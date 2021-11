TIRO RAPIDO

Por Mario Rivadulla

Más que merecido el reconocimiento otorgado por el Senado al Gobernador del Banco

Central, Héctor Valdez Albizu, por excelente manejo de la política monetaria durante todo el

tiempo que lleva al frente de la institución garantizando la estabilidad macroeconómica y

adoptando medidas inteligentes y oportunas en cada ocasión. Disponer de una figura de su

calibre es un lujo y un sello de garantía.

OTROS VARIADOS TEMAS

¿De dónde secreto recinto habrá sacado y de que excepcionales métodos de inteligencia se

habrá valido el senador Ramon Rogelio Genao para descubrir el secreto plan de unificar Haití y

República Dominicana promovido por EEUU en complicidad con Francia y Canadá? Una

denuncia de esa naturaleza tiene que estar sustentada en pruebas concretas y más en estos

momentos que solo produce crispación y exaltación de pasiones. Si lo que buscaba es

insertarse en la actualidad política debe apelar a otros métodos menos conflictivos que no

originen desbordamiento de pasiones. Recuerde que el horno no está ahora mismo para

cocinar galletitas.

Razón sobrada le asiste al Ministro de Educación Roberto Fulcar cuando advierte que la

violencia en las escuelas por parte de grupos de estudiantes es reflejo de la que prevalece en la

sociedad. Más aún en el seno de sus propios hogares donde está presente en más del60 por

ciento de las familias y el método de corrección se basa en la clásica pela.

¿Como es posible que en Moca escuelas en construcción hayan sido ocupadas impunemente

ya sea por haitianos o dominicanos para convertirlas en sus hogares sin que ninguna autoridad

sede por enterada ni Intervenga? ¿Es que no hay ayuntamiento ni alcalde? ¿Carece de cuerpo

policial? ¿No hay autoridades educativas? ¿No tiene Gobernación la provincia?

Sin dudas que el título de Policía de Aproximación resulta llamativo. Solo falta ahora que la

iniciativa del actual director de la institución de orden público cobre realidad en la práctica y

que entre una policía consciente y bien entrenada se logren anudar estrechos lazos de

confianza y colaboración. La seguridad ciudadana y la prevención y persecución del delito será

más efectiva en la medida en que la gente confíe en la policía y coopere con la misma. Fue el

gran logro del alcalde Giuliani que convirtió a Nueva York de Meca del delito en una de las

ciudades más seguras de los EEUU. Es el gran reto que tiene por delante el General Then. De

esperar lo logre.

Dos importantes nuevos aportes a la economía y al mercado laboral. La

construcción del nuevo centro de distribución de la firma Cesar Iglesias que conllevará una

inversión de 2 mil 300 millones de pesos y sumara 800 empleos directos al mercado laboral y

el anuncio de la inversión proyectada de 30.millones de dólares para ampliar el portafolio de

productos y servicios del agua Planeta Azul al presentar su nuevo envase e imagen. Junto con

la reciente inauguración de la nueva planta de Gerdau Metaldom que permitirá ampliar su

mercado de exportación a 27 países son señales contundentes de confianza en el futuro del

país.

¿Frente a la contundente confirmación de que empresas del senador Victoria Yeb se

beneficiaron con 14 contratas estatales por más de mil 500 millones de pesos después de

haber sido electo que acciones asumirán el gobierno, el Senado y la Procuraduría?

No hay señales por otra parte de que el mismo esté en disposición de cumplir su contundente

promesa de renunciar al cargo.

¿Entonces en la agenda de temas que abordará la OEA en su próxima reunión no figura el

tema de Haití? Es que no se ha enterado su Secretario General de la grave situación por la que

está atravesando? Tocará a nuestra representación ante el organismo regional introducir el

tema. Por otra parte, ¿qué postura adoptará frente al acto de descarado pillaje llevado a cabo

por el dúo Ortega-Murillo en Nicaragua?