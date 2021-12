Tiro Rápido

Mario Rivadulla

Sin dudas es un gran logro que se anota el presidente Abinader al poner fin al

contrato del peaje sombra a Samaná. El Estado tendrá que abonar 410 millones de

dólares, pero se ahorra unos 1,500 millones que hubiera costado mantener el mismo

por los 30 años en los que fue negociado. Para los usuarios también resultará

beneficiosa la cancelación ya que a partir del mes de enero el peaje será reducido en

un 20%. De importancia conocer quién y bajo qué condiciones se negoció este ruinoso

contrato quizás el peor en toda la historia del país donde figuran más de uno que han

ocasionado pérdidas millonarias al Estado Dominicano.

Por otra parte, si bien resulta un tanto problemático y molestoso pagar por cheque a

los empleados del Estado ello permitió eliminar de la nómina 86 millones de pesos de

cheques que nunca fueron retirados y que es de suponer correspondían a las clásicas

botellas. Esto permitirá ahorrar más de mil millones de pesos anuales que podrán

dedicarse a la realización de obras de interés social.

Resulta una pobre justificación alegar que el desabastecimiento de las Farmacias del

Pueblo responde a que se está realizando el inventario de almacén. Algunas ni

siquiera disponen de un simple jarabe para tratar un resfrío. No es posible que para

inventariar las existencias de medicamentos de Promese que estos sean retirados de

las Farmacias del Pueblo. Muchas enfermedades requieren de tratamientos largos y

hasta permanentes. Satisfacer esta necesidad fundamental constituye la primera

prioridad a tomar en cuenta. De esperar que esta situación sea corregida de

inmediato ya que preservar la salud de la población debe constituir la primera

prioridad.

Con el acuerdo suscrito con Francia para ampliar el número de vagones del metro lo

que permitirá duplicar el número de pasajeros que transporta, así como para la

construcción del monorriel de Santiago de los Caballeros y el tren metropolitano de

Santo Domingo son pasos importantes para mejorar la movilidad en ambas urbes y

descongestionar el tráfico. Es inevitable e indispensable resolver con vistas no solo al

presente sino al futuro el grave problema de la congestión vehicular tanto en la

capital como en la Ciudad Corazón. Las pérdidas en tiempo y combustible gastado en

los tapones resultan cuantiosas e irrecuperables.

Medidas saludables y positivas la del director de la Policía Nacional al prohibir los

retenes y chequeos en las calles con la finalidad de contrarrestar la delincuencia. Tal

como reconoce el Mayor General Eduardo Alberto Then esa medida lo único que hace

es perturbar y molestar a la ciudadanía sin que produzca ningún efecto positivo en el

control de la delincuencia. Tal como bien reconoce a los delincuentes hay que salir a

buscarlos pues todos evaden ese tipo de control. La ciudadanía está esperando con

ansiedad el inicio del plan de reforma de la institución de orden pública y el

adecuado entrenamiento de su personal.

El pronóstico para la llegada de remesas a fin de año supera con amplitud los 10 mil

millones de dólares que envían los dominicanos residentes en el exterior,

principalmente de Estados Unidos y España. A ellos habría que sumar los que traerán

los dominicanos que en gran número regresan al país en las navidades con la

finalidad de visitar a sus familiares y amistades más la carga de regalos que los

convierten en una especie de Reyes Magos y que este año disfrutarán de una

exención arancelaria de hasta 4 mil dólares.

Con la decisión del Estado Dominicano de constituirse en querellante y actor civil en

el caso Anti pulpo nombrando un equipo de abogados para la recuperación del

patrimonio público que en este caso supera los 23,900 millones de pesos se suple la

inexplicable resistencia de la Cámara de Diputados en aprobar el proyecto de ley de

extinción de dominio, mediante el cual tanto los narcotraficantes, como los

responsables de delitos económicos en perjuicio del Estado y quienes se hayan

enriquecido a través de acciones ilícitas puedan disfrutar de las riquezas mal habidas

las cuales pasarían a poder del Estado.

Pese a todos los reclamos de destacadas figuras internacionales, el Gobierno Cubano

continúa el acoso, persecución y apresamiento de sus opositores pacíficos quienes

reclaman respeto a las libertades públicas y el derecho a la libre expresión, entre las

cuales figuran destacadas y diversas figuras artísticas. Penoso el papel que juegan

en cambio algunos defensores del régimen dictatorial que encabezan Miguel Diaz

Canel y que tras bambalinas dirige Raúl Castro. Resulta contradictorio que esos

defensores de la dictadura más larga que registra la historia del continente hagan

uso de la libertad de expresión de que gozan en nuestro país para defender y apoyar

un sistema que desconoce y prohíbe esa misma libertad de opinión y demás derechos

fundamentales consagrados en la carta de las Naciones Unidas