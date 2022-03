Temas Económicos y Bancarios

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Economía de RD en 2021 y 2022

El presupuesto general de la nación en una economía de guerra, el debate sobre el crecimiento de

la economía, crecimiento interanual del Producto Interno Bruto de 12.3%, US$ 13 mil millones en

reservas internacionales del Banco Central, US$ 3 mil millones en Inversión Extranjera Directa

(IED), validación de los datos de los clientes de Bancamérica en la Superintendencia de Bancos,

reducción del déficit público a 2.7%, disminución de la deuda consolidada en un 6.4%, crecimiento

de las utilidades netas del Banco de Reservas, adquisición de las acciones de REFIDOMSA que

pertenecían a PDVSA, 2, 166, 578 trabajadores a la formalidad, no distribución del crecimiento

económico, alzas en los precios de la comida, medicamentos, materiales para la construcción,

combustibles y en la tarifa eléctrica, el impacto negativo de la guerra de Rusia y Ucrania, las

propuestas para reducir los impuestos, las reacciones del ex presidente Leonel Fernández y otros

importantes sectores sobre la situación económica del país y el discurso del presidente Luis

Abinader, pérdida del poder adquisitivo en un 4.2% e inflación de 8.5%, la utilización de los

ahorros del Estado para cubrir los subsidios anunciados por el presidente Abinader en el Congreso

Nacional, la inversión en los almuerzos en los centros de estudios de jornada extendida, la

inflación que azota la nación, la situación del aparato productivo, la estructura de costos y los

precios de las carnes y otros alimentos, la incidencia de la invasión rusa a Ucrania en el turismo

dominicano, las 300 mil tarjetas de ayudas sociales anunciadas por el presidente Abinader el

pasado domingo, las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia, el incremento de cuatro

mil pesos en la canasta familiar, la pobreza de la clase media y los pobres, reducción de subsidios

en el actual gobierno, según voceros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la

persistencia en un Pacto Fiscal, situación explosiva de las mujeres solteras,, son temas económicos

de importancia en República Dominicana.

Igual, que el acuerdo del Banco Popular para impulsar lo digital en las pequeñas empresas.

La inversión de RD$ 12 mil millones de pesos en 114 obras terminadas por el gobierno

El mantenimiento de la tasa de política monetaria del Banco Central

El uso de los ahorros del Estado en los subsidios del gobierno

Eliminación del peaje sombra

La reducción del tipo de cambio a fin ales de febrero de 2022

El impulso de la conexión aérea entre República Dominicana y Costa Rica

El destino de Europa con el ataque ruso a Ucrania

Los retos del país por la crisis global

Preocupantes estafas financieras a través de Internet

La reparación de 11, 889 viviendas

Duplicación del subsidio Supérate

500 mil nuevas familias incluidas en Supérate

El incremento de la cartera de Promipyme en un 50%

La meta de los empresarios con el Hub Logístico Regional en Punta Cana

La inversión de 32 mil millones de pesos en la vacunación

Incremento de las exportaciones en un 22%

US$ 1, 236 millones en exportaciones de tabaco y cigarro

Los RD$ 1,100 millones invertidos en el remozamiento hospitalario

Exploraciones petroleras en el país

El daño de la incertidumbre entre Rusia y Ucrania al turismo dominicano

El reclamo de un vuelo directo entre Tampa y República Dominicana

La meta de reajustar los precios de los combustibles cada 15 días

El remozamiento de 200 centros de atención primaria

El uso de RD$ 15 mil 700 millones de pesos en el subsidio del petróleo y sus derivados

Abandono del campo

La ampliación del Bonogas

La llegada de 720 mil turistas en diciembre 2021

La generación de US$ 5, 400 millones por el turismo

Los 5,200 vuelos mensuales y la recuperación del 52% delos cruceristas

Nuevos 47 proyectos turísticos

21 proyectos de infraestructuras turísticas retomados por el gobierno

El impacto de la minería en el 20% de las exportaciones

Los contratos para generar 530 Megavatios

Aprobación de seis nuevos parques industriales

Formalización de 12, 721 nuevas micros, pequeñas y medianas empresas

800 nuevas cooperativas

El tema del rebote económico presente en las páginas de los medios de comunicación

La ausencia de los temas del barrilito, subsidios a partidos políticos y exoneraciones millonarios a

legisladores ausentes en el discurso presidencial y en el del presidente del Senado, Eduardo

Estrella

El uso en las empresas de la tecnología 5G, de acuerdo a lo revelado por Ana Figueiredo, CEO de

Altice Dominicana

La construcción de una central eléctrica de 800 megavatios

La crisis económica que ha venido afectando a Rusia

Crecimiento interanual de un 20.3% en las zonas francas y en la formalidad

La operación de 734 empresas en 79 parques industriales y 100 empresas aprobadas para un

incremento de un 156%

La producción de 14.4 millones de quintales de arroz producidos en 2021 en el país

Duplicación de la producción de hortalizas con 25 millones de libras mensuales

La inversión publica en los gobiernos de Trujillo y Balaguer

El Código Tributario en la década de los años 90

El Código de Trabajo

Las licitaciones de INABIE

El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos sometido por el presidente Luis Abinader al

Congreso Nacional, al igual que la de los fideicomisos

El Compromiso económico para el país con la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en

el año 2026

La inversión del gobierno en las 456 obras reparadas por el gobierno en 2021

La pobreza rural

LA GUERRA DE RUSIA Y UCRANIA PERJUDICA RD

Ucrania es el principal productor de granos en Europa y el ataque de Rusia a esa nación perjudica

la República Dominicana y al mundo.