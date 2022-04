Valdez Albizu recibe la visita de la nueva junta directiva de ASIEX

Durante el encuentro se coincidió en que el clima de estabilidad macroeconómica y política

hace a RD un destino idóneo de inversión

Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió a la nueva junta directiva de la Asociación de

Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX), encabezada por su nuevo presidente, Alejandro Peña

Prieto, quien expresó el reconocimiento de este gremio por la capacidad de resiliencia que muestra la

República Dominicana ante las incertidumbres originadas en la situación económica global, en buena

parte gracias al clima de negocio propiciado por la estabilidad macroeconómica, en la cual el Banco

Central ha jugado un papel importante.

Durante el encuentro celebrado en el BCRD, Peña Prieto señaló que “la República Dominicana es un

referente regional en inversión extranjera directa (IED), en la mira de futuros inversionistas que

estiman a nuestro país como una oportunidad de negocio destacada por cualidades como su

estrategia gubernamental, su política monetaria y su seguridad jurídica”.

De su lado, el gobernador Valdez Albizu ratificó este escenario indicando que la IED en 2021 alcanzó

la cifra de US$ 3,100 millones, y se espera que al cierre del presente año supere los US$ 3,400

millones, monto que cubriría completamente el déficit en cuenta corriente estimado en ese periodo.

Asimismo, indicó que, para hacer aun más atractiva la inversión en nuestro país, el Gobierno está

trabajando en agilizar los trámites propios de su actividad, además de crear los fundamentos que

impulsen proyectos de alianza público-privada (APP), lo cual haría todavía más interesante la inversión

en la República Dominicana.

Analizando el contexto actual del mercado internacional, Valdez Albizu observó que los aumentos de

precio en las commodities, especialmente los relacionados con el petróleo y sus derivados, han creado

presiones inflacionarias, las cuales han llevado a la mayoría de los bancos centrales a elevar sus tasas

de política monetaria.

Sin embargo, estableciendo un comparativo entre diferentes países de América Latina, puede

apreciarse que, dentro de las naciones que han hecho aumento de TPM en esta región entre 2021 y

2022, Brasil aumentó 975 puntos básicos, Argentina 650, Chile 650, Paraguay 550, Perú 375,

Colombia 325, Uruguay 275, mientras que en República Dominicana ha sido 250 puntos básicos,

superando por poco a México (225) y Costa Rica (175).

Por otra parte, el gobernador agregó que Estados Unidos de América (EUA), el más importante socio

comercial de RD, registra niveles inflacionarios históricos, lo que ha impulsado aumentos de su tasa de

política monetaria, con una perspectiva de continuidad en las alzas. Valdez Albizu expresó que,

previendo la situación, el BCRD se ha ido anticipando a los movimientos realizados por la Reserva

Federal estadounidense.

En cuanto al comportamiento reciente de la economía dominicana, el gobernador señaló que el

promedio de crecimiento de los dos primeros meses del año ha sido de un 6 %, y que el sector externo

sigue con su buen desempeño, validado con la recepción de US$ 1,508.1 millones por concepto de

remesas entre enero y febrero, así como una exportación total acumulada en esos dos meses que

alcanzó los US$ 2,016.4 millones.

Este mayor flujo de divisas ha favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio, reflejada en una

apreciación acumulada al cierre de febrero de 4.5 %, contrario a la mayoría de países de la región en

los que ha habido una depreciación de la moneda. Este comportamiento de la moneda dominicana ha

contribuido a contrarrestar las presiones inflacionarias de origen externo.

Asimismo, el flujo de divisas permitió que las reservas internacionales se mantengan en niveles

históricamente altos, en torno a los US$ 14,850 millones a febrero, equivalentes a 14.9 % del producto

interno bruto (PIB) y 7.3 meses de importaciones.

En cuanto a la seguridad de la información y protección de datos, el señor Peña Prieto elogió el

sistema de ciberseguridad propiciado por el BCRD en beneficio del sistema financiero dominicano, a lo

que el gobernador respondió que, efectivamente, la República Dominicana dispone hoy de uno de los

sistemas de protección cibernética más avanzados del mundo, realizado por especialistas israelíes y

asesorado por la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional, al cual están adscritas la

mayoría de las instituciones de intermediación financiera.

Valdez Albizu manifestó a la junta directiva de ASIEX su convencimiento de que República Dominicana

va hacia adelante con pasos firmes y que el proyecto país actual continuará dando favorables

resultados.

En la reunión con ASIEX, su presidente Alejandro Peña estuvo acompañado por la señora Raquel

Bourguet, primera vicepresidente; Gonzalo Parral, director; José Luis Alonso, director; Luis Espínola,

director; Mario Torres, director; y Patricia Bobea, directora ejecutiva.

Con el gobernador estuvieron presentes la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente

Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera Joel Tejeda Comprés;

el asesor económico de la Gobernación Julio Andújar; el director del Departamento de Programación

Monetaria y Estudios Económicos Joel González, y la directora del Departamento Internacional Brenda

Villanueva.