Un nuevo hombre, para un nuevo mundo

Por Miguel Espaillat Grullón New York NY 10/29/2021

1 – La Biblia, aceptada como la palabra de Dios, o como una recopilación de textos antiguos de diferentes religiones con tres y cuatro mil años anteriores al cristianismo, independientemente de ello, es un libro histórico, religioso y espiritual con un valor literario inmenso. Leer los salmos, el Eclesiastés y los evangelios es sumergirse en un mar de sabidurías al son de la máxima elocuencia literaria.

2 – Mis artículos están cargados de pasajes bíblicos. Mis lectores recordarán mis citas de ese grandioso libro cuando arremeto contra los políticos que se han enriquecido robando los bienes del pueblo. “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan; más haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan: Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.

3 – Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme.

4 – Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos.

5 – Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado.

6 – ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, y generación viene; más la tierra siempre permanece. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después.

7 – ¿Qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma?

Si de vez en cuando leyéramos estos párrafos bíblicos e interpretáramos su esencia para practicarlos, tendríamos un hombre nuevo, para un mundo nuevo.

8 – ¿Como sería ese nuevo hombre? Pienso que ese nuevo hombre no pensaría en acumular riquezas para sí, sino en darse a la colectividad. Por ejemplo, los hombres que vienen a esta tierra con cerebros privilegiados como Paul Allen y Steve John (fallecidos), y Bill Gates (aún vivo), sus talentos deberían de ponerlo al servicio de la humanidad sin pensar en acumular riquezas con sus inventos, tal como lo hacen.

9 – Ellos tres, con el maravilloso cerebro que la naturaleza, o lo que llamamos Dios los dotó, se hicieron de fortunas tan fabulosas que no la gastarían ni en mil años de existencia. Pienso, que la naturaleza no los dotó para esos fines, sino para que llevaran a la humanidad esos adelantos, y que al enriquecerse de manera tan grotesca, ellos desvirtuaron el papel humano para el cual fueron enviados a este mundo.

10 – Hubiese sido mejor, que todos en la tierra tuvieran una computadora, porque los precios bajos de ese artefacto, así lo permitiera. Pero no, había que ganar dinero, que no se llevarán al morir, vendiendo al máximo. El dinero ganado por Bill Gate ha sido tanto, que no haya que hacer con él, mientras el hambre mata a miles de seres humanos, porque no tienen pan, ni al amanecer, ni al anochecer.

Siendo así, en lo que digo hay una lógica espiritual y existencial, puesto que esas fortunas no se la llevarán con ellos al morir.

Sobre Steve Jobs

11 – Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011 con apenas 56 años de edad víctima de cáncer del páncreas. Ese genio, antes de morir despidió al mundo con las palabras siguientes: “He llegado a la cima del éxito en el mundo de los negocios. A los ojos de los demás, mi vida es el epítome del éxito. Sin embargo, además del trabajo, tengo poco de alegría. Al final, la riqueza es solo un aspecto de la vida, al cual estoy acostumbrado.

En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso, se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente.

Podrás contratar a alguien para conducir tu coche, pero no puedes contratar a nadie para que lleve tu enfermedad.

Las cosas materiales pérdidas se pueden recuperar. Pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando se pierde – “la vida”.

Cuando alguien entra en el quirófano, se da cuenta de que hay un libro que aún no ha leído: “El libro de la vida sana”.

Sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos en este momento, al final vamos a tener que enfrentarnos al día en que caiga el telón.

Atesora tu amor por la familia, el amor por tu esposo o esposa, el amor por tus amigos…Cuídate y preocúpate por los demás.

Resumen sobre la vida y la muerte

Todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad.

A todos nos acontece la muerte. Todos tenemos el mismo fin, seas emperador, sultán, Khan, Shah, rey, presidente, general, o dueño de la mayor riqueza del mundo.

Desnudos salimos del vientre de nuestras madres, y desnudos volveremos allá.

Polvo eres y en polvo te convertirás. De la tierra vienes y a ella volverás.

Entonces, ¿para que tanto robar? ¿Para qué acumular tantas riquezas? ¿Para qué tanto odio, tantas guerras? ¿por qué creerte superior a los demás? ¿Para que destruir las montañas, los bosques y fuentes de agua, buscando el oro que no nos hemos de llevar?