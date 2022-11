UASD exhibe obras del Premio Nacional de Literatura Manuel Matos Moquete

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Vicerrectoría de Extensión, inauguró una exposición sobre la trayectoria bibliográfica del laureado escritor y educador dominicano, Manuel Matos Moquete, Premio Nacional de Literatura 2019.

El director de la Biblioteca Pedro Mir, en cuyo lobby son exhibidas las obras, maestro Augusto Bravo, señaló que la exposición bibliográfica de Matos Moquete, busca en un primer momento acercar a los estudiantes a los grandes autores dominicanos.

«Matos Moquete es un patrimonio intelectual de la Universidad y es un orgullo exhibir su prolífica obra”, dijo Bravo.

De su lado, el escritor Manuel Núñez, señaló que con la exposición de los libros de Matos Moquete, la Primada de América rinde homenaje a la inmensa bibliografía del destacado escritor.

«Si algo sorprende de la trayectoria del insigne hombre de letras, es la diversidad: novelista, historiador, filólogo, analista del discurso, investigador», resaltó Núñez.

Mientras que el laureado escritor, Matos Moquete, al agradecer a la Academia por la exposición de su obra, dijo que desde temprana edad se interesó por la lectura y que siempre ha estado en contacto con los libros.

«Sin embargo, el libro sólo no tiene ningún valor, siempre he estado en contacto con la gente, me he interesado por los seres humanos más que por las cosas y son las personas la parte esencial de mi literatura», subrayó el escritor.

Las obras exhibidas suman 32, entre las cuales figuran: «Las Teorías Literarias en la América Hispana», » La Última Esperanza Armada», » La Dominicanidad Indignidad en los cuentos de Juan Bosch», » El Regreso de Plinio El Mesías», » Larga Vida».

Además, «Narratividad del Saber Humanístico», » Los Pobladores del Exilio», » Trayecto de una Conciencia Sublevada», » Propuestas, Valores e Ideologías en el Discurso Dominicano».

En la actividad estuvieron presentes, la directora de la Escuela de Letras, de la Facultad de Humanidades, maestra Ruth Cuevas, y el director de Servicios Bibliográficos, maestro Julio César Marmolejos.