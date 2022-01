Tiro Rápido

Terminamos el 2021 con la nueva variante Ómicron que ha colocado en curva ascendente los contagios del Covid-19 con un aumento significativo de casos afectados. Y comenzamos el nuevo año 2022 con una doble infección de Covid-19 y de gripe que ya ha sido bautizada con el nombre de Flurona. Por suerte la alerta que se ha creado ha llevado a una gran cantidad de personas a hacerse las pruebas de posible contagio. Según el boletín 654 de Salud Pública en 24 horas se procesaron 10,672 pruebas. No deja de ser una buena señal de que la gente está tomando más en serio la necesidad de evaluarse. Esperar que la ciudadanía coopere observando las medidas recomendadas tanto la vacunación como el uso de las mascarillas y guardando la llamada distancia social.

El primer bebé del nuevo año fue alumbrado en el Hospital de Los Mina. Pero ¿saben cuál es la edad de la madre? apenas 14 años. No hay que tener desarrollada la imaginación para prever cuál es el futuro que le espera tanto a la madre como a la criatura. El drama de los alumbramientos de los adolescentes y menores de edad inclusive de apenas 10 y 12 años es uno de los principales problemas que encara el país y que contribuye a convertir la pobreza en un círculo vicioso. Así como ocupamos el último lugar en las mediciones regionales de Educación, ocupamos sin embargo el primero en América Latina en embarazos en adolescentes lo que obliga a insistir de nuevo en la necesidad de llevar la educación sexual no sólo a las escuelas sino al seno de los hogares, enfocada desde un punto de vista integral y no sólo con simples recomendaciones para prevenir el embarazo. Es hora de que se adopte una política firme y bien orientada en este sentido.

Por quinto año consecutivo no solo las adolescentes sino las madres haitianas fueron protagonistas de los primeros nacimientos de bebés del nuevo año. Durante el pasado 2021 en el país se registraron 82,672 partos de los cuales 24,376 correspondieron a mujeres procedentes de Haití lo que equivale a un 30%. El costo de atención a partos de extranjeras, en su inmensa mayoría haitianas, requirió destinar alrededor de 10 mil millones de pesos del presupuesto de Salud Pública. En esa cifra no están incluidos ni los gastos médicos ni las cesáreas. Ante la disposición de las autoridades de no acoger a parturientas traídas desde Haití a dar a luz en el país, se reporta que muchas son traídas en horas de la noche burlando la disposición oficial. Se sabe de la existencia de grupos de traficantes haitianos y dominicanos que han montado un lucrativo negocio pasando por la frontera a parturientas haitianas para venir a dar a luz en el país. Las autoridades tienen que poner empeño en desmantelar esta red mafiosa que al parecer burla o compra mediante sobornos el pase a través de la línea fronteriza.

El ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera responsabiliza a los propietarios de media docena de vacas que fueron incautadas por las autoridades cuando se encontraban pastando en zonas vedadas de la Sierra de Bahoruco de en revancha haber provocado 3 incendios que durante varios días afectaron la zona de Los Arroyos próximo a la frontera con Haití. El titular de la cartera de Medio Ambiente advirtió que los mismos serán sometidos a la justicia para que sean sancionados por esa acción insensata y criminal. Todavía no se han podido extinguir los incendios por lo que hasta tanto es imposible cuantificar el alcance de los daños. A los jueces que conozcan de estos casos no debe temblarles las manos al momento de sancionar de manera ejemplar este tipo de acciones criminales contra la riqueza natural sobre todo en áreas protegidas.

Circula la versión de que los diputados han estado reuniéndose a fin de tratar de zanjear diferencias y lograr consenso para la aprobación del Código Procesal Penal. De esperar que en esta ocasión no haya necesidad de agotar fondos del Estado practicando retiro en un resort turístico como la vez pasada. De una forma u otra, al margen de presiones, es necesario aprobar un código actualizado que sustituya al obsoleto actual que data del año 1884. Mucho ha llovido desde entonces y se han producido modalidades de delitos que no se conocían entonces ni están contemplados en la actual legislación a la cual al cabo de casi siglo y medio no le caben más canas.

Un nuevo episodio de la inseguridad prevaleciente en Haití se registró en la ciudad de Gonaïves cuando una banda armada intento atentar contra la vida del primer ministro Ariel Henry a la salida de una iglesia donde junto con su comitiva asistió a una misa en conmemoración del 218 aniversario de la Independencia. En el curso del hecho se produjo un intenso tiroteo con las fuerzas de seguridad. Como consecuencia del incidente se reportó la muerte de una persona y otras varias resultaron heridas. Mientras tanto el gobierno de Jamaica anunció la deportación del ex militar colombiano Mario Antonio Palacios, implicado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El mismo había ingresado ilegalmente en Jamaica procedente de República Dominicana. Queda por despejar la forma en que Palacios logró entrar a territorio nacional y luego salir ilegalmente para llegar a Jamaica.

Elementos irresponsables dañaron columpios y otras áreas infantiles en el proyecto nuevo Domingo Savio que busca sanear la margen de los ríos Isabela y Ozama. Esta área infantil fue inaugurada apenas hace menos de un mes por el presidente Luis Abinader cómo parte del referido proyecto. Los desaprensivos dejaron el lugar además lleno de botellas rotas, platos y vasos plásticos tirados en las áreas verdes, que sirvió como malecón en las festividades del Año Nuevo. Es lamentable que por ignorancia, incultura, irresponsabilidad e impunidad ocurran situaciones de esta naturaleza que ponen en evidencia la necesidad de mayores controles de vigilancia, pero también de crear conciencia ciudadana de cuidar los espacios públicos, sobre todo en los proyectos como en el Domingo Savio que van a resultar beneficiados con la realización de obras de bien común que requieren inversiones de miles de millones de pesos.

El COE reporta 35 fallecidos todos por accidentes de tránsito cuyo número ascendió a 224. De las personas que perdieron la vida 26 correspondieron a motocicletas es decir casi las tres cuartas partes. Es una situación que se repite de año en año lo que pone en evidencia una vez más la forma irresponsable en la conducción de los motores que violan de manera prácticamente impune todas las normas de tránsito.