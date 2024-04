Uno no explica las razones de sus errores y cómo los corregiría; el otro no presenta un proyecto de país hacia el futuro ni explica tampoco sus errores; el de más allá no rebuzna porque no da el tono y aquel otro, sin discurso ni carisma, ocupa el último lugar sin ningún remedio. Son las cuatro principales figuras de una oposición que no hace oposición, sino simplemente críticas chismográficas a un Presidente que no les hace caso, pues tales figuras ya no merecen ni mínimas respuestas…(Entonces, es fácil advertir que Luis Abinader ganará las elecciones de mayo y aquellos cuatro, ahora sí, emprenderán su inevitable viaje hacia el olvido).