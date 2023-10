XXVII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN APRENDO 2023

PALABRAS DE LA PRESIDENTE DE EDUCA, MARIA WALESKA ÁLVAREZ

1. Constituye para EDUCA, Acción empresarial por la educación, un privilegio participar

nuevamente en este almuerzo anual organizado por el Banco Popular Dominicano con

el objetivo de presentar ante nuestros relacionados, autoridades nacionales,

empresarios, directores de medios, comunicadores sociales y a la opinión pública en

general una nueva edición del Congreso Internacional de educación, decano en la

región latinoamericana y en la República Dominicana: Aprendo 2023.

2. Los Congresos Aprendo, desde hace ya varios años, se constituyen en un ejemplo de lo

virtuoso que puede resultar una alianza público-privada. La dinámica de estos espacios

de reflexión y de contacto con la vanguardia de la agenda educativa global, regional y

local es fruto del trabajo conjunto y mancomunado del Ministerio de Educación, del

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), y de otras

instituciones públicas como el MESCyT, INFOTEP, INDOTEL y OGTIC, solo por

mencionar algunas; así como decenas de empresas privadas que se suman al apoyo

continuo del Banco Popular en el esfuerzo de llevar a la comunidad educativa año tras

año una experiencia creativa, desafiante e innovadora a toda la comunidad educativa.

3. Ha transcurrido más de una década de la asignación del 4% del PIB al MINERD, y muy a

nuestro pesar debemos reconocer que los resultados que exhiben nuestros

estudiantes en pruebas nacionales, regionales y globales distan mucho todavía de

nuestros objetivos.

4. Con niveles de desempeños así de bajos, el país no logrará mayores niveles de

productividad, tendrá dificultades para competir en mercados globales, dejará de ser

atractivo para los inversionistas, y así, si no tomamos acciones firmes, podríamos ver

alejándose, en lugar de acercándose, el país con el que sonamos.

5. Por eso debemos atrevernos a cambiar, a innovar. Debemos intentar hacer las cosas

de forma diferente en busca de mejores resultados-. Aprendo se constituye en un

maravillo espacio de reflexión, de escuchar y poder entender a miles de maestros en

sus retos, sus desafíos, sus oportunidades, y ahora también a los padres, a la

comunidad.

6. En EDUCA hemos entendido y apostamos a que una forma de lograr mejores

resultados es potenciar el rol de la familia y su involucramiento en el quehacer

cotidiano de la escuela, y con las familias defender que cada minuto, de cada jornada

escolar, ni se pierda ni se desaproveche para aprender.

7. Nos sorprende tristemente cuando la ADP a pesar de suscribir compromisos formales

con el MINERD ante la presencia del Presidente de la República, el Defensor del

Pueblo, y muy especialmente ante todos los padres, madres y tutores del sistema

educativo del pais, a través de los medios de comunicación, donde se comprometió a

no afectar el desarrollo normal del calendario escolar, a solo pocos días más tarde se

reiteren las paralizaciones de clases por razones menores y carentes de ningún sentido

para vulnerar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a recibir una

educación de calidad.

Por ello nuevamente hacemos un llamado a la ADP a honrar esos compromisos con las

familias dominicanas, y es que debemos recordar que el 4% es una victoria de nuestra

sociedad, de nuestras comunidades, y a su vez recordemos que es la sociedad la que

hace un importante esfuerzo por invertir el 4% en la educacion dominicana, por esto

también hacemos un llamado a los padres, y tutores a defender el derecho que le

asiste de que se cumplan los compromisos asumidos con todos los niños del sistema

educativo.

8. En EDUCA creemos que este derecho no es solo el derecho al acceso a la educación,

donde se reciben ciertas horas de docencia, alimentación, y la entrega de un

dispositivo tecnológico. Entendemos que el derecho que hoy les asiste a Todos

nuestro niños, niñas y adolescentes es el derecho a aprender con calidad, y todos ellos

pueden y deben aprender.

9. Por eso es fundamental además del rol del docente, el de la familia. Y aquí me permito

hacer una pausa, para hablarles no desde mi rol institucional, sino desde mi rol de

madre.

10. La Familia, la que reconozco que ha mutado en las últimas décadas para convertirse en

un concepto ecléctico, diverso, plural. Por eso, las Familias necesitamos también

entrenarnos para agregar valor al aprendizaje de nuestros menores a cargo.

Necesitamos instruirnos para reconocer nuestros derechos, pero también para ser

conscientes de nuestras obligaciones como adultos referentes. Para apoyar a la

escuela y los maestros con vocación de servicio, para exigir por servicios de calidad

cuando se trate de educación pública, para interpelar al sindicato cuando interrumpe

la docencia de forma inexplicable, o para elegir cuando se trata de optar por una

educación privada.

11. Cuantas veces hemos ido a un establecimiento comercial a reclamar por un servicio de

mejor calidad, o a devolver un producto defectuoso, o hemos trabajo mano a mano

con proveedor para lograr el proyecto que queremos….. No deberíamos participar con

una pasión desenfrenada, con firmeza, junto a los maestros para lograr la educacion

que queremos, no deberíamos defender junto a ellos, que la educacion que reciban

nuestros niños sea de calidad.?

12. Del fortalecimiento del binomio familia y escuela trata este congreso. Por eso en esta

edición de APRENDO se suman más de 300 padres, madres y tutores que trabajarán

junto a los más de 500 profesores que obtengan las máximas calificaciones de los más

de 7100 docentes que vienen participando en el Precongreso que finaliza mañana. Y

este esfuerzo se alinea con la iniciativa que venimos impulsando en EDUCA junto a

varias empresas, de Familias Comprometidas, juntos por la educacion, donde ya

contamos con más de 6,000 familias inscritas, capacitándose, entrenándose en un

programa de 9 módulos que nos permitirá tener familias empoderadas, con pleno

conocimiento de sus deberemos y derechos sin importar su nivel socioeconómico,

programa que hoy esta disponible a nivel nacional.

13. Cómo siempre APRENDO contará con la participación de intelectuales, especialistas

internacionales y nacionales de primera línea. Algunos que me permito citar, la

participación de nuestra colaboradora de lujo con toda su experiencia y calidad, la Dra.

María Victoria Angulo, pasada ministra de educación nacional de Colombia, la Dra.

Mireia Tintore Founding Editor of the International Journal of Educational Leadership

& miembro de la facultad de educacion de la UIC, y el Presidente de la Fundación

Europea Sociedad y Educación, Dr. Miguel Ángel Sancho. Nos sentimos honrados y

agradecidos con el apoyo de comunidad educativa local e internacional que se suma a

este esfuerzo.

14. Antes de finalizar permítane dar el agradecimiento a las organizaciones y empresas

que hacen posible esta nueva edición del Congreso Aprendo, y muy especialmente al

Banco Popular Dominicano que de forma ininterrumpida durante los últimos 27 años

viene acompañando a EDUCA y a la educación dominicana, y quiero que nos

quedemos con una reflexión….. hace 11 anos la sociedad tuvo la conquista de que se

cumpliera la ley con la aplicación del 4%….. les propongo una nueva conquista…. Que

con el binomio familia-escuela, logremos juntos que los niños aprendan con calidad….

A todos muchas gracias.