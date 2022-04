“Tenemos un gobierno que no piensa en los pobres”, dice Abel Martínez

El alcalde de Santiago y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana(PLD), Abel Martínez, manifestó que el país no anda bien, porque, a su juicio, tenemos un Gobierno que no piensa en las madres solteras, en la juventud, ni en los envejecientes y no le importa llevar a la quiebra a los productores nacionales.

“Pero tampoco le importa la salud de los dominicanos, pues es para ellos es más importante dar prioridad a los centros médicos privados destinando dos mil millones de pesos a esos empresarios”, explicó.

Indicó que en lugar de eso, las autoridades debieron abastecer de medicamentos baratos a las boticas populares y fortalecer el sistema de salud pública que es a donde acuden los más necesitados.

“Es por eso que lo vamos a quitar en el 2024 y el primer paso para hacer eso posible es salir victoriosos con amplio margen en las consultas internas de nuestro partido”, dijo Martínez.

Martínez dijo además que el gobierno del PRM no sabe manejar las crisis.

“Porque no es culpa de las autoridades que llueva mucho y un río se desborda e inunda cientos de hogares; pero sí es responsabilidad de las autoridades, la forma en que se abordan los problemas poniéndose al lado del pueblo”, expresó.

Fuente: https://noticiassin.com