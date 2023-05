2023, Liderazgo industrial de las provincias del Cibao desde el siglo IXX al 2023

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Se expande el liderazgo industrial de la región del Cibao, compuesto por catorce provincias de la zona.

Desde mediados del siglo IXX la industria se desarrolla en el Cibao.

Es una región que fabrica y exporta cigarros (puros), que le genera más de millones de dólares al año a la economía dominicana.

La que cuenta con Cementos Cibao.

Con parques industriales en Bonao, La Vega, Santiago, Moca, Puerto Plata y otras comunidades.

La que tiene a las mineras Barrick Pueblo Viejo y otra empresa en Maimón.

la que cuenta con una poderosa industria química en Moca.

Con la Cervecería Vegana.

Con La Aurora

Con La Tabacalera.

Con Falcondo.

Con el parque industrial Dos Ríos.

Con decenas de fábricas de dulces, panaderías, reposterías, paradores

Con decenas de industrias del tabaco.

Con parques de zonas francas.

Con agroindustrias que procesan el café, tabaco, cacao, coco, leche, carnes, yuca y otros productos del agro.

Región que contó con los ingenios Amistad, Montellano y Esperanza.

Con J. Armando Bermúdez, desde 1852.

Con la Casa Brugal, desde 1888.

Con el Grupo Estrella.

Con Baltimore Dominicana.

Con fabricas de zapatos.

Con Macier y otras empresas químicas mocanas.

Con Vinícola del Norte, en Puerto Plata.

Con Font Gamundi en La Vega.

Con la panificadora-repostería Rosaura, en Moca.

Con Rica Cibao.

Con Pimentel & Compañía.

Con Coco Express en la provincia Duarte.

Con el Grupo Rizek en San Francisco de Macorís.

Con millonarias inversiones de los Grupos Centro Cuesta Nacional, Ramos y Supermercados Bravo.

Con INDUVECA, sus embutidos y portafolio diversificado de productos industriales.

Lo confirma la expansión del Grupo Linda, que industrializa el tomate y fabrica otros productos.

TransAgrícola, SRL, que agrega valor al tomate impacta en la economía de Navarrete, Santiago, como también en Azua, productora de tomates, y otras comunidades.

Con Sigma Dominicana y los productos Sosúa, en Puerto Plata

Con Hormigones del Atlántico, en Puerto Plata.

Con los productos Checo, en Santiago.

Con los quesos de Luperón, Puerto Plata.

Con la mantequilla Sosúa.

Con los quesos Geinsen, en Imbert, Puerto Plata.

Con la Industria San Miguel del Caribe, en Santiago Rodriguez.

Con decenas de fabricas de casabe en la Línea Noroeste, Santiago, Puerto Plata, Cibao Central y la sierra.

Con las galletas mocanas con suspiritos de Martín.

Una región que no olvida los refrescos Imperio.

Una zona donde fabrican vinos para la gastronomía, ponches y rones, entre estos el Don Isidro, de Isidro Bordas.

La pasta de tomate Ja-Já, en Villa Vásquez.

El arroz Espiga Real, en La Vega.

Las pastas Princesa.

El arroz Bisonó.

El ron Bermúdez 1852.

El ron Brugal 1888.

RON TAVARES

José Chez Checo, en su libro El Ron en la Historia Dominicana, Tomo II, Siglos XX y XXI,, julio de 2014, Editora Buho, Santo Domingo, Republica Dominicana, trae informaciones valiosas sobre el Ron Tavares y otras marcas.

«Tome Tavares, suave, pero sabe. Pruebe y compare», dice una imagen de ese ron en el libro.

Otro anuncio de la época dice : Tavares Especial, Tras la Nueva Etiqueta.

Otra publicación aborda el Ron Tavares en la Ciudad Trujillo.

En Santiago fabricaban el Ron Tavares.

Un anuncio publicado en una ocasión y reproducido en el libro de Checo dice: «Más de 90 años respaldan la fama del insuperable Ron Tavares.

