Valdez Albizu informa crecimiento promedio interanual de 5.4% en enero-septiembre 2022

Los modelos de proyección del BCRD pronostican que la inflación terminaría el año 2022 en

torno al 7.0 % y continuaría reduciéndose en términos interanuales en los meses sucesivos,

para converger al rango meta de 4.0 %± 1.0 % en la primera mitad de 2023.

 El sistema de pronósticos del Banco Central indica que el crecimiento PIB real se

ubicaría en el rango de 5.0 %-5.5 % para el año 2022, es decir en torno al ritmo

potencial de la economía.

 El IMAE registró una variación interanual de 4.8 % en el mes de septiembre,

situando el crecimiento promedio de la economía en 5.4% en enero-septiembre

2022 con respecto al mismo periodo del año anterior.

 La tasa de desocupación abierta, que comprende a los desocupados que están

buscando activamente trabajo, se redujo 3.2 puntos porcentuales, desde el 8.0 %

registrado en enero-marzo de 2021, a 4.8 % en julio-septiembre de 2022

 Durante los primeros nueve meses las exportaciones totales ascendieron a

US$10,543.3 millones, creciendo un 14.2 % de manera interanual, de acuerdo a

cifras preliminares.

 Se recibieron flujos del orden de los US$2,870.4 millones por concepto de

inversión extranjera directa (IED) en enero-septiembre 2022.

 Los mayores ingresos de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de

cambio, reflejada en una apreciación acumulada de la moneda local de 7 % al

cierre de septiembre.

 Las reservas internacionales se mantienen cercanas a US$14,000 millones a

septiembre 2022, equivalentes a 12.3 % del PIB y 5.7 meses de importaciones.

Los ingresos de divisas alcanzarían una cifra récord al finalizar el año 2022, al

ubicarse por encima de los US$39,300 millones.

Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció el discurso ceremonial con motivo del

75 aniversario de la institución, en el que anunció la primicia ante las autoridades y medios de

comunicación de que, al cierre del mes de septiembre de 2022, el indicador mensual de

actividad económica (IMAE) registró una variación interanual de 4.8 % en el mes de

septiembre, para un crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) real de 5.4 % en

enero-septiembre de 2022, con respecto a igual periodo del año anterior.

El comportamiento sectorial del PIB en enero-septiembre destaca la notable incidencia de los

servicios en su conjunto, que constituyen aproximadamente el 60.0 % del total de la economía

y presentan una variación interanual acumulada de 7.2 %. Entre las actividades con mejor

desempeño en enero-septiembre de 2022, vale resaltar hoteles, bares y restaurantes

(28.9 %), salud (11.7 %), otras actividades de servicios (9.1 %), administración pública

(7.8 %), transporte y almacenamiento (7.0 %), comercio (6.6 %) y servicios financieros

(5.7 %).

Respecto a las industrias, la actividad de zonas francas creció 6.6 %, manufactura local 4.3 %

y construcción 2.2 %; mientras la agropecuaria, creció 3.8 % en enero-septiembre 2022.

Valdez Albizu expuso que “la actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor

incidencia en el desempeño del PIB en los primeros nueve meses del año 2022, explicando

aproximadamente la tercera parte de la expansión total del mismo en el referido período, al

exhibir una variación relativa de 28.9 % en términos de valor agregado real”.

Flujo sin precedentes del sector turístico

Asimismo, señaló que ‘el presente año ha sido extraordinario para el sector turístico en la

República Dominicana, superándose las expectativas de recuperación tras el reto que ha

significado la pandemia del COVID-19 y el conflicto bélico Rusia-Ucrania para el turismo

internacional’.

El gobernador destacó que “se registró un flujo sin precedentes en la llegada de pasajeros no

residentes, acumulando 5.3 millones de visitantes en nueve meses, de acuerdo a los datos

anunciados por el Ministerio de Turismo, es decir, 6.5 % y 6.9 % más visitantes no residentes

que en 2018 y 2019, respectivamente”.

Al respecto, Valdez Albizu indicó que ‘a pesar de las adversidades que ha enfrentado la

industria turística a nivel mundial ante la actual coyuntura internacional, la República

Dominicana se mantiene como el destino líder en términos de llegada de turistas en la región

del Caribe Insular y Centroamérica. Estos son, sin duda alguna, logros dignos de resaltar

dado el impulso que representa el turismo para la actividad productiva nacional y la

generación de divisas’.

