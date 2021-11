Soto Jiménez rechaza enérgicamente declaración del canciller haitiano,

SANTO DOMINGO, RD.- El ex secretario de las Fuerzas Armadas Dominicanas, José

Miguel Soto Jiménez, rechazó enérgicamente la declaración del canciller haitiano,

Claude Joseph, de que el presidente dominicano Luis Abinader piensa que es el

“Presidente de la Isla”.

Soto Jiménez manifestó que el funcionario de Haití cree que los dominicanos “somos

pendejos”, y señaló que como persona para él, Claude Joseph no le merece ningún

respeto.

Destacó que los problemas de Haití siempre afectan a la República Dominicana y el

canciller Claude Joseph debe entender que los haitianos no pueden suplantar ese

espíritu indómito y libérrimo del pueblo dominicano.

“El dominicano es tardío pero seguro, es un ser tolerante y bueno, pero hasta un día, y

cuando se ve amenazado en su esencia, entonces, lo que dice la historia es que sus

respuestas hay que verlas”, sostuvo.

Confía plenamente en los mandos militares

Soto Jiménez dijo que confía plenamente en los mandos militares y en los “muchachos

de la democracia'', que son los soldados que están en la frontera.

El mayor general retirado dijo que a pesar de que son válidas y pertinentes las

medidas tomadas para evitar que las bandas criminales vengan al país, las mismas no

tienen capacidad de lograrlo.

No obstante, expresó durante su participación en el programa La Hora 22, que

conducen Gregory Caimares y Abinader fortunato por Teleradio América, que si los

haitianos inventan en entrar a la República Dominicana, ellos van a saber lo que es un

“peine en cabello malo”.

“Esas bandas podrían tener capacidad barbárica, pero no capacidad militar y en ese

sentido señaló que aunque tengan armas modernas, las mismas necesitan un tren de

abastecimiento”, dijo.

La Operación Gavión

Explicó estar de acuerdo con la Operación Gavión ordenada por el presidente Luis

Abinader y que la misma es para impedir que los haitianos pasen a la República

Dominicana sellando la frontera y “no pasaran” así evitar que esto se convierta en un

santuario.

Dijo que ya está la orden de que no se puede hacer campamento y vienen más

medidas enérgicas dispuestas por el mandatario, aunque provoquen disgustos

internacionales.

El presidente está haciendo lo que tiene que hacer y con temperamento, y para que la

cruz vaya a mi casa, que vaya a la casa ajena.

Se recuerda que el gobierno dominicano dispuso la reactivación de la “Operación

Gavión” como parte de las medidas para garantizar la seguridad en la frontera a nivel

terrestre, aéreo y marítimo, ante la crisis que se vive en Haití.

La “Operación Gavión” que en principio inició el pasado 7 de julio, en esta ocasión

establece que solo se le estará permitiendo acceder al territorio nacional a los

ciudadanos dominicanos, personal diplomático dominicano o extranjero de servicio en

Haití por vía del Aeropuerto Joaquín Balaguer ubicado en El Higüero.

Asimismo, se ordenó la suspensión de todos los viajes desde aeropuertos de la

República Dominicana hacia Haití, el cierre del acceso al tránsito vehicular y de

personas.

De acuerdo con suspensión visado haitiano

Con relación a la medida de que se suspende el nuevo visado a los estudiantes

haitianos, Soto Jiménez expresó que el mandatario se empoderó de sus facultades

constitucionales para proteger la República Dominicana y eso es un deber primordial.

Dijo que pueden existir personas visadas que no son bachilleres y pueden

encontrarse agentes de inteligencia infiltrados y por eso se habla de que sería bueno

revisar la pertinencia de esa visa.