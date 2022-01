Tiro Rápido

Al margen de la quinta ola del Covid-19 en su nueva variante de Ómicron que mantiene abarrotados los centros sanitarios para hacerse la prueba, el nuevo año ha empezado bien para más de 92 mil jubilados del Estado que recibían pensiones por debajo de 10 mil pesos mensuales y que en lo adelante las verán aumentadas a esa cifra como mínimo. También serán beneficiados con esa misma pensión 484 ex trabajadores cañeros. Al hacer el anuncio en rueda de prensa efectuada en el Palacio Nacional el presidente Abinader recordó que el pasado mes de diciembre se aplicó el aumento de las pensiones a favor de 6,537 jubilados de la Policía Nacional y que durante el pasado año el Gobierno otorgó unas 12 mil pensiones solidarias.

Prácticamente ha carecido de todo impacto en el plano internacional el atentado contra la vida del primer ministro de Haití Ariel Henry ocurrido en la ciudad de Gonaïves a la salida de una misa celebrada para conmemorar el aniversario de la Independencia de la antigua Colonia Francesa. Ariel reveló que la pandilla que intento darle muerte previamente había exigido que el Gobierno le entregará una fuerte suma de dinero a cambio de no llevar a cabo el hecho. El frustrado atentado por parte del Cuerpo de Seguridad del primer ministro dejó como saldo un muerto y varios heridos. Ariel no identificó la banda que llevó a cabo el intento criminal. Pese a las recientes declaraciones de funcionarios del Gobierno Estadounidense asegurando que está preocupado por la situación prevaleciente en Haití, hasta ahora no se tienen noticias de que se hayan coordinado acciones específicas en favor del territorio vecino que permitan lograr un mínimo de estabilidad política y seguridad ciudadana.

Por primera vez la Comunidad Dominicana residente en New York dispondrá de una amplia representación en el gobierno de la Ciudad. Durante las pasadas recientes elecciones que llevaron a la alcaldía al afroamericano Eric Adams fueron elegidos 6 concejales de origen dominicano; otro dominicano Antonio Reynoso tomó posesión como presidente del condado de Brooklyn el mayor de la Gran Manzana, mientras tanto el ex concejal Ydanis Rodriguez fue designado como jefe del departamento de transporte de la urbe neoyorquina. El congresista Adriano Espaillat, primer dominicano que ocupa una curul en la Cámara de Representantes destaca el excelente nivel de relaciones del nuevo alcalde Adams con la Comunidad Dominicana que contribuyó con sus votos a que ganará las elecciones y adelantó que otros dominicanos pasarán también a ocupar posiciones de importancia en el Gobierno de la Ciudad. Es un motivo de orgullo no solo para nuestra diáspora sino en general para República Dominicana.

A 15 kms. cuadrados de la zona protegida de la Sierra de Bahoruco asciende el daño ocasionado por los tres incendios forestales que se espera puedan ser controlados en su totalidad a más tardar este jueves

Al menos dos de los mismos son atribuidos de manera intencional a dos ganaderos en revancha por la incautación de 6 vacas que estaban pastando en el área prohibida, los cuales están siendo perseguidos por las autoridades para ser sometidos a la justicia. De esperar que las sanciones que se apliquen en este caso y en todos los demás similares en que se violen las normas ambientales sean castigados ejemplarmente. Hay quejas de que por lo general las penas que se aplican en la mayoría de estos casos son tan leves que más que un disuasivo constituyen un incentivo para seguir cometiendo este tipo de delitos contra el patrimonio natural, de vital importancia para enfrentar los efectos del cambio climático.

No se explica el vacío en torno al reclamo de la madre del coronel Ramon Israel Rodriguez Cruz, de la Fuerza Aérea, abatido a balazos por una patrulla policial cuando alegadamente había desobedecido una orden de detención, según la versión de los agentes responsables del hecho. Doña Altagracia Cruz, madre del coronel Rodriguez, afirma que su hijo fue víctima de un crimen premeditado y ordenado por sectores de la propia FAD cuando el mismo se negó a transportar un cargamento de mercancías a Miami por el cual le habían ofrecido 150 mil dólares. No hay indicios hasta ahora de que la grave denuncia de la progenitora del occiso haya sido acogida y dado lugar a la correspondiente investigación. De esperar la reacción de los altos mandos del Cuerpo Aéreo como el propio ministro de Defensa Nacional en relación con este hecho.

Cabe esperar que en algún momento algunos de los excelentes escritores con que cuenta la Iglesia Católica, o al menos de algunos de los tantos muchachos y muchachas ya hoy adultos que rescato de las calles el Padre Luis Rosario acometa la tarea de escribir su biografía. Humilde hasta en las mismas disposiciones que tomó para sus exequias, el Padre Rosario se entregó de lleno a la hermosa tarea de cambiar el infortunado destino de los niños y niñas de las calles, los llamados «palomos» para convertirlos por el contrario en seres útiles a sí mismos y a la sociedad. Jamás aspiro a honores y reconocimientos, ni promociones dentro de la jerarquía eclesiástica. Fue un digno seguidor y emulo de Don Bosco por lo que mereció ser llamado con sobrada justicia el Don Bosco Dominicano. Vidas ejemplares como la de el deben ser objeto de reconocimiento y servir de ejemplo.

A nadie debe tomar de sorpresa el anuncio del próximo aumento de la tarifa eléctrica. Esta ya era una crónica ampliamente anunciada desde el pasado año y forma parte del incompleto Pacto Eléctrico donde al parecer quedaron algunos puntos pendientes de definir. Por años el Estado Dominicano ha soportado una pesada carga económica con el llamado subsidio eléctrico que se estima acumula una cantidad superior a 5 mil millones de dólares. Obviamente en justa contrapartida es de esperar que al igual que se ponga empeño en combatir las elevadas cifras de evasión fiscal, se reduzcan de manera significativa las elevadas cifras de pérdidas registradas por las EDEES por energía servida y no cobrada. Todos deben pagar, aunque sea una cantidad mínima y si se quiere simbólica en el caso de los sectores de más bajos ingresos, por el consumo de electricidad, al igual que por los servicios de agua y recogida de basura. Cuando esto ocurra se reducirá también el dispendio del preciado líquido y la gente tomará más empeño y cuidado en hacer una buena disposición de la basura.

Mientras continuamos encallados en el Código Procesal Penal y oyendo los cantos de sirena de los legisladores que aseguran haber logrado consenso para aprobar el mismo, una ley tan importante como la de Extinción de Dominio que permita al Estado recobrar los cuantiosos fondos producto de la malversación, los sobre precios en la construcción y los suministros para hospitales, escuelas , carreteras , Obras Públicas y en general, los cuantiosos fondos acumulados a través del narcotráfico y el crimen organizado así como cualquier otra actividad ilícita parece no despertar mayor interés por parte de al menos un grupo de congresistas que al parecer se acogen a todo género de excusas para que la misma corra igual destino que el de otros proyectos de ley fundamentales que llevan más de 20 años engavetados o dando vueltas en los predios congresuales. Todo indica que será necesario ejercer una fuerte presión a través de los distintos sectores sociales para lograr que la ley sea discutida y aprobada con la urgencia que amerita.