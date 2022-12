Transportista solicita a Abinader construcción de un hospital psiquiátrico

El Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, favoreció hoy que en el país sea construido un moderno hospital psiquiátrico, para tratar a personas con enfermedades mentales que deambulan por las calles, desprotegidas por la legislación de la seguridad social de la República Dominicana.

Díaz expresó su preocupación debido a los últimos incidentes y hechos en los que están involucrados mujeres trastornadas y dementes que deambulan por las calles del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, sin ningún tipo de restricción ni supervisión.

Recordó que en uno de los hechos protagonizados por enfermos mentales recientemente, perdió la vida un conductor de vehículos que fue alcanzado por un trozo de cemento lanzado desde un elevado en esta capital.

“Creo que esa sería una iniciativa muy importante, ya que según las estadísticas existe una gran cantidad de personas con trastornos mentales que no reciben ningún tipo de asistencia profesional en el país y que no pueden ser ingresadas para tratamientos, no ambulatorios, por la falta de un centro psiquiátrico público especializado y dedicado a esos fines.

Diaz solicito de manera pública al Presidente Luis Abinader, ordenar la inmediata construcción de ese centro, para que así se pueda resolver este grave mal que en los últimos meses ha causado estragos en las vías públicas.