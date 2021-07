«¿Zanahoria o palo? Los incentivos en el proceso de vacunación contra la COVID-19»

Por: Ivelka Y. Benzant

Luego de la elaboración de la vacuna contra la COVID-19, los países alrededor del mundo han estado enfocando sus esfuerzos en inmunizar a la población y poner fin a la pandemia. A pesar de que el proceso de vacunación constituye uno de los pasos más fundamentales para lograr la inmunidad de grupo (herd immunity), su desarrollo no ha estado exento de retos y para poder hacerles frente, países de todas las regiones han recurrido al uso de incentivos. No obstante, es probable que al momento los incentivos utilizados no hayan sido suficientes.

Se estima que para disminuir el riesgo de contagio dentro de un determinado territorio y lograr el herd immunity es necesario vacunar al 70-90% de la población o quizás más. En la actualidad, en todo el mundo se han administrado más de 3,510 millones de dosis de vacunas, lo que equivale a 46 dosis por cada 100 personas. No obstante, existe una brecha significativa entre los programas de vacunación en diferentes países, lo que causa la diferencia en el porcentaje de vacunación alcanzado dentro de los continentes (ver gráfica 1). Mientras países como Uruguay, Chile, Singapur, Islandia, Malta y Emiratos Árabes Unidos cuentan con el 70% o más del porcentaje de la población con al menos una dosis de la vacuna administrada, países como Estados Unidos, Francia, Argentina, Brasil, Japón y España cuentan con menos del 60%. Para el caso de República Dominicana, según cifras del Ministerio de Salud Pública(MSP) el 62% de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna.