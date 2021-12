Tiro Rápido

Mario Rivadulla

El Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas seleccionaron al veterano

periodista y locutor de Santiago Ramón de Luna como Premio Nacional de Periodismo 2021.

De Luna es pionero del periodismo radial del país y profesor de la Pontificia Universidad

Católica Madre y Maestra, así como productor del programa televisivo A las 18 horas y ha sido

condecorado con la Orden de Duarte, Sanchez y Mella. Es la primera vez que el galardón es

otorgado a un periodista radial del interior del país. Por otra parte, la Junta Agroempresarial

Dominicana otorgó el premio " Agro empresario del 2021" al destacado productor Oliverio

Espaillat. Innovador con tecnología de punta en la siembra mecanizada, recolección de arroz a

granel, aplicación aérea de agroquímicos y empleo de niveladores de terrenos y drones se ha

convertido en uno de los más eficientes productores del cereal mediante el uso de todos los

recursos que provee la más avanzada tecnología. Tanto el De Luna y Espaillat son cada uno en

su campo de actividad merecidos reconocimientos.

Necesario investigar las circunstancias que provocaron el derrumbe en la Mina subterránea de

Cerro de Maimón Sur que puso fin a la vida del joven obrero José Manuel Fernández Martínez.

Informaciones de prensa indican que ya en ocasión reciente había escapado a la muerte por

otro accidente. Extraoficialmente se asegura que no ha sido la única víctima registrada en la

mina. Se menciona que en la misma laboran obreros extranjeros y que en fecha reciente un

trabajador colombiano murió también a consecuencia de otro accidente y su cadáver fue

trasladado para su país natal sin dar cuentas a las autoridades dominicanas. El Ministerio de

Energía y Minas debe abocarse de inmediato a establecer las causas del accidente y las

condiciones de seguridad requeridas para garantizar la salud y la vida de los obreros que

laboran en la misma.

Como era de esperar el Partido de la Liberación Dominicana atribuye a persecución política y

finalidad de destruirlo los distintos expedientes por corrupción que involucran a exfuncionarios

y a familiares allegados al expresidente

Danilo Medina. De manera específica cuestionan el comportamiento de la Cámara de Cuentas

a la que atribuyen responder únicamente a los pedidos del Ministerio Fiscal. De suma

importancia, por consiguiente, a fin de garantizar la transparencia de los procesos, que se

respeten todas las normas procesales, y por otra parte que las investigaciones que lleve a cabo

la PEPCA sean concluyentes y no dejen margen a dudas de tal modo que la responsabilidad de

cada inculpado quede debidamente probada y el Estado pueda recuperar todo o la mayor

parte de los bienes adquiridos de manera irregular con fondos públicos, negocios ilícitos y

operaciones irregulares.

Con criterio realista el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton,

advierte que la Reforma Fiscal sólo será posible llevarla a cabo cuando existan las condiciones

políticas que lo permitan, si bien, la misma es inevitable. No obstante, señaló que por su parte

el gobierno ha dado inicio a la misma al eficientizar el gasto público lo que ha representado un

ahorro de 150 mil millones de pesos eliminando entre otros puestos innecesarios. De manera

específica mencionó la supresión de

cargos de vice cónsules, directores y otros puestos innecesarios. Sin dudas es una visión

correcta y sensata ya que bajo las actuales circunstancia una Reforma Fiscal resultaría

altamente traumática y pudiera provocar innecesarios y preocupantes conflictos sociales que

se sumarían a los diversos retos que enfrenta el país entorpeciendo la buena marcha del

proceso de recuperación económica y social del país

De saludar el lanzamiento del plan encaminado a la prevención de uniones tempranas y

embarazos en adolescentes por parte del gobierno. El mismo estará a cargo del Gabinete

Social de la Niñez que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña conjuntamente con el Consejo

Nacional para la Niñez y Adolescencia CONANI. En su primera fase abarcará 20 territorios

donde se producen o registra el mayor número de casos, incluyendo el Distrito Nacional y

Santiago. De acuerdo a las cifras oficiales 77 de cada mil jóvenes adolescentes entre 15 y 19

años ha sido madre; 32 % de las mujeres entre 20 y 24 se ha casado o unido ante de los 18

años y el 9.4% antes de los 15 años. Estas cifras son reveladoras además de la grave crisis que

afecta la institución familiar en nuestro país, donde inclusive en no pocos

casos dichas uniones prematuras son no sólo toleradas sino promovidas por la propia familia

que la ven como una forma de librarse de una carga económica. Una situación en la que

influyen dos factores la pobreza y la ignorancia. El plan contará con ayuda de los organismos

internacionales y sus resultados serán evaluados en el 2024, 2027 y 2030.

El Ministerio de Trabajo dispuso un aumento de un 21 % sobre el salario mínimo para el sector

laboral de las zonas francas. Estas no solo representan a de las principales fuentes de divisas

del país a través de las exportaciones sino también de la creación de empleos. Al mes de

octubre las zonas francas empleaban más de 180 mil trabajadores de manera directa, un 8.4%

de aumento en relación al mismo período del año pasado. Se trata de un sector de suma

importancia económica y social para el país en continuo crecimiento gracias a las facilidades

otorgadas por el gobierno que representan un fuerte atractivo para la inversión tanto

extranjera como de capital nacional.

La ONU ha solicitado 373.5 millones de dólares para brindar ayuda humanitaria a Haití donde

se estima que el 43% de la población requiere de asistencia. Según la FAO la falta de

alimentación afecta a 5.3 millones de habitantes del territorio vecino. Hasta ahora la

comunidad internacional ha mostrado escaso interés en contribuir a paliar la gravísima

situación de desnutrición y demás carencias que padece gran parte de la infortunada

población haitiana, una situación que se atribuye al dispendio y corrupción con que se han

manejado anteriormente los aportes multimillonarios que ha recibido Haití, sobre todo para

enfrentar la tragedia provocada por el catastrófico sismo que redujo a escombros la mayor

parte de la ciudad de Puerto Príncipe en el año 2010. Mientras tanto la situación de

inestabilidad prevaleciente en Haití se mantiene debido a la inseguridad provocada por las

bandas armadas que dominan gran parte de su territorio.