TIRO RAPIDO

Mario Rivadulla

Hace apenas una semana un revelador reportaje de Alicia Ortega en su cada vez más popular

programa El Informe puso al descubierto que empresas vinculadas al senador Alexis Victoria

Yeb habían obtenido cuantiosas contratas estatales después de haber sido electo. Al negar la

información el legislador oficialista prometió que de probarse renunciaría a su curul. Apenas

transcurrida una semana la Dirección General de Contrataciones públicas, confirmando la

denuncia de la acuciosa periodista, revela que las empresas de Yeb se han beneficiado con 14

contratos por más de mil.720 millones de pesos, con posterioridad a ocupar su asiento en la

Alta Cámara. Que hará ahora el muy ilustre congresista? Cumplirá su promesa de renunciar? Y

que acción disciplinaria tomará el PRM cuando una de las principales consignas y promesas

del Presidente Abinader es la lucha contra la corrupción? Se anularán tan pródigas

contrataciones? Por lo pronto al senador Yeb parece habérsele puesto la piña bien agria?

Comparado con el caso anterior lo del cuestionado contrato que ha provocado la suspensión e

investigación del director del INPOSDOM, Adán Peguero parece un juego de muchachos.

Apenas distraer unas cuantas monedas de una alcancía frente al asalto de un banco. Peguero

justifica además la cancelación de empleados del Instituto para premiar el trabajo político de

los compañeros de la base. A fin de cuentas, bajo un sistema político clientelar esa es una de

las funciones que toca satisfacer al presupuesto.

¿La gran interrogante después que Uber y demás empresas de taxis sean reguladas como va a

operar el servicio de taxis en el sector turístico? Será sobre bases igualitarias basadas en la

libre competencia de tarifas y calidad de servicio o consagrando un supuesto derecho de

exclusividad a favor de un sindicato que se ha arrogado el mismo apelando inclusive a la

violencia? Que hará Intrant? ¿Cortara el pastel a partes iguales como sería lo justo y legal?

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli acaba de ser favorecido con una segunda y al

parecer definitiva sentencia absolviéndolo de cargos de espionaje a políticos y periodistas. Con

mucha menos suerte en cambio ha navegado el presidente Sebastián Piñera de Chile contra

quien el Senado votó por mayoría sea sometido a juicio político por la Cámara de Diputados

que pudiera decidir su destitución.

No pudo ser más claro el mensaje dejado por el subsecretario de Estado de los EEUU en lucha

contra el narcotráfico durante su visita a Haití descartando que ni su país ni la comunidad

internacional irán a su rescate por ahora

sino que garantizar la seguridad es de la exclusiva responsabilidad de los haitianos, sus

autoridades y su policía. Traducido en el lenguaje más entendible que se quedan al garete…y

de reenganche nosotros con ellos. O sea, nos fuñimos

Baja sensible para el periodismo y la sociedad: el deceso en plena juventud de la talentosa

periodista del matutino El Día Senabri Silvestre. Al ejercicio ejemplar de la profesión que

enalteció sumo su entregada labor espiritual como pastora de jóvenes en la Iglesia de Dios en

San Pedro de Macorís. Una vida valiosa que pierde la sociedad en momentos en que más se

requiere de valores que encarnó.

Parece que, aunque a tropezones y algún que otra exaltada discusión en el seno del Congreso

sobresaturada de reproches, acusaciones y hasta insultos el Código Penal aprobado en primera

lectura saldrá del ámbito senatorial para recorrer el no menos dificultoso, polémico y

prolongado de la Cámara de Diputados. De esperar no pase otros 20 años para que la polémica

pieza se convierta en ley que permita juzgar y sancionar nuevas tipificaciones de delitos

inexistentes en épocas pretéritas. De paso abrir espacio para dedicar tiempo a leyes tan

importantes y urgentes como la de aguas, extinción de dominio y ordenamiento territorial.

Bien que se tomen medidas para regularizar la presencia de extranjeros en el país. Pero ojo

con que se nos vaya la mano. Limitar la asistencia médica a ilegales a casos de emergencia

viola principios humanitarios, la ética médica y hasta puede poner en riesgo la salud pública.

De igual modo limitar el acceso de las parturientas haitianas a los hospitales públicos. Con lo

que si es preciso acabar.es cona traída masiva de las mismas desde el otro lado de la frontera

para dar a luz en el país un tráfico organizado y convertido en un muy lucrativo negocio del

que participan como socios y cómplices elementos dominicanos.

Hace años se anunció la ejecución de un plan para reforzar las estructuras de escuelas,

hospitales y edificios públicos que no estuvieran en capacidad de resistir un seísmo. Ahora nos

enteramos que centenares de escuelas y decenas de hospitales están en condición vulnerable

para resistir un terremoto de intensidad 6.5 inferior al que casi redujo a escombros a Puerto

Príncipe en el 2010.

La conclusión es que nada se hizo entonces. De esperar que ahora no ocurra lo mismo y

tengamos luego que lamentar una costosa y dolorosa tragedia irreparable. Recordemos que la

tan maltratada Naturaleza con frecuencia toma desquite y lo hace en grande y con mano

pesada.