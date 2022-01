Una bebé de 11 meses grave por balazo en la cara mientras estaba en carro con la madre en El Bronx

Una niña de 11 meses que estaba sentada en un automóvil con su madre recibió un disparo en la cara el miércoles por la noche después de quedar atrapada en el fuego cruzado de una persecución entre dos hombres en el Bronx, dijo la policía.

El bebé se encuentra actualmente en estado crítico pero estable en el Hospital NewYork-Presbyterian, dijeron las autoridades en una sesión informativa a pasos del lugar donde ocurrió el tiroteo. La madre estaba sentada en un automóvil estacionado en East 198th Street, cerca de Grand Concourse y Valentine Avenue, cuando un hombre que corría detrás de otro individuo disparó un arma. La bala, una de las dos que se dispararon, golpeó la mejilla de su hija alrededor de las 6:48 p. m., dijo la policía. El padre estaba en el supermercado en ese momento. Inicialmente, la bebé fue llevada al Hospital St. Barnabas, donde le pusieron un ventilador.

Los dos hombres involucrados no han sido detenidos, dijo la policía. Una investigación aún está en curso.

El tiroteo se produce después de una serie de eventos violentos recientes que han puesto a prueba la promesa del alcalde Eric Adams de acabar con el crimen y los tiroteos. Aunque ha habido señales de que los tiroteos estaban disminuyendo en algunas partes de la ciudad, el Bronx ha seguido viendo un aumento en los delitos violentos.

En lo que va del año, el Bronx tuvo 18 tiroteos, la mayor cantidad de cualquier condado.

“Esta no es la ciudad en la que nuestros hijos deberían crecer”, dijo Adams durante una rueda de prensa en el lugar, según PIX11 . “Si esta noche no fue una llamada de atención, entonces no sé qué nos despertará”.

En su primer mes en el cargo, Adams se ha enfrentado a varios actos de violencia que han desconcertado a los neoyorquinos. El martes por la noche, se presentó en un hospital del Bronx donde un oficial recibió un disparo en la pierna . La policía dijo que el sospechoso que disparó era un joven de 16 años que también resultó herido por la misma bala. El sábado, asistió a otra sesión informativa de la policía de Nueva York sobre una mujer empujada a la muerte en la estación de metro de Times Square. El día anterior, Adams realizó otra sesión informativa con funcionarios de la policía de Nueva York anunciando el arresto de un hombre buscado por presuntamente dispararle a un empleado de Burger King. La víctima fue declarada muerta en la escena.

Una niña de 11 meses recibió un disparo en la cara por una bala perdida mientras estaba sentada en un automóvil estacionado con su madre en el Bronx el miércoles por la noche, dijeron la policía y las fuentes.

El bebé, cuyo primer cumpleaños es el viernes, fue asegurado en un asiento de seguridad dentro del vehículo cerca de la intersección de East 198th Street y Valentine Avenue cuando un sospechoso masculino en la cuadra comenzó a disparar a otro hombre alrededor de las 6:45 p.m., dijeron las fuentes.

Una de las rondas rojas golpeó al bebé en la mejilla. Fue llevada de urgencia al Hospital St. Barnabas en condición crítica pero estable antes de ser trasladada a otro hospital del área, dijo la policía.

«Escucho tres disparos y pensé que era otra cosa. No pensé que fuera un arma», dijo la testigo Anna Maldonado, de 40 años.

«Mi hermano dijo que vio a una señora sosteniendo a un bebé, la señora que sostenía al bebé estaba llorando sosteniendo al bebé con sangre».

La madre de 32 años no resultó herida, según las fuentes.

El video de vigilancia obtenido por The Post muestra al aparente sospechoso con su arma desenfundada persiguiendo a otro hombre en la esquina de East 198th Street y Valentine Avenue.

En una publicación en Twitter, el Precinto 52 de la policía de Nueva York instó a las personas a evitar el área mientras los investigadores trabajan en la horrible escena.

El sospechoso, descrito un hombre hispano vestido completamente de negro, huyó del lugar y se dirigió al East 198th Street, dijeron dos altos funcionarios de la policía de Nueva York.

En el lugar se recuperó un casquillo de bala. La investigación está en curso.