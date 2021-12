Teledebate

Sin dudas uno de los puntos más luminosos de la gestión del actual Gobierno es la rápida y

notable recuperación del turismo. Clara evidencia el registro de visitantes extranjeros durante

los meses de septiembre, octubre y noviembre donde las respectivas cifras de turistas

sobrepasaron las más elevadas de antes de la pandemia. La página que publican hoy los diarios

matutinos contienen además opiniones calificadas y muy optimistas de la calificadora de

riesgo Standard & Poor's , el Bank of América y el Banco Central. Pero sin dudas la más

concluyente es la del secretario general de la Organización Mundial de Turismo resaltando el

clima que ofrece el país para el sector turístico afirmando que "no hay mejor sitio para invertir

que la República Dominicana ". Es un merecido reconocimiento a la efectiva labor desplegada

por el gabinete turístico encabezado por David Collado quien después del excelente trabajo

llevado a cabo como alcalde de la Capital suma ahora el desplegado en sus nuevas funciones.

Si bien la cifra reportada por Salud Pública denota una baja en la cantidad de contagios y de

fallecimientos por el COVID 19, no podemos bajar la guardia. En este sentido la Sociedad de

Neumología advierte que la epidemia no ha desaparecido. Según su presidenta, la Dra.

Evangelina Soler, el descenso de los casos positivos es consecuencia de la cantidad de gente

que ha acudido a vacunarse. La especialista exhorta a mantener las medidas de higiene y el

uso de las mascarillas, así como a completar el esquema de vacunación en las personas que

aún no la han hecho. República Dominicana figura como uno de los países que con mayor

rapidez y eficacia han enfrentado la pandemia. Las advertencias de la Dra. Soler resultan de

mayor importancia ante la proximidad de los festejos navideños donde van a resultar mucho

más frecuentes las actividades que reúnan una gran cantidad de personas.

El presidente Abinader recibió el informe final de la Comisión Especial designada para

proponer los cambios y modificaciones que deberán llevarse a cabo para la Reforma integral

de la Policía Nacional. El mandatario califico de inminente el inicio de la transformación del

cuerpo de orden público asegurando que el informe que recibió de manos de Servio Tulio

Castaños, Vicepresidente de FINJUS, quien presidio la Comisión no será engavetado, la

transformación del cuerpo policial según recalcó el mandatario será una tarea a mediano y

largo plazo y abarcará todos los aspectos desde el reclutamiento hasta la formación de los

agentes a fin de que cobren conciencia del importante papel que jugarán para preservar el

orden público y garantizar la seguridad ciudadana previniendo y combatiendo la criminalidad

en todos sus aspectos, ganando el aprecio, la confianza y el apoyo de la ciudadanía.

Entre las anomalías registrada por la Comisión en el actual Cuerpo Policial figuran algunas tan

graves como el hecho de que han sido enviados a labores de patrullaje policías armados con

apenas 3 y hasta menos meses de capacitación.

Se ha establecido que la mayoría de quienes solicitan ingresos en el cuerpo son elementos que

provienen de barrios marginados y zonas excluidas, con un bajo nivel de escolaridad y por lo

general carencias de valores morales. Hay carencias de equipos móviles y ausencia de

herramientas tecnológicas modernas para el desempeño de las labores policiales. Así mismo

graves trastornos en la aplicación de normas para censos con agentes que llevan 12 o más

años con el mismo rango. A parte de los bajos sueldos muy inferiores al costo de la vida, al

momento del retiro las pensiones que reciben los dejan en total desprotección tanto como a

su familia. Muchos policías se ven por tanto en la necesidad de desempeñar trabajos

adicionales en el sector privado. Aumentar los salarios policiales hasta un nivel decoroso, así

como las pensiones, la cobertura de salud y demás beneficios de la Seguridad Social deberá

formar parte de la transformación del Cuerpo de Orden Público

El amplio y revelador reportaje de investigación llevado a cabo por el influyente diario The

New York Times sobre el asesinato del Presidente haitiano Jovenel Moise ha provocado un

gran revuelo y pone al descubierto aspectos hasta ahora inéditos y no divulgados sobre el

magnicidio al involucrar al ex mandatario Michelle Martelly a quien involucran de manera

directa en el tráfico de drogas según el reportaje todo apunta a que Martelly quien fue mentor

del asesinado Presidente Moise y benefactor principal en la campaña que lo llevó a la

presidencia , se sintió traicionado por este. Aseguran que Martelly era quien influía en las

decisiones del gobierno y fungía como una especie de padrino de este al estilo mafioso

Luto colectivo en Bani por la muerte de 7 jóvenes pertenecientes a familias de esa laboriosa

comunidad sureña en el grave accidente en que perdieron la vida más de medio centenar de

indocumentados que viajaban asignados en un camión que transportaban 160 que trataban de

llegar de manera clandestina a los Estados Unidos a través de México persiguiendo el llamado

sueño americano. Se asegura que los mismos habían pagado altas sumas de dinero para

realizar el largo y peligroso trayecto que en este caso lamentablemente le costó la vida a edad

temprana los llevó a la tumba con el sueño que nunca pudieron hacer realidad sumiendo el

luto a sus familias y amistades. Es un trágico episodio más que registran la inmigración ilegal

que ha costado la vida a tantas personas que quizás pudieron haber tenido una existencia

prometedora en su país natal. La inmigración ilegal se ha convertido en uno de los grandes

problemas actuales. Un fenómeno que se produce al presente en todas las latitudes.

A la vigorosa y rápida recuperación de la economía hay que sumar la de los empleos formales

que se perdieron durante la pandemia. En este sentido el Ministerio de Trabajo Luis Miguel

Decamps informa que el país ha recobrado la totalidad de los mismos ya que mientras en el

mes de febrero del 2020 la cartera de trabajadores formales del sector privado era de

1,518,000 a septiembre de este año se habían registrado 1, 524,000 siendo más que probable

que al día de hoy esa cantidad sea aún mayor tomando en cuenta las nuevas empresas que se

han establecidos y los centros de trabajos que se han abiertos.

La resolución de autorizar la instalación de una Central de Generación Eléctrica en el puerto

de Boca Chica ha provocado la interposición de un recurso de reconsideración ante el Consejo

de Regidores de ese municipio por parte de un grupo de 15 Organizaciones encabezadas por

el núcleo local del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, así como

distintas personalidades por considerar que la misma no solo afectaría la salud de los

moradores sino también la fluencia de públicos y de turistas a ese popular balneario que cada

año registra más de 6 millones de visitantes ocasionando serios perjuicios al comercio y a la

economía local. Boca Chica está clasificada como el polo turístico número 1 del país. Muchos

extranjeros retirados de sus negocios o actividades laborales han establecido su residencia de

manera permanente.