Otro expresa: Ron Tavares, siempre igual, puro y sin composición, el mas puro del país, Santiago de los Caballeros».

Además , » todos los gallos brindan Ron Tavares, Manuel de Jesús Tavares, Sucesores, C x A.

RON AÑEJO CARTA VIEJA

Además, detalles e informaciones históricas sobre el Ron Añejo Carta Vieja, » el más suave y más añejo», fabricado por Isidro Bordas, en Santiago de los Caballeros.

El libro de Checo narra la fabricación en Isidro Bordas del Vino Gladiador y el Licor Monte Carlo y otros productos en Santiago de los Caballeros.

J.ARMANDO BERMUDEZ

También, sobre la Ginebra y los rones Bermúdez añejo, viejo, añejo especial, palo viejo, chatica, Don Armando, Ron Cidra, Dorado, Blanco y 1851.

FONT GAMUNDI

El libro de Checo reseña los rones fabricados por Font Gamundi, El Escudo de la Vega Real, Monarca, Escudo de Oro (dorado y blanco) y Dos Negritos.

Un mensaje publicitario dice :»Ron Extra Superior Dos Negritos, preparado y envasado por Font Gamundi & Co. C. Por. A, Licorería No 29, La Vega, Republica Dominicana.

Otro dice: Font Gamundi, Licorería No. 29, La Vega, Ron El Merengue, Puro, Sin Mezcla, Delicioso. Pida Ron Merengue Criollo, Ron Escudo Vega Real».

El LIBRO DE CHECO NOS REVELA TAMBIEN:

El Ron Bitin, fabricado expresamente para Alberto Bisonó & Co., de Navarrete.

Ron La Costa, de Octavio Feliz, C. Por. A. Santiago de los Caballeros

Ron Extra XXX, de Pedro M. Jorge Hijo, Santiago.

Ron Carrioca el de la moda, de Sadhalá & Co. C .Por. A., Santiago.

Ron Carta de Plata, de Santiago.

Ron Especial Oro Viejo, envejecido en barricas de roble carbonizado, C. Bello, Santiago

Ron Viejo con sabor a coñac, Coñac Cibaeño, Luceros Rojos, C. Bello, & Co., Santiago, licorería 34.

El Ron 607, de la fabrica de licores Estrella Polar, de Ramón Rodriguez, Santiago de los Caballeros.

Ron Soberano, Estilo Brandy, de J. Armando Bermúdez

Ron Imperial Selecto, Salvador A. Jorge, Santiago

Ron El Lucero de Oriente, de Rodriguez & Venegas, Santiago.

Ron Viejo Especial, de Manuel Bermúdez, licorería, Santiago.

Ron Popular, de J. Armando Bermúdez, Santiago.

Ron Doble Seis Añejo, fabricado por Octavio C. Féliz, licorería No. 1, Santiago.

Ron Catedral, de Manuel González & Co., Santiago.

Ron Cidra, de Santiago.

Ron Soberano, de J. Armando Bermúdez, Santiago

Ron Cinco Estrellas Generalí

simo, Licorería No. 44, Pedro MA. Jorge Arias, Santiago de los Caballeros.

Ron Mariscal Viejo Especial, licorería No. 13, de Manuel Bermúdez, Santiago

Ron El Obrero, Superior, Font Gamundi, La Vega, Licorería No. 29

Ron Viejo Cidra, Bermúdez, Santiago.

Ron Solera, Font Gamundi

Licorería de Lucero de Oriente, de Rodriguez & Venegas, Santiago, RD.

Ron Toro, Tres Cañas, Amargo Panacea, de J. Armando Bermúdez, Santiago.

Ron Tavares, el mas viejo del país, Santiago.

Coñac Jorge, Pedro Ma. Jorge Arias & Hermano, Santiago de los Caballeros.

Ron Toro Viejo, Ron Bermúdez 1852, Santiago.

Ron Sello Rojo, Santiago.

Ron Viejo Brisas del Camú

Licorería Las Dos Antillas, de M. Font & Co., Santiago.

