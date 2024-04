Vecinos del residencial Invi-Dorex en el Hipódromo V Centenario temen epidemia por aguas estancadas

Los residentes en el sector Invi-Dorex del Hipódromo V Centenario temen que surja un brote de epidemias en la zona ante el cúmulo de aguas que dura días en bajar cada vez que llueve.

Denunciaron que luego de las lluvias del lunes las aguas se mantienen paralizadas y cuando vuelve a llover inundan las casas dejando lodo y basura en decenas de casas del lugar.

Los vecinos organizados en las juntas de vecinos Unión y Progreso y Los Fundadores afirmaron que la situación se produce luego de la construcción de la avenida Ecológica que al no tener colectores de aguas residuales bajan derecho y se acumulan en esa intersección que es una esquina en donde los filtrantes están tapados.

Solicitaron al ayuntamiento Santo Domingo Este y a unidades de Obras Públicas acudir al lugar a limpiar los filtrantes o a construir otros para evitar la pesadilla por la que atraviesan cada vez que llueve.

Destacaron que las juntas de vecinos ganaron en el 2023 el Presupuesto Participativo para la limpieza de 6 filtrantes y no han limpiado ninguno.

Afirmaron que este martes los niños de la zona no pudieron ir a las escuelas, muchos no fueron a trabajar y debido al estancamiento de las aguas todas las tuberías de los baños se mantienen tapadas y no pueden descargar los inodoros.

También hicieron un llamado al Ministerio de Salud Pública para que inicie un operativo de fumigación y saneamiento del lugar ante el caos que atraviesan. Dicen que debido a la situación los mosquitos han aumentado su presencia tanto en el día como en horas de la noche.