Utility mexicano confesó asesinato de amante casada de 58 puñaladas en casa de Queens

El amante de la madre de Queens, Orsolya Gaal, fue acusado el jueves de su asesinato, y la policía dijo que cometió el «horrendo» crimen durante una pelea con ella por su recientemente terminada relación intermitente de dos años.

David Bonola, de 44 años, ya estaba en el radar de la policía de Nueva York el miércoles por la noche cuando los oficiales que buscaban un video de vigilancia lo vieron cerca de la escena del crimen y lo llevaron de regreso al precinto 112.

Allí, Bonola hizo «declaraciones incriminatorias» sobre el asesinato, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, en una conferencia de prensa.

Fue acusado de asesinato, manipulación criminal y posesión criminal de un arma por presuntamente apuñalar a Gaal, de 51 años, casi 60 veces en el sótano de su casa de Forest Hills con un cuchillo de cocina la madrugada del sábado, dijeron los policías.

El sospechoso de cola de caballo fue menos comunicativo cuando fue interrogado por los periodistas, escupiendo improperios mientras lo sacaban del Precinto 112 el jueves por la tarde.

«¡F–k tú, madre f-kers!» Bonola, luciendo un traje blanco de Tyvek, gritó antes de ser empujado a un coche de policía que lo esperaba.

Bonola, quien según la policía no tiene arrestos previos, fue «un manitas que fue empleado por la señora Gaal» durante unos dos años, y durante ese tiempo tuvieron «una aventura íntima», reveló Essig el jueves.

Habían vuelto a encender su aventura a principios de este mes, solo para romper de nuevo, y Bonola «regresó … para hablar sobre la relación nuevamente», agregó la jefa Julie Morrill, quien dirigió la investigación.

Fuentes policiales dijeron que los ex amantes no tenían planes esa noche, pero Bonola se presentó en la casa de Gaal alrededor de las 12:30 a.m. El sábado, poco después de que la madre de dos hijos regresara de una noche con amigos para ver un espectáculo en el Lincoln Center y luego una bebida sola en un bar local, dijo Essig.

El sospechoso, que tiene un parecido sorprendente con el guitarrista de Guns N’ Roses, Slash, fue dejado entrar voluntariamente por Gaal, o usó una llave que sabía que estaba escondida dentro de una barbacoa para entrar, dijo Essig.

«Se produce una acalorada discusión entre los dos en el sótano. Se blande un cuchillo, se produce una lucha violenta, lo que resulta en que nuestra víctima sea apuñalada despiadada y brutalmente más de 55 veces, causando su muerte», dijo Essig.

«Bonola luego recuperó una bolsa de hockey que pertenecía al hijo de la Sra. Gaal, la colocó en la bolsa y, como mostró el video, se la vio rodando el cuerpo por la acera, dejando un rastro sangriento por las calles de Forest Hills», dijo Essig.

El hijo de 13 años de Gaal estaba arriba en la casa, sin saber que su madre estaba siendo asesinada en el sótano, dijo la policía.

Fuentes policiales dijeron que el presunto asesinato no fue premeditado, y que una vez que Gaal murió, Bonola entró en pánico y metió sus restos en la bolsa de hockey porque «no quería que la familia encontrara» su cuerpo.

Bonola luego hizo rodar la bolsa de lona a través de Forest Hills, en dirección a su casa de Richmond Hill, y la arrojó fuera de Forest Park, dejando atrás un rastro de sangre que conducía de regreso a la puerta lateral de Gaal.

Los detectives encontraron el arma homicida en la escena, así como la chaqueta de Bonola, botas empapadas de sangre, camiseta y vendas, que parecía haber arrojado mientras huía, dijo la policía.

Bonola supuestamente sufrió heridas en las manos después de apuñalar a Gaal y fue a un CityMD más tarde el sábado por sus heridas. Luego se dirigió al Hospital Bellevue después de que los médicos del centro de atención de urgencia dijeron que las heridas eran demasiado profundas para que las trataran, dijeron fuentes policiales.

