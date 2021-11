VIDEO: “Él no era un perro, era un ser humano” clama madre de dominicano asesinado por atracadores en El Bronx para robarle cadena

NUEVA YORK._ “Él no era un perro era un ser humano y no debieron hacerle eso”, clamó la madre del dominicano Jonathan Peña, Janet Maleno, asesinado de un balazo el pecho en El Bronx el sábado en la tarde por tres atracadores encapuchados quienes le robaron la gruesa cadena de 18 quilates de oro y dejaron grave a un amigo que acompañaba a la víctima.

El crimen ocurrió poco antes de las 5:00 de la tarde en la calle Macombs Road cerca de la avenida Inwood en el vecindario Mount Eden cuando Peña, de 34 años de edad y el amigo, de 46, fueron interceptados por los atracadores.

En un impactante video difundido el martes por la Unidad Alto al Crimen (Crime Stoppers) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se muestra a los desalmados ladrones cuando disparan a mansalva a los dos hombres.

Junto a la esposa de Peña, Zayeryn Figueroa con la que procreó dos hijas, la señora Maleno añadió que “me lo quitaron por una cadena”.

Señaló que quiere justicia para su hijo, reclamando a la policía del cuartel 44 en El Bronx acelerar la captura de los asesinos de los que al cierre de esta crónica no se tenía pistas.

“Yo sé que no me lo van a devolver para atrás, pero por favor, quiero justicia, por favor”, exclamaba la madre entre llantos incontrolables.

“Es lo único que yo pido”, agregó. “Él no era un perro, era un ser humano, yo quiero a mi hijo”.

Figueroa, recordó que ella fue quien le regaló la cadena a Peña y que él trabajaba en una compañía de mudanzas.

“Él no dijo que no, él levantó sus manos, entregó lo que iba a entregar, me imagino que fue por el amigo que se asustó y ahí comenzaron a disparar”, relató la viuda.

Peña estaba celebrando su cumpleaños el sábado y mientras caminaba por la calle Macombs Road y la avenida Inwood en el vecindario Mount Eden, fue sorprendido por los atracadores, uno de los cuales le quitó la cadena después de asesinarlo.

El amigo fue herido en la espalda y se recupera en el hospital.

Peña fue descrito como un migrante dominicano dedicado a trabajar desde que llegó a Nueva York y desvelado por su familia.

“Yo lo que pido es justicia y que la persona que lo hizo que se entregue, porque me dejó sola con dos niñas”, expresó la esposa.

La hija adolescente de Peña, de 14 años de edad, Jaylien Peña, dijo que su padre era dulce, cariñoso y siempre se aseguraba de que la gente estuviera bien.

“Me duele mucho saber que se ha ido”, añadió la adolescente.

Los atracadores ordenaron a Peña y al amigo ponerse de pie contra un escaparate y luego le arrebataron la cadena, de acuerdo a las imágenes.

Hacía cuatro años que Figueroa le había regalado la cadena.

“Quiso mucho esa cadena durante todos esos años”, dijo Figueroa, de 35 años.

«La usaba todo el tiempo, nunca se la quitaba», agregó la hija.

Cuando una de las víctimas intentó huir, abriendo una puerta cercana, los ladrones abrieron fuego, disparando a Peña en el pecho y a su amigo por la espalda, muestra el video.

Los paramédicos llevaron transportaron al herido al hospital Lincoln en condición estable mientras Peña fue llevado en un vehículo privado a la clínica comunitaria BronxCare Health System, donde murió.

Residía en la calle en Edenwald en El Bronx.

Figueroa lloró tanto que tuvo que ser hospitalizada por deshidratación, según publicó el tabloide NY Daily News el martes.

“No lo podía creer”, dijo Figueroa sobre la muerte de Peña. “Era un padre cariñoso, hogareño. Siempre estuvo ahí para nosotros y nunca hizo daño a nadie».

Ella y Peña se conocieron en una discoteca de El Bronx hace 11 años. La hija menor de la pareja tiene 8 años.

Los sospechosos huyeron de la escena en un sedán Mercedes Benz negro y son activamente buscados por los investigadores de homicidios de la policía.