Por otro lado, expresó que “el incremento en los volúmenes de producción local de bienes y

de las importaciones comercializables continúan incidiendo positivamente en el desempeño

de las actividades de comercio y transporte, las cuales exhiben tasas interanuales de 6.6 % y

7.0 %, respectivamente en enero-septiembre de 2022. El resultado de estos sectores está

asociado a su vez al incremento verificado en los servicios de apoyo logístico de

almacenamiento y distribución”.

El impulso de las zonas francas

Entre sus valoraciones, señaló que “la manufactura de zonas francas ha sido una actividad

clave para la recuperación económica, impulsando el encadenamiento productivo nacional y la

expansión de las exportaciones. Particularmente, en términos de valor agregado real, el

mismo registró un crecimiento interanual de 6.6 % en enero-septiembre del presente año,

cónsono con el incremento de 11.7 % en las exportaciones de este sector en dicho período”.

En lo concerniente a la manufactura local, se observa una variación interanual de 4.3 % en

enero-septiembre del año 2022, explicada principalmente por el aumento en los volúmenes de

producción de las industrias de fabricación de metales comunes, de productos minerales no

metálicos, elaboración de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y derivados del tabaco, de otros

productos alimenticios y de sustancias y productos químicos.

Valdez Albizu precisó que “la actividad agropecuaria acumuló un incremento interanual de

3.8 % al cierre de los primeros nueve meses de 2022. La misma ha sido impactada por los

altos costos de las materias primas importadas, por lo que las medidas implementadas por el

Gobierno, como el subsidio temporal para la importación a tasa cero de algunos insumos

requeridos en el proceso productivo, así como las facilidades de crédito a pequeños y

medianos productores agropecuarios, han contribuido a su desempeño positivo”.

Mercado laboral

Los principales indicadores del mercado laboral continúan evidenciando una trayectoria de

recuperación. En este sentido, conforme los resultados preliminares de la Encuesta Nacional

Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) correspondientes al tercer trimestre de 2022, la tasa

de desocupación abierta, que comprende a los desocupados que están buscando activamente

trabajo, ha experimentado una reducción de 3.2 puntos porcentuales, desde el 8.0 %

registrado en enero-marzo de 2021 a 4.8 % en julio-septiembre de 2022.

Política Monetaria

En su alocución, el Gobernador compartió algunas reflexiones sobre la conducción de la

política monetaria, indicando que una vez lograda la notable recuperación de la economía

dominicana, cuyo crecimiento luego de la pandemia resultó ser mayor al de la mayoría de los

países de la región, y ante el alza de las presiones inflacionarias globales de magnitudes no

observadas en algunas economías avanzadas en los últimos 40 años, el Banco Central inició

un proceso gradual de restricción monetaria a finales del año 2021, con el propósito de evitar

un sobrecalentamiento de la economía y una potencial salida de capitales, anticipándose a los

incrementos en las tasas de interés que comenzarían a verificarse posteriormente en 2022 en

las economías más grandes.

En ese sentido, puntualizó que la Tasa de Política Monetaria del Banco Central se ha

incrementado en 525 puntos básicos, pasando de 3.0 % en noviembre de 2021 a 8.25 % en la

actualidad y que el excedente de liquidez del sistema financiero se ha reducido a través de

operaciones de mercado abierto y del retorno gradual de los recursos que habían sido

otorgados durante la pandemia.

Valdez Albizu señaló que estas medidas monetarias de corte restrictivo para moderar la

inflación, pudieran merecer las críticas de algunos, y ante esto aprovechó la oportunidad para

citar lo expresado por Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal y uno de los recién

laureados con el Premio Nobel de Economía 2022 en su libro “El Coraje de Actuar” “Tomar

decisiones políticamente impopulares para el beneficio a largo plazo del país es la razón por

la cual la Reserva Federal existe como un banco central políticamente independiente. Fue

creado precisamente con este propósito: hacer lo que se debe hacer, lo que otros no pueden

o no quieren hacer.”

El Gobernador indicó que la lucha de la política monetaria contra la inflación se ha

materializado en coordinación con la política fiscal del Gobierno del Presidente Luis Abinader,

principalmente con la implementación de subsidios a los combustibles y a la tarifa eléctrica,

así como a las iniciativas para bajar los costos de producción en la agropecuaria y que la

efectividad de estas medidas se ha reflejado en la trayectoria descendente registrada por la

inflación interanual en los últimos meses, al ubicarse en 8.63% en septiembre para una

reducción de 100 puntos básicos con respecto al máximo de 9.64% alcanzado en el mes de

abril del presente año.

Recordó en adición que la inflación fue de 0.29 % en el mes de septiembre de 2022, luego del

0.21 % del mes de agosto, variaciones que reflejan una importante moderación con respecto a

los 26 meses anteriores en los que la inflación mensual promedió 0.78%.

En su exposición el presidente de la Junta Monetaria destacó que al analizar los datos de 18

economías de América Latina, se evidencia que la tasa de inflación interanual de la República

Dominicana es inferior a la de once países de la región al cierre de septiembre de 2002.

Política fiscal

El gobernador destacó ‘las mayores recaudaciones con relación a lo estimado inicialmente por

la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA),

que han estado realizando una excelente labor. Esta mejoría en los ingresos fiscales ha

otorgado el espacio necesario para aplicar subsidios orientados a mitigar el impacto de los

mayores precios de las materias primas sobre la producción nacional y los hogares; así como

para la asistencia a las provincias afectadas por el reciente paso del huracán Fiona, la cual ha

sido estimada por el Gobierno que requerirá una inversión en reparaciones de más de

RD$20,000 millones”.

Sector externo

Los indicadores del sector externo mantuvieron una evolución favorable en el período enero-

septiembre de 2022. De acuerdo con cifras preliminares, durante los primeros nueve meses

de este año las exportaciones totales ascendieron a US$10,543.3 millones, creciendo un 14.2

% de manera interanual.

Dentro de las exportaciones, las correspondientes al sector de zonas francas siguen

mostrando cifras récord en lo que va de año, acercándose a unos US$6,000 millones, para un

aumento de 11.7 % con respecto al 2021. El potencial de expansión de zonas francas resulta

evidente en la alta demanda de nuevas empresas para radicarse en el país, lo que sustenta el

continuo flujo de inversiones hacia este sector.

Valdez Albizu consideró importante destacar el desarrollo positivo de las demás actividades

generadoras de divisas, como el turismo, reiterando que se ha recuperado más rápido de lo

esperado, el cual registró ingresos por US$6,341.9 millones en enero-septiembre para un

incremento de 65.7 % con respecto a igual periodo de 2021. De igual forma, las remesas

alcanzaron US$7,309.4 millones en los primeros nueve meses de 2022, reflejando la

solidaridad de la diáspora dominicana.

Asimismo, en este período se recibieron flujos del orden de los US$2,870.4 millones por

concepto de inversión extranjera directa (IED), aumentando en 19.1 % respecto al mismo

período de 2021, lo que reitera la confianza de los inversionistas internacionales en la

estabilidad de la economía dominicana con reglas claras y transparentes, un clima de paz

social, además del encomiable trabajo que ha venido realizando el Gabinete de Promoción de

Inversiones del país.

El gobernador expuso que “estos mayores ingresos de divisas han favorecido la estabilidad

relativa del tipo de cambio, reflejada en una apreciación acumulada de la moneda local de 7 %

al cierre de septiembre, siendo la segunda de mayor magnitud después de Uruguay que ha

registrado un 7.1 %. En adición, han contribuido al fortalecimiento de las reservas

internacionales hasta ubicarse cercanas a US$14,000 millones, equivalentes a 12.3 % del PIB

y 5.7 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario

Internacional (FMI)”.

Sistema financiero

Respecto al comportamiento del sistema financiero consolidado, al cierre de septiembre de

2022, los indicadores demuestran su fortaleza patrimonial, sustentada en adecuados niveles

de solvencia, rentabilidad y bajos niveles de morosidad. En ese orden, la posición de

solvencia alcanzó 16.0 % a julio de 2022, de acuerdo a la más reciente información publicada

por la Superintendencia de Bancos, lo que evidencia el cumplimiento con holgura del

requerimiento mínimo de 10 %, exigido por las disposiciones legales vigentes. En cuanto al

indicador de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), éste fue de 22.7 % y sobre activos

promedio (ROA) de 2.6 %. Cabe destacar que el coeficiente de morosidad se situó en apenas

un 1.0 %.

En el caso de la banca múltiple, la cual representa el 88.4 % del sistema financiero nacional

por sus niveles de activos, presentó una solvencia de 14.6 %, rentabilidad sobre el patrimonio

de 25.3 %, sobre sus activos 2.6 % y un coeficiente de morosidad de 0.9 %.

Proyecciones

El sistema de pronósticos del Banco Central indica que el crecimiento PIB real se ubicaría en

el rango de 5.0 %-5.5 % para el año 2022, es decir en torno al ritmo potencial de la economía.

Igualmente, organismos internacionales como el FMI y la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL) mantienen una perspectiva positiva para la economía dominicana,

proyectando una expansión superior a 5.0 % para el país en 2022.

Con respecto al PIB nominal, el mismo se espera alcance unos US$112,000 millones al cierre

de 2022. Valdez Albizu indicó que “esta previsión, junto al manejo prudente de las finanzas

públicas por el Ministerio de Hacienda y la estabilidad cambiaria observada durante el

presente año, han sido elementos determinantes para que la deuda del sector público

consolidado como proporción del PIB se ubique por debajo de 60 % al finalizar el año,

reduciéndose respecto a los niveles registrados en años recientes”. Agregó además que, el

manejo eficiente de pasivos por dicho ministerio ha contribuido a reducir el servicio de la

deuda y mejorar su sostenibilidad en el tiempo.

En cuanto a la evolución de los precios internos, cónsono con las condiciones de liquidez en

un escenario activo de política monetaria y el mantenimiento de los subsidios a los

combustibles y la energía eléctrica en lo que resta del año, se espera que la inflación termine

el 2022 en torno a 7.0 % y la misma continuaría reduciéndose en términos interanuales en los

meses sucesivos para converger al rango meta de 4.0 %± 1.0 % en la primera mitad de 2023.

El gobernador del Banco Central enfatizó que “los bancos centrales deben permanecer

enfocados en controlar la inflación, ya que, sin estabilidad de precios, los beneficios del

crecimiento están en riesgo de ser eliminados, generando un impacto social negativo, sobre

todo para la población más vulnerable”, tal como lo expuso durante las recién finalizadas

Reuniones Anuales de 2022 del FMI y el Banco Mundial en Washington, DC.

Valdez Albizu destacó que ‘las previsiones para el sector externo apuntan a que los flujos de

inversión extranjera directa alcanzarían los US$3,800 millones al cierre de 2022. De igual

forma, se pronostica que este año cerraría con exportaciones totales superiores a los

US$14,000 millones, un máximo histórico; remesas cercanas a los US$10,000 millones e

ingresos por turismo por encima de US$8,500 millones. Todo esto, sumado a los ingresos por

otros servicios, estimados en unos US$3,000 conllevaría a finalizar el año con ingresos de

divisas superiores a los US$39,300 millones, una cifra récord’, dijo.

De igual forma, agregó que un aspecto relevante a resaltar es que “los fuertes fundamentos

macroeconómicos del país son destacados por los economistas, inversionistas y analistas

financieros a la hora de realizar sus pronósticos para el desempeño del próximo año 2023. A

manera de ejemplo citó el informe Perspectivas para las economías emergentes de Bank of

America, documento compartido en el marco de las referidas reuniones anuales del FMI y el

Banco Mundial en Washington, el cual indica que República Dominicana será de las

economías de mayor crecimiento de la región para 2023, ante la desafiante coyuntura

internacional”.

Del mismo modo explicó que Moisés Naím, exdirector ejecutivo del Banco Mundial, indicó

recientemente en nuestro país que la ‘República Dominicana está entre los países que no

tendrán recesión’ y que se encuentra en ‘buenas condiciones para salir airoso’ en el escenario

adverso que se proyecta para el año entrante.

Logros institucionales

El gobernador resaltó que, en el transcurso de sus 75 años de existencia, esta institución

siempre se ha mantenido a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos. Enumeró tres

iniciativas de significativo valor para el Banco Central.

La primera, el centro de ciberseguridad, que en su segundo año de operaciones sigue

contribuyendo a apoyar en la mitigación de los efectos y la propagación de posibles eventos

de ciberseguridad en el sistema financiero y de pagos, que a su vez pudiesen devenir en un

riesgo sistémico o reputacional. Este centro, es un gran logro por el que hemos recibido el

reconocimiento local e internacional.

En segundo lugar, en junio pasado el BCRD publicó la Estrategia Nacional de Inclusión

Financiera, incorporando la tecnología para construir un ecosistema de pagos al que todos los

ciudadanos puedan acceder, apoyada en un uso intensivo de medios digitales

complementado con educación financiera personalizada.

Finalmente, este año el Banco Central inauguró el Hub de Innovación Financiera, con el

respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el concurso de las

superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores, de Seguros y de Pensiones.