El pueblo dominicano en estos momentos de su historia política atraviesa a través de un devenir incierto que en estos tiempos de tanta incertidumbre el imperio de la violencia se ha apoderado de la tranquilidad de la nación, la que se encuentra en un limbo y convertida en un narcoestado hoy.

Es preciso que el pueblo tome conciencia para enfrentar con decisión la situación de sus problemas sociales que vienen padeciendo como cadenas malditas por una política de un sistema inhumano donde las clases desposeídas no tienen derecho a la vida y a la solución de su problema los cuales le son negados ante un gobierno de una oligarquía burguesa empresarial rancia que no conoce otra ley que no sea la que siembra su cuchilla a una clase obrera explotada. Si el pueblo no se dispone a enfrentar con decisión como se debe los males que le aquejan seguirán siendo víctimas de un sistema político aniquilador que actúa sin piedad contra el ser humano donde la ley y los derechos ruedan por su fuero, indiscutiblemente que estamos frente a un gobierno indolente, donde la ley es para los poderosos y la misma le he negada aquellos que nada tienen, pues son los hijos de la miseria, del hambre, la sevicia y el desempleo que por lazos históricos estos pueblos han sido engañados por gobiernos de farsantes han parado en un sistema político de una democracia sofística e indiferente a la calamidades del ser humano que dentro de la misma no tienen ninguna esperanza ante la tragedia en que se encuentran sumergido hoy, pues estamos frente a un gobierno que ofreció un cambio el cual se ha convertido en un infortunio como la que está viviendo la nación hoy, pues sin lugar a dudas que al pueblo solamente le queda un camino que es justo apelar a la lucha decidida como única arma efectiva en contra de un sistema político como el gobierno del cambio que le ha caído encima a esta nación como relámpagos siniestros que se ciernen sobre el cielo como una pesadilla que nada bueno presagian ante un devenir incierto como el que vive el pueblo dominicano hoy.