Violencia, peligros de cultura autoritaria, bombazos de Leonel y Danilo, rechazo a quiten facultades a FFAA, una ley que conculca derechos, partidos en las calles, tímida orientaciónal votante, temas de una nueva semana en RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Una semana violenta en el país con una muerte de un miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Castañuelas, Montecristi; peligros de la cultura autoritaria y dictatorial, José Ramón Fadul negando que esté disminuyendo la criminalidad en el país, partidos politicos en las calles, las muertes extrajudiciales destacadas en la prensa dominicana, Participación Ciudadana reclamando que el presidente Luis Abinader y los alcaldes se abstengan de inaugurar obras, el ex presidente Leonel Fernández apoyando en el fin de semana los candidatos municipales, dos bombazos lanzados por los ex presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, el primero de los cuales es de Danilo Medina pronosticando que Abel Martinez será el candidato presidencial de la Alianza Rescate RD y Leonel rechazando que le quiten facultades a las Fuerzas Armadas, como establece la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el presidente Luis Abinader anunciando reformas si gana las elecciones, la violencia escolar y su negativo impacto, las funerarias para Santo Domingo Oeste en debate, la muerte de un presunto implicado en la muerte de un ex director de la Policia Nacional, los 612 paquetes de cocaina y marihuana en las costas de Peravia, Kenia, Estados Unidos y las tropas que enviaran a Haití, la advertencia de la Organizacion de las Naciones Unidas sobre el aumento de los casos de cancer para 2050, son temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

Otros temas encendidos:

El Movimiento Caamañista advirtiendo que la ley de la DNI es negación de derechos

El dólar a RD$ 58.92 el viernes 2 de febrero

La falsificacion de identidad de prospectos del beisbol

Campaña publicitaria de la JCE muy tímida por elecciones 2024, se necesita más motivacion y orientracion al votante

Violencia en los barrios

La visita de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Patricia Aguilera, al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Román Jáquez Liranzo

La sugerencia para que el alcalde de Santo Domingo Norte le diga al ministerio público los detalles de » si el empresario no daba dinero, el alcalde no aprobaba».

Violencia en Haití

Confianza empresarial en las elecciones

Poblacion votante definirá candidato presidencial de la Alianza Rescate RD

La innovacion electoral con la grabación del conteo de los votos en las mesas electorales

El envio al Sur por la Junta Central Electoral de los equipos de transmisión de las elecciones

Los cargos en Haití contra 75 personas por el asesinato de Jovenel Moise

El denunciado fraude en la Sierra de Bahoruco

El aporte de la delincuencia en los homicidios en el pais

Una mujer herida de bala en una trifulca en Puerto Plata

Novedad en 2024, la persecución de los delitos electorales

El inicio del plan piloto de semana laboral reducida

Los que internamente en el gobierno les abren frentes a la reeleccion de Abinader

El doctorado en inteligencia artificial anunciado por la Universidad O&M

Productos agropecuarios en crisis

La amenaza mundial del COVID

Las preocupaciones del arzobispo de Santo Domingo, monseñor Frncisco Ozoria, por los jóvenes dominicanos

La muerte de dominicanos en Colombia

Los 51 años del desembarco del coronel Caamaño y otros guerrilleros por Playa Caracoles, Azua

Los duros ataques a la loey dictatorial que crea la DNI

El azote del dengue en el Cibao

Productos de la canasta familiar por las nubes

El fraude en la Sierra de Bahoruco

Un arrocero muerto en Mao

Accidentes de tránsito en Santiago y Puerto Plata

Los reclamos de renuncia de Ariel Henry en Haití

El vocero del PLD en el Senado, Yvan Lorenzo, asegurando que el presidente Luis Abinader se involucró en la Ley DNI

La venta preocupante de drogas en la Zona Colonial y en los alrededores de las universidades

El choque de patanas en Santiago

La felicitacion de Estados Unidos a RD por la percepción de mejorar la transparencia

El maltrato a un medico de San Jose de Ocoa

La dificil situacion del banao en la Linea Noroeste

Los US$ 4, 300 millones en inversión extranjera directa en el pais en 2023

El inicio de los carnavales

La muerte de 148 personas en supuestos intercambios de disparos en la gestión policial de Then

La caida en un 3.6% en las exportaciones dominicanas en 2023

El maltraro y violacion de derechos a un camarografo de Su Mundo TV

El retraso de Cuba en el aumento en mas del 500 % en el precio de los combsutibles

El reclamo de los abogados de que deroguen la Ley 1-24 que crea la DNI

LAS REFLEXIONES DEL DOCTOR RAFAEL CIPRIAN SOBRE LA LEY 1-24 Y DNI

El prestigioso profesional del derecho Rafael Ciprián, asegura que esa ley «conculca la dignidad humana, el secreto bancario, el del profesional, del periodista, de la confesion religiosa».