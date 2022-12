UN DEVENIR NEFASTO

Después de la declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, poco antes del estallido de la Revolución Francesa en 1789, surge aquí en América la primera Independencia de los Estados Confederados.

No obstante esto después de la Revolución Francesa de 1789 se inicia un proceso de lucha de liberación en 1790 hasta 1804 que es cuando surge la liberación de un pueblo de esclavos africanos en América, y en ser el primer pueblo en liberarse como fue la República de Haití, siendo esta la primera nación en separarse de la opresión que le imponía Francia.

Después de esta Independencia de la primera nación de América en liberarse luego de más de 200 años, estos pueblos de América continúan luchando por su liberación tanto económica como política por liberarse de su enemigo opresor como lo es hoy el imperialismo norteamericano sepulturero de los pueblos.

Pero estos pueblos sin conciencias deben tomar el camino que lo conduzca a un mejor destino que lo libere de estos que los oprimen, pues sin lugar a duda que estos pueblos tienen que forjarse su libertad ante un enemigo cruel, inhumano, explotador, criminal y promiscuo , que actúan sin contemplación imponiéndoles a estos pueblos un sistema a sangre y fuego.

Mientras estos pueblos permanezcan indiferentes, indeciso, porque no tienen ningún grado de conciencia ante la situación que vienen arrastrando a través de su existencia, estos pueblos sin esperanza, sumido en el hambre, la explotación, la miseria, la represión, la tortura y el crimen; pues no hay duda que estas naciones están entregadas a gobernantes solapados que los tienen sometidos a la mas aberrante inhumana situación como si fueran verdaderas bestias y no seres humanos.

Pues deben estar claro estos pueblos que si no se deciden a luchar por sus libertades económicas, políticas y soberanas, solamente le quedaran los abismos para su exterminio.

A caso hoy estos pueblos no están siendo víctimas de esas imposiciones y mandato como es la presencia de la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura J. Richardson ; la cual vino con un mandato de su amo Joan Biden, para el gobierno de Luis Abinader el cual debe aceptar el mandato del amo de Washington de la entrega de nuestro territorio a los vecinos haitianos, en los asentamientos de los refugiados haitianos.

Por otro lado, como son otras naciones hermanas las cuales se han liberados de ser víctimas de esas imposiciones imperialistas de someterla a su voluntad hegemónica, como lo son: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, entre otras.

Por lo acontecido en la lucha de estos pueblos no hay duda que este es el camino de la lucha de liberación que les queda a estos pueblos de América. Porque es mejor pueblos bañados en sangres y libres, y no pueblos de rodillas esclavizados por eso América se encuentra hoy en un devenir nefasto, el cual no presagia nada bueno.