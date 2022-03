¿Un Gobierno flojo?

Atención, Presidente Abinader: Tan estigmatizante sería que se califique de represivo a su Gobierno, como que se le tache de “flojo” (carente de autoridad para castigar a los delincuentes). Y esto último empieza a acreditarse, por el hecho de que la autoridad pública no hace presencia en ningún lado y, por tanto, la impunidad prevalece en las calles. No vayamos más lejos: un día después de usted inaugurar el corredor de la avenida Charles de Gaulle (otro paso hacia la solución del aberrante “sistema” de transporte público), delincuentes choferiles organizados apedrearon cinco autobuses… ¡Y aquí no ha pasado nada!