Durante su supuesta confesión, Bonola también admitió haber enviado mensajes de texto perturbadores desde el teléfono de su amante asesinada a su esposo Howard Klein, advirtiendo que él y su familia estaban en peligro.

La policía encontró que la amenaza era infundada y enfatizó que actuó solo.

«Solo quiero asegurarle al público y especialmente a los residentes de Forest Hills, que no hay sospechosos sobresalientes en este momento», dijo Essig.

Una cuenta de Facebook bajo el nombre de Bonola comentó previamente algunas de las fotos de Gaal, además de enviarle mensajes públicos de emojis de «amor» y «corazón».

«Es la mujer más hermosa» — escribió Bonola junto a una foto de ella en mayo de 2020, junto con un emoji de cara sonrojada cubierto de corazones.

Ese mensaje también incluyó un emoji de la bandera de Guatemala, meses después de que Gaal publicara que ama «todo lo guatemalteco», y un año después de que publicara fotos de su propio viaje al país centroamericano.

«Tu vista amorosa», también escribió en español a una captura de pantalla que May de ella posando durante una fiesta de Zoom con amigos.

Ese mismo mes también publicó un corazón y un simple «Hola» en una foto de la infancia de Gaal, una que ella publicó intercalada entre dos homenajes efusivos a su esposo, con fotos del día de su boda.

La cuenta escasamente utilizada, que sugiere que era un guionista, también envió un corazón a una foto que Gaal publicó en octubre de 2019 de ella en un campo. La madre dio un pulgar hacia arriba a su comentario cada vez.

Ninguno de los dos parecía figurar oficialmente como amigos el jueves en sus cuentas, incluido otro bajo su nombre que se usaba un poco más regularmente.

En las primeras etapas de la investigación, los policías rápidamente sospecharon que el asesino conocía a Gaal porque no había signos de un robo en su casa y la ferocidad del ataque sugería que era personal y alimentado por la ira.

Se centraron en el manitas después de enterarse de que tenía un conocimiento íntimo de la casa, y una relación romántica pasada con Gaal que se fue al sur, dijeron las fuentes.

El esposo de Gaal, de 53 años, estaba en Oregon con su hijo de 17 años visitando universidades en ese momento.

Antes del arresto, Klein temía que toda su familia estuviera en riesgo después de recibir una advertencia que aparentemente decía «Toda tu familia es la siguiente», dijo a The Post.

El manitas acusado el jueves de la brutal muerte a puñaladas de la madre de Queens, Orsolya Gaal, es un padre casado de dos hijos, que solía dejar notas de amor «espeluznantes» para los baristas en su Starbucks local, según supo The Post.

David Bonola, quien llevó a cabo una aventura intermitente con su presunta víctima durante los últimos dos años, era un habitual de la cafetería Austin Street en Forest Hills y dejó a las empleadas tan sorprendidas por sus avances que llamaron a la policía en numerosas ocasiones, afirmó un ex trabajador.

«Se acercaba a nosotros y nos pedía cafés y nos decía que nos veíamos bonitas y hacía comentarios sobre cómo nos vemos», dijo la ex barista Oliwia Pikulinski, de 21 años, a The Post por teléfono el jueves.

«Era espeluznante, acechaba a la gente… Era conocido. Todo el mundo sabía que era un individuo extraño, especialmente en el Starbucks en Austin Street», dijo Pikulinski, quien trabajó en el lugar durante tres años antes de renunciar hace cinco meses.

Bonola, cuya esposa e hijos separados también viven en Queens, según fuentes policiales, también «dejaría caer en el frasco de propinas notas de amor y canciones que haría sobre nosotros», dijo Pikulinski.

«Incluso llegó a proponernos matrimonio a dos de nosotros, lo cual es súper inquietante debido a lo extrañas que eran las interacciones», dijo.

Estaba en la cafetería varias veces a la semana y siempre pedía los mismos artículos: un tostado oscuro y un pan de limón o pan de plátano, señaló el ex trabajador.

Entre sus tazas de Joe, el hombre de 44 años con frecuencia proponía a las trabajadoras, entregándoles una nota y una pieza de joyería mientras les pedía que estuvieran con él, según Pikulinski.

Una vez, escribió una carta de amor y la puso en el frasco de propinas para uno de los compañeros de trabajo de Pikulinski, y luego escribió su nombre en sus auriculares, que usó mientras estaba sentado en el café «frente a nosotros hacia la caja registradora», dijo.

El residente de Richmond Hills, que trabaja como reparador de calefacción y aire acondicionado, también les haría a los empleados «preguntas personales» como sus edades, cumpleaños y dónde vivían y fueron a la escuela, dijo Pikulinksi.

«Era información personal que un cliente nunca debería pedir», dijo.

«Me quedo sin palabras de que fuera él después de todos los incidentes espeluznantes que sucedieron y lo inquietante que hizo sentir a todos, especialmente a las mujeres con las que trabajé e incluso a los clientes en el vestíbulo. Es una locura pensar en ello».

Con frecuencia, los baristas llamaban a la policía para pedir ayuda, pero cuando llegaron, él ya no estaba, por lo que tomaron los informes y se fueron, afirmó la mujer.

Un portavoz de la policía de Nueva York dijo que hay quejas de acoso en el archivo de la ubicación, pero nada que coincida con las afirmaciones de Pikulinski.

El sospechoso de asesinato de cabello rizado, que tiene un parecido sorprendente con el guitarrista de Guns N’ Roses, Slash, supuestamente se unió a Gaal, de 51 años, también casada, después de hacer varios trabajos en la cómoda casa de estilo Tudor de su familia en Juno Street, dijeron fuentes policiales.

Habían reavivado su relación a principios de este mes, pero rompieron de nuevo, lo que llevó a Bonola a venir a la casa de Gaal el sábado por la mañana temprano para charlar sobre las cosas, dijo a los periodistas el jueves la jefa de la policía de Nueva York, Julie Morrill, quien dirigió la investigación.

Cuando la conversación se agrió, Bonola supuestamente se enfureció y apuñaló a Gaal casi 60 veces en el sótano con un cuchillo de cocina antes de arrojar sus restos descuartizados en una bolsa de hockey propiedad de uno de sus hijos y arrojarla a menos de una milla de su casa.

Bonola llegó a Estados Unidos desde México hace unos 21 años y parece haber sido un aspirante a cineasta que estudió en la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York, según la policía y su perfil de Facebook.

En la primavera de 2020, comentó varias veces en fotos publicadas en la página de Facebook de Gaal, llamándola la «mujer más hermosa» y «amando» numerosas de sus publicaciones.

Las páginas de Bonola en Facebook incluyen selfies melancólicos y fotos de él en varios lugares de interés de la Gran Manzana, incluida la Torre de la Libertad y el Tributo en Luz del 9/11, y uno en Chinatown.

Una de sus dos cuentas conocidas, de la cual ha estado inactiva desde febrero de 2020, incluye una sola publicación con una foto de lo que parece ser un video musical. En ella, un hombre con una melena de rizos oscuros, con un parecido sorprendente con Bonola, es fotografiado quitando una liga de la pierna de una novia risueña, rodeado por una multitud de invitados con atuendo de noche. En la leyenda que acompaña a la imagen, Bonola escribe: «02 28 2000 uno de mis primeros guiones Mónaco».

Cuatro días después de que Gaal fuera asesinado, la policía, que buscaba hablar con Bonola, lo vio cerca de la escena del crimen mientras buscaban video.

Lo llevaron a la casa de la estación del Precinto 112 en Forest Hills para interrogarlo, donde finalmente confesó el crimen, y para enviar al esposo de Gaal mensajes de texto perturbadores que afirmaban que el resto de su familia estaba en peligro, una amenaza que los investigadores encontraron infundada.

«Nunca lo he visto, pero espero que lo procesen y espero que permanezca en la cárcel durante mucho tiempo porque esto es inaceptable», dijo la vecina de Bonola, Gina Simonaitis.

«Estoy realmente cansado de la gente horrible y eso es lo que es esta persona».