Ron Escudo de Oro, Font Gamundi, La Vega

Brugal & Co, C. Por. A., sucursales: Santiago, Bajabonico, San Pedro de Macorís, principal, Puerto Plata, fabrica de licores La Nacional, productora del famoso Ron Brugal.

Ron Brugal, el mejor del país

Ron Brugal, La Tusa de los Rones

Licorería Estrella Polar, de Rodriguez & Diaz, Santiago de los Caballeros

Ron Pla, Juan Pla & Compañía, Puerto Plata

Fabrica de Fideos La Cibaeña, Ml de Jesús Tavares Sucs, Santiago

Ron Bermúdez Cidra, El León del Ron, Santiago

Ron Nacionalista, Santiago.

El Gallego de Oro, de Manuel A. Tavares, gran destilería, Santiago de los Caballeros.

Gran Destilería de Ron y Aguardiente Rafael T. Hernández, Tamboril, Santiago.

Hijos de Beltrán, gran destilería de ron y aguardientes, Santiago.

Gran deposito de Ron Viejo Superior, de Arístides Bonelly, Santiago.

Jesús Martínez, gran destilería Ron y Aguardientes, Imprenta Hijos de Martínez, La Vega

Licorería de A. Bennelly, Ron, Ron, Santiago.

Brugal 1888, Extra Viejo Brugal, Ron Blanco, Añejo Superior, Carta Dorada, 151, Brugal Limón, Siglo de Oro,

Ron Cidra, de Bermúdez

Ron Corona, La Cibaeña, Carlos Bello & Co.,Santiago

Ponche Crema, de Licorería Lucero de Oriente, de Ramón Rodriguez, Santiago.

Brugal & Co., destiladores y licoristas, sucursales en Santiago, Navarrete, Bajabonico, San Pedro de Macoris, casa Perincipal en Puerto Plata

Ron Caña Dulce, Muy Viejo, fabricado por Octavio Feliz, Santiago

Amargo Estomacal, el Ron Aperitivo, C. Bello & Co., Santiago

Ron Reelección, Blanquito El Barrilito, Rum Brandy, La Tusa, Suavecito, Superior, Carta Blanca, Carta Dorada, Red Label, Multina-Licor de Multa, Ron Caballito, Aguardiente Brugal, Brugal Escudo,

Manuel Bermúdez, Santiago, dueño de la destilería No. 15, Jabonería La Palma, Destilación de Resinas, Licorería No. 13

La Gran Fabrica de Licores La Sin Rival, de J. Armando Bermúdez, Santiago de los Caballeros.

Licorería Lucero de Oriente, de Venancio Rodriguez, Ron Cubano, Santiago de Los Caballeros, RD

EL DIARIO

La región donde impactaba el periódico El Diario.

El Eco del Cibao.

Ecos del Norte, 1910.

El Porvenir.

La Información, Santiago de los Cabaleros, desde 1915.

La República Dominicana, El Directorio y Guía General de 1907, de Enrique Deschamps,

ESPALSA

Especias y Aditivos Alimentarios, SRL, manufactura en la carretera de Matanzas, Santiago de los Caballeros, salsa china, sazon liquido, mayonesa y otros muchos productos muy demandados por los consumidores.

ACEITE DE COCO

Aceite de coco prensado en frio es producido en en Samaná.

Una de las marcas de coco es CocoBahía.

También en Nagua, en Los Memisos, elaboran aceite de coco de alta calidad.

ESPECIAS CABRERA

Especias Cabrera envasa diferentes especias en Santiago de los Caballeros.

AGRIO DE NARANJA CONDIMENTADO

En el Cibao manufacturan y envasan el agrio de naranja condimentado.

VILLA VASQUEZ, MONTECRISTI

Ja-Já Agroindustrial, SRL, suma valor a la sal y manufactura otros productos en su planta de Villa Vásquez, Montecristi.

CUERITO DE CERDO

Hasta al cuerito de cerdo para mofongo le sacan un buen beneficio quienes lo producen en el Cibao. En Santo Domingo lo venden empacado.