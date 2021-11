Soto Jiménez: Actitud de RD frente a Haití no solo es correcta, sino que debe endurecerse

El general apoya un muro fronterizo porque sería un mensaje del sentir nacional

El general José Miguel Soto Jiménez entiende que las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano ante la situación de inseguridad que reina en Haití no sólo son correctas, sino que deben endurecerse y todos los sectores apoyarlas como lo han estado haciendo.

El secretario de las Fuerzas Armadas exhortó al presidente Luis Abinader a que siga con firmeza y solidifique aún más las medidas para salvaguardar a la República Dominicana.

“La actitud del Gobierno dominicano no solo es correcta, sino que debe endurecerse”, precisó Soto Jiménez.

Reiteró que él apoya de forma militante como lo ha hecho toda la clase política las medidas que tomó el Gobierno y destacó el comunicado del Instituto Duartiano apoyando las mismas y al mismo tiempo invitó a profundizarlas.

Sobre la propuesta de algunos sectores de que se construya un muro fronterizo, el general Soto Jiménez se mostró de acuerdo por “el mensaje que enviaría”.

“El muro es necesario porque ante cualquier otra cosa práctica que la tiene, es un mensaje del sentir y la voluntad nacional, o tú te crees ese cuento de camino que hay por ahí de que el temperamento nacional está dividió en dos: aquí lo que hay realmente es un 95 % o más de dominicanos que están con la República Dominicana y que esa actitud está por encima de las luchas políticas como debe seguir”, sentenció de manera enérgica.

Apuntó que todo eso es el comienzo de lo que necesita el país en torno a una política migratoria y fronteriza frente a Haití.

A los EE. UU. lo que le importa son sus intereses

A propósito de la pasividad y de la actitud de Estados Unidos ante la situación de inseguridad que reina en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, en donde además 16 estadounidenses y un canadiense están secuestrados, el general José Miguel Soto Jiménez entiende que la respuesta descansa en que los norteamericanos abandonaron la modalidad de intervención militar que nació a principios del siglo XX.

“Hay que decir en este momento y no más adelante, que el dominicano siempre ha tenido una idea distorsionada y hasta un poco ingenua de las actuaciones de los Estados Unidos”, precisó.

Explicó que “Estados