Sucio o limpio, dinero es dinero

No me asombra la Operación Falcón, con sus decenas de detenidos, allanamientos y centenares de millones de dólares decomisados hasta ahora. Este grupo es talvez una modesta pieza de la inmensa estructura de tráfico de drogas y lavado de dinero sucio, que hace de la República Dominicano líder continental de ese oscuro mundo, que ha operado, como ahora lo vemos, en el sistema político, los tres Poderes y grandes espacios de negocios, aportando muchísimo al Fisco y a las reservas monetarias…(Tanto así que cuando hace tiempo le pregunté al respecto a un gran burócrata, sólo me recordó una ley del sistema: “¡Dinero es dinero!”).

- Publicidad -