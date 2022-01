Superintendencia de Bancos logró reembolsos por RD$111.4 millones a usuarios en 2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana- La Oficina de Servicios y Protección al

Usuario (ProUsuario) de la Superintendencia de Bancos (SB) facilitó la recuperación de

RD$111.4 millones a los ciudadanos que obtuvieron respuestas favorables en procesos

de reclamación a las instituciones de intermediación financiera durante 2021.

La instrucción de acreditación de este monto se produjo a partir de la recepción de 4,200

reclamaciones de usuarios financieros que mostraron algún tipo de inconformidad y que,

luego del estudio de cada caso, recibieron una respuesta favorable.

En ese sentido, ProUsuario consideró que 3,012 de los reclamos presentados poseían

motivos suficientes y se ajustaron a los debidos procedimientos para ser acogidos. Estos

equivalen al 72% del total, evidenciando que los esfuerzos de la oficina de fortalecer sus

canales de atención han generado las condiciones para que cada vez más personas

demanden sus servicios.

Durante el último trimestre de 2021, ProUsuario sostuvo 22,881 interacciones con

usuarios, cifra superior a las 19,462 registradas durante el trimestre previo, lo que

evidencia el crecimiento de la confianza en el papel desempeñado por la entidad.

De 1,012 reclamaciones respondidas entre octubre y diciembre, el 70% de las decisiones

han sido favorables para los usuarios.

¿Qué motiva las reclamaciones?

Durante todo el año pasado, casi la mitad (42%) de las reclamaciones registradas en

ProUsuario fueron por consumos no reconocidos. Otras se asocian a transferencias (8%),

retiros no reconocidos (7%), inconvenientes en los pagos (6%) y desacuerdo con cargos

bancarios (5%).

En menor medida se han atendido reclamaciones relacionadas con dificultades con

cajeros automáticos (5%), error de intereses (4%), problemas con préstamos (4%),

depósitos (2%) y débitos (2%).

En lo que va de la actual gestión, ProUsuario ha creado su propia página web, instaló un

centro de contacto multicanal (correo electrónico, llamadas y chat), estableció sus cuentas

en redes sociales y habilitó su código de contacto gratis para móviles *778.

De igual forma, reestructuró el esquema de respuesta a reclamaciones, quejas y

denuncias, entre otras iniciativas encaminadas a propiciar la cercanía con la población.

Los nuevos canales de difusión de información y atención al usuario no solo han

propiciado el incremento de las interacciones, sino también el aumento del número de

casos que recibe la oficina.