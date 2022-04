TIPOS DE ORACIONES

Para aquellas personas amante de la ortografías y las cuales desean tener un conocimiento más avanzado en torno al tipo de oraciones que utilizamos con frecuencia es necesario tener muy presente que en estas oraciones existen diferentes tipos, las cuales podemos expresar en pocas palabras algunas de ellas.

De acuerdo a la lengua castellana, éstas pueden ser según la intención del hablante. En exclusividad didáctica, como micro mensaje en pro de un rápido repaso y su eficiente aprendizaje lingüístico.

Dichas oraciones son, a continuación: a) Enunciativas, también se llaman declarativas. Afirmativas: Hoy está nevando. Negativas: No has venido a clase; b) Interrogativas: estas se expresan entre signos de ¿?. ¿Qué llevas en la mochila?; c) Exclamativas: estas, de igual manera suelen expresarse entre signos de ¡!… ¡Qué bonito es tu vestido!; otro tipo de oración es: d) Imperativas: también llamadas exhortativas, .No entres aquí, .Ponte esa camiseta; e) Desiderativas, estas oraciones son aquellas las cuales expresan deseos: .Que te salga bien el examen mañana, Ojalá puedas venir conmigo; f) Dubitativas: son aquellas oraciones, las cuales expresan probabilidad o duda. Tal vez tengas razón.