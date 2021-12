Tiro Rápido

Mario Rivadulla

La evaluación llevada a cabo por la Comisión que estudia la Reforma Policial ha detectado

entre las carencias que dificultan el trabajo de la institución de Orden Público algunas fallas

lamentables. Entre estas figuran que el 39% de los vehículos de la Policía, o sea 3,038 de un

total de 7,928 se encuentran fuera de servicio. De esta cantidad 1,442 deben ser eliminados

por las deplorables condiciones en que se encuentran y 209 sometidos a una reparación de

largo plazo. Otra falla lamentable es que la institución no cuenta con suficientes chalecos

antibalas ni armas para equipar a la totalidad de sus miembros por lo que policías de nuevo

ingreso son enviados a patrullar totalmente indefensos sin chalecos ni armas. Por otra parte, el

tiempo de adiestramiento de los reclutas que es de 6 meses, en la práctica resulta inferior a 3.

Otras de las carencias de la institución es la necesidad de adquirir un software para la nueva

plataforma tecnológica. Es evidente que con todas estas precariedades y muchas más

detectadas por la Comisión no puede esperarse un trabajo más eficiente y responsable por

parte del Cuerpo Policial, todo lo que es de suponer sea corregido con la aplicación efectiva del

plan de Reforma.

La situación política en Centroamérica resulta más que preocupante. A la serías acusaciones

de vinculación a los carteles de las drogas que pesan sobre el Presidente de Honduras y al

régimen dictatorial implantado por Daniel Ortega y su consorte Rosario Morillo en Nicaragua a

través del desvergonzado simulacro de elecciones celebrado recientemente con todos los

candidatos de la oposición encarcelados o exiliados, se suman ahora los controles establecidos

en El Salvador por el Presidente Nayib Bukele que las autoridades estadounidenses califican

como más rígidos que los que mantiene Nicolás Maduro en Venezuela. Si a ello sumamos la

larga dictadura que padece Cuba bajo la continuidad del férreo sistema castrista y la grave

crisis en que se encuentra sumida Haití a la que no se encuentra indicios de solución, la

situación política en la región del Caribe se torna en extremo preocupante y obliga a darle

cuidadoso y constante seguimiento sobre todo por parte de la diplomacia dominicana.

En el caso de Haití cabe aplicar la vieja frase de que no sale de una para entrar en otra. A las

múltiples situaciones adversas que padece se suma ahora una nueva tragedia con la explosión

de un tanquero cargado de combustible en momentos en que más de un centenar de personas

lo estaban saqueando con la finalidad de apropiarse del mismo. El trágico accidente cobro la

vida de al menos 60 personas, aunque su número pudiera aumentar debido a las graves

heridas sufridas por el resto de las víctimas.

A la jueza Kenya Romero no le tembló la mano para enviar a prisión preventiva a 5 altos

militares encabezados por el General Juan Carlos Torres Robiu en la cárcel Najayo hombres y

declarar complejo el sonado caso de corrupción Coral 5G, así como dictar arresto domiciliario e

impedimento de salida contra varios de los restantes involucrados. El expediente acusatorio,

según la PEPCA, cuenta con unas 700 pruebas documentales. A la red de corrupción se le acusa

de haber movido más de 5 mil millones pesos. Mientras tanto la Alianza Dominicana contra la

Corrupción formalizó denuncia por presuntos actos de corrupción contra el destituido director

ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar estudiantil (INABIE), Cecilio Antonio Rodriguez

Montas, a quien acusan de irregularidades en los procesos de licitación para el suministro de

raciones del almuerzo escolar.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de 30 años de prisión contra

Belkis Brazoban la mujer que según alega simuló que estaba asfixiando a su bebé y lo subió a

las redes sociales alegando que lo hizo como una forma de presionar al padre para que le

pagará la pensión alimenticia al mismo. Considerando que el hecho no llego a consumarse y al

margen de respetar las razones que movieron a los magistrados para confirmar la elevada

condena, luce que esta resultó excesiva y que todo indica que la autora requiere de

tratamiento sicológico. Cuenta además el hecho cierto de que en el país muchos hombres que

engendran hijos se desentienden por completo de sus responsabilidades paternales lo que

contribuye a sumir en pobreza extrema a las madres que son abandonadas a su suerte junto

con sus hijos. La gran cantidad de hogares monoparentales que tienen que ser sostenidos por

las mujeres casi siempre de maternidad temprana las obliga por falta de preparación a realizar

trabajos elementales y mal retribuidos para poder mantenerlos, cuando no a ejercer la

prostitución.

Por lo visto tendremos una economía muy movida en la Navidad donde los salarios de regalía

del sector privado sobrepasaran los 90 mil millones de pesos a cuya suma hay que agregar la

regalía pascual en el sector público, así como el bono navideño de 1,500 pesos que el Gobierno

entregará a 1,500,000 familia de escasos recursos. Adicionalmente se suma el combo de

productos navideños a mitad de precio que ofrecerá el INESPRE en los barrios populares.

Merecido el homenaje póstumo ofrecido por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos

de América Latina y el Caribe (COPPPAL) al fenecido líder del PRD Hatuey De Camps

concediéndole la medalla "Gustavo Carvajal Moreno Como Mensajero De La Paz" Primero en

las lides estudiantiles donde comenzó a descollar su liderazgo y ya inmerso en la actividad

política, como figura relevante del PRD, donde resultó la más descollante después de José

Francisco Peña Gómez, Hatuey De Camps fue un constante defensor de las libertades

democráticas y los derechos ciudadanos. Siempre accesible, se desempeñó como secretario de

la Presidencia durante el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco. Ejerció asimismo

como

Presidente de la Cámara de Diputados y fue un apasionado abanderado de la no reelección

que considero y defendió como un principio programático del PRD.

Creando Sueños Olímpicos (CRESO) la entidad creada por Felipe Vicini para con el aporte

millonario de varias reconocidas empresas privadas brindar apoyo al desarrollo del deporte

olímpico ofreció un agasajo a los participantes dominicanos en los juegos Paralímpicos de

Tokio 2020. Durante dicho acto se destacó la actuación de los mismos y se anunció que la

entidad seguirá prestando apoyo de manera permanente a los deportistas Paralímpicos. En la

actividad Felipe Vicini califico de admirable su desempeño en el evento olímpico y dijo que

trabajarán arduamente para que en vez de 5 sean 15 los que clasifiquen para las Olimpiadas de

París a celebrarse en el 2024. Vicini preside además la entidad Probeisbol gracias a cuyo apoyo

el equipo de la República Dominicana, después de muchos años de un pobre desempeño, pudo

regresar al país con el trofeo de campeón. Además del respaldo que CRESO brinda a los atletas

para su mejor acondicionamiento físico, les ofrece asimismo y les impone el deber de estudiar

una carrera profesional totalmente financiada por la entidad, de tal modo que una vez

finalicen su carrera deportiva dispongan de medios propios para desenvolverse desde el punto

de vista económico.