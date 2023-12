2024, muchos retos de RD

El nuevo año 2024 nos trae muchos retos a los dominicanos.

Luego de un año 2023 muy difícil, hay que resolver los tantos problemas que nos dejaron los últimos 365 días a la población.

En un año electoral con dos elecciones, no será muy fácil resolver males no solucionados en años no electorales.

De elecciones cuyo reto debe ser la transparencia sin crisis post electoral.

El país sigue apostando irresponsablemente a presupuestos deficitarios cada vez más complicados que obligan a un endeudamiento escandaloso con la emisión de bonos de cientos de miles de millones pesos, generando un cada vez un creciente pago en el servicio de la deuda, como el impacto en el presupuesto general de la nación del 4 por ciento a la educación dominicana, cuyo uso hay que auditar, invertirlos correctamente y darle mayor transparencia.

El tipo de cambio, que extrañamente subió en diciembre, en el mes que mas divisas ingresan al país, es un tema clave en el 2024 que no se le debe ir de las manos a las autoridades del Banco Central, que deben enfrentar cualquier intento de uso político que le quieran dar para manipular el voto de los dominicanos en los dos comicios de este año.

La nueva variante del COVID-19 y otras enfermedades merecen mayor atención.

Enfrentar el caos y las violaciones a las leyes en el tránsito por motoristas, deliverys, taxistas h otros malos dominicanos

Alarman las muertes extrajudiciales, con supuestos intercambios de disparos que marcan un retroceso y que limitan el accionar de la justicia.

No podemos olvidar a San Cristóbal, victimas de dos explosiones muy costosas en lo económico y por la pérdida de vidas. Cómo es posible que todavía no se conozca el informe final sobre lo ocurrido con la explosión en el centro de esa importante provincia?

En el nuevo año hay que preservar los ecosistemas, las fuentes de agua y sancionar a los responsables de los daños a los manglares en Samaná, Montecristi y otros puntos, lo que no caer en el bajo mundo de la impunidad.

En el 2024 hay que remitir a la justicia todos los expedientes de irregularidades detectadas en la administración pública.

Hay que continuar con el combate del narcotráfico y el lavado de activos.

Incrementar la inteligencia en los cuerpos armados para dar seguimiento a militares y policías, quienes se vinculan a bandas de narcos, atracadores, extorsionadores y a otras manifestaciones delincuenciales.

El nuevo año debe llevar a la reflexión al gobierno para que no siga adoptando medidas que conspiran contra el aparato productivo de la nación. Un arancel cero es una puñalada a la producción nacional y solo enrique a los importadores y a las cadenas comerciales.

2024, año que debe ser aprovechado para arreciar el combate a los ilícitos y el fomento de la producción sostenible.

Para seguir dando pasos concretos hacia la transición energética sostenible, disminuyendo la presencia delos derivados del petróleo en la generación de energía, pensando en reducir sus costos y el precio vendido a las empresas y a la población.

Para apostar a la biodiversidad.

Para mayor atención a la ruta marítima del narcotráfico de Colombia a RD.

Para impedir el canal ilegal que construyen los haitianos, violentando el tratado de 1929 entre Haití y República Dominicana.

Para impedir la trama haitiana de seguir invadiendo pacíficamente la nación.

Para preservar a Loma Novillero y a otras montañas vitales para la República Verde que necesitamos.

Para combatir la inflación.

Para evitar la quiebra de los bananeros y otros sectores productivos.

Para evitar la depreciación del peso y fomentar el incremento de las reservas internacionales del Banco Central.

Para enfrentar las magias con los migrantes.

Para derrotar las mafias fronterizas del negocio del trafico de haitianos hacia el país.

Para combatir la delincuencia.

Para ponerle fin a los excesos policiales.

Para resolver las trabas de los norteamericanos a las exportaciones de azúcar y otros derivados de la caña del Central Romana.

Para impulsar el reciclaje, la economía circular.

Para darle mayor protección a las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Para crear empresas productivas y dinamizar la economía de las provincias.

Para reducir el dinero destinado a subsidios improductivos.

Para que redistribuyan en las comunidades el beneficio, la riqueza generada por la tan cacareada version de los 10 millones de turistas, lo cual es un tema de análisis, comenzando por la pregunta de los registros de hospedaje de esos millones de turistas y el crecimiento económico y beneficio de de las empresas.

Para acabar con los altos costos que tienen que pagar quienes acuden a clínicas.

Para reducir el preocupante incremento de los déficits en las distribuidoras de energía.

Para reforestar y solucionar las fugas de agua en las calles.

Para llevar a la cárcel a los que manejan temerariamente en las calles y provocan ruidos, inseguridad y muertes.

Para el cumplimiento de las leyes.

Feliz 2024 a los lectores, colaboradores y anunciantes de Primicias, un medio que espera seguir hacia adelante entregado a las mejores causas de la República Dominicana.

Nuestros abrazos y bendiciones abundantes.