, se escucha. El perímetro es la frontera… no el corazón de la Patria.”