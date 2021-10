Ven correcta disposición establece que ciudadanos presenten tarjeta de vacunación contra el covid-19

El abogado Cristóbal Rodríguez y el Dr. Félix Hernández saludan la medida de Salud Pública y llaman a dominicanos a ejercer su deber ciudadano

El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez y el doctor Félix Hernández, calificaron de correcta la medida del Ministerio de Salud Pública, que dispone que los ciudadanos presenten su tarjeta de vacunación contra el covid-19 en lugares de trabajo, centros de diversión, restaurantes, medios de transporte, entre otros.

“La medida adoptada por el Ministerio de Salud Pública es apegada al ordenamiento jurídico. Creo que no infringe la Constitución de la República, contrario a lo que piensan muchos colegas y amigos”, dijo Rodríguez.

Entiende como abogado constitucionalista que la medida de Salud Pública no es contradictoria con la Constitución porque “hay un error en el inicio del análisis, y el error consiste en pensar que las restricciones solo se pueden imponer en el marco de la emergencia, o lo que es lo mismo, que sin emergencia no puede haber restricciones”.

Señaló que “lo que no puede haber sin estado de emergencia es la suspensión de derechos y que no lo es mismo suspender la libertad de tránsito y de reunión, que lo que implica es que no puedes transitar y reunirte más allá de una determinada cantidad de personas”.

“Aquí de lo que estamos hablando es de que la Constitución habilita a las autoridades del Estado, expresamente, a restringir derechos. ¿Cuáles son las condiciones? Primera, que las restricciones estén establecidas en la ley; segunda, que esas restricciones tengan como finalidad la protección de un bien constitucionalmente protegido, como la salud; y tercera, que las medidas restrictivas de derecho sean proporcionales al bienestar que se quiere conseguir… que implica el juicio de razonabilidad”, explicó Rodríguez.

El abogado Rodríguez entiende, en cuanto a los recursos de amparo depositados contra la medida, que es un buen ejercicio y que en definitiva irán a parar al Tribunal Constitucional, espacio en el que deberán ponderar los parámetros básicos que se establecen en el artículo 8 de la Constitución.

“No hay derechos absolutos”

El abogado Cristóbal Rodríguez, recordó que “no hay derechos absolutos, ya que la idea de la existencia de derechos de disfrute absoluto es incompatible con el régimen de derechos, por tanto todos los derechos, sin excepción, son limitables”.

“La Constitución en su artículo 8 establece tres parámetros básicos que son la justificación primera de las restricciones de derechos: los derechos se ejercen, pero el ejercicio del derecho tiene que ser compatible con el interés general, con los derechos de todos y con el orden público”, precisó.

El togado explicó que “el ejercicio de ningún derecho puede alterar el orden público, el interés general y los derechos de los otros, ya que su derecho termina cuando empieza el imperativo de preservar el orden público, los derechos de los demás y el interés general”.

Sobre los grupos opositores a la medida de presentar la tarjeta de vacunación o prueba PCR, dijo que hay una especie de libertarianismo en algunos sectores en el país que reclaman derechos como si no tuvieran obligaciones.

“Como si el hecho de tener derechos no implicara de manera automática el cumplir con determinados deberes, y el primer deber de todo ciudadano es cumplir con el deber de no convertirse en violador de derechos del otro”, apuntó Rodríguez.

Recordó que los humanos son los vectores del virus: “Entonces, si soy el vector del virus y no me cuido de evitar transferirlo a otro, soy una amenaza para el derecho de la salud del otro y pretender que el Estado no puede obligarme a mí… eso no es compatible con el ordenamiento constitucional. Donde quiera que hay derechos hay deberes y el único para controlar eso es el Estado”.

Sobre los grupos antivacunas dijo que sí existen, pero que son minoritarios. “Solo hay que ver que la gente se ha estado vacunando y estamos como país entre los primeros lugares de los más vacunados”.

Félix Hernández: “Es un gesto de responsabilidad vacunarse”

Mientras que el doctor Félix Hernández, llamó a anotar que cada día están aumentando los contagios desde que se desmontó el estado de emergencia y el toque de queda, por lo que saludó la medida de Salud Pública.

“Es correcta la decisión. Los pacientes han acudido de manera masiva, porque veíamos con mucha preocupación que se abrieron centros de vacunación que tuvieron que cerrar”, dijo Hernández.

Agregó que “es un gesto de responsabilidad ponerse la vacuna” porque la misma no es la que ha matado, sino el virus del covid-19”.

A modo de edificar, dijo que entre las debilidades dentro de todo el plan sanitario, estuvo el anunciar una tercera dosis en un momento que no era oportuno, lo que derivó es desmotivar a la población..

El médico critica no se pida tarjeta a turistas; abogado lo entiende

Mientras el doctor Hernández observa como debilidad que el Ministerio de Turismo resolute que los turistas no deben presentar la tarjeta, el abogado Cristóbal Rodríguez, entiende que el Gobierno debe cuidarse en ese aspecto y llama a entenderlo.

“Eso hace que baje el estímulo, pero además dicen que cuando en el país lleguemos a un 70 % de vacunados no se exigirán la tarjeta”, criticó el doctor Hernández, quien llamó a no bajar la guardia porque entonces vienen los rebrotes.

En tanto que el abogado Rodríguez, señaló que el trato diferenciado impacta, pero que la explicación viene por dos vías: “Las informaciones que han venido sirviendo las autoridades apuntan a que en los centros turísticos la incidencia del virus es mínima, ahora bien… eso no significa que no haya controles; y hay que entender el interés del gobierno en evitar por cualquier medio la ralentización de la recuperación de la principal industria del país”.

Rodríguez entiende que el gobierno está jugando al equilibrio entre el combate efectivo a la pandemia sin que se ralentice la recuperación económica, cuya punta de lanza es la industria turística: “En ese sentido, yo me cuidaría de condenar la decisión”.

Ve bien el abordamiento en sentido general de la pandemia

Sobre el abordamiento general de la pandemia desde sus inicios, el doctor Félix Hernñandez dijo que no había en principio ningún conocimiento de manejo, por lo que se iba adoptando la experiencia en donde el mismo virus iba enseñando a todo el equipo.

“Se ha manejado en términos generales bien, ya hay equipos anticovid. Han trabajado, hay que reconocer esa labor en equipo porque en principio había gente que moría por abandono, porque había una fobia y un miedo al covid porque se trataba de algo desconocido”, dijo el médico, quien superó el coronavirus hace un mes.

Entre las observaciones que hizo el doctor Hernández, llamó a las autoridades a mantener la coherencia con las medidas y saludó el manejo con el plan de vacunación.

Llamó a fortalecer las unidades de atención primaria para la prevención, porque entiende que solo se han centrado en lo macro, a cuidar el sistema de información y finalmente, planteó que se mire hacia crear un registro único de expediente médico por paciente.

“Hay gente a la que se le ha perdido la tarjeta de vacunación y empiezan otro esquema”, observó Hernández, quien planteó la importancia de empezar a contemplar el registro electrónico como expediente único por paciente.

Dijo que “la gente debe andar con su expediente no axilar, debe haber un expediente único con la cédula que usted viaja… es un tema pendiente”, dijo.

Llamó a retomar el papel de los promotores de salud que juegan un rol importante en la prevención.

Ambos especialistas externaron sus consideraciones al ser entrevistados en el programa “Reseñas”, con los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, que se transmite los sábados por Entelevisión a las 9:00 p.m