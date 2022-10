Villarpando merece apoyo del gobierno

En cualquier sociedad medianamente moderna y democrática, aunque sea

solo de apariencias debe prevalecer la regla incondicional de salvaguardar

la dignidad de las personas que la componen.

Sí solo los derechos de unos cuantos están garantizados entonces ese

conjunto pierde su carácter social, porque no existe una sociedad, se trata

de grupos individuales que solo tienen en común intereses parciales y

circunstanciales que representan ganancias a sus respectivos dueños.

La comunidad de Villarpando representa para su gente mucho que más

que una parcela de un millón ochocientos ochenta y seis mil 500 metros

cuadrado, superficie establecidos en el título de propiedad que compró el

empresario Carlos Frías, presidente de la compañía Natural Wordl Energy

Corparation Nwec, a su vez propietaria del proyecto fotovoltaico que se

quiere levantar en esa comunidad.

La mensura de la comunidad de Villarpando fue vendida a Frías con los

lugareños incluido por la familia C. Espaillat a nombre de quien

aparece el certificado de titulo. Por su parte la comunidad aún desconoce

por qué, cuando, como, se convirtió en parte de una transacción privada ó

en una recompensa de tipo feudal.

Sí, porque Villarpando es un pueblo con alrededor de 300 años de

conformado, y personas con más de 80 años no recuerdan ninguna arraigo

de la familia a nombre de quien aparece la mensura.

Todo comenzó en 2019 cuando el ayuntamiento del municipio cabecera

de Las Yayas usurpando las funciones del de Villarparando otorgó un

permiso de uso de suelo por 25 años al empresario para el proyecto

fotovoltaico. Ese mismo año el director de la Junta Municipal de

Villarpando lejos de alertar a la comunidad de la situación y reclamar la el

abuso del Cabildo vecino, “milagrosamente” se alineó con los intereses del

proyecto y vendió terrenos de la comunidad como suyos al empresario

Frías.

En ese solar que le vendió el pasado sindico como propio, es donde se

inicialmente se planteó desarrollar el proyecto fotovoltaico y

posteriormente se decidió extenderlo tres veces el tamaño de lo

proyectado originalmente.

Actualmente existe una gran preocupación por parte de los lugareños que

temen ser desalojados de sus viviendas de toda la vida, al igual que de sus

tierras, por parte de la empresa Natural Wold Energy Corporation

(NWEC), propiedad del empresario Carlos Frías Lugo, quien recientemente

le vendió la compañía, un 51% a TOTALEREN S.A. y un 49% VISOLAR

Holding.

A pesar de que la actual Junta municipal le ha revocado el permiso de uso

de suelo, se continúa invadiendo los terrenos, todo esto

gracias al apoyo que reciben de la Gobernación provincial de Azua,

institución que ha militarizado la comunidad en diversas ocasiones para

impedir las protestas de los lugareños. Sin obviar las innumerables

ocasiones en un contingente militar ha reprimido, golpeado y apresado a

muchos líderes comunitarios.

Villarpando significa mucho más que una parcela, ahí viven las raíces de

muchas familias que han salido adelante con su propio esfuerzo, con

limitaciones impensables en la mente de un grupo de privilegiados de este

sistema que no puede ver más allá de sus propias ambiciones. (Angela Rossó A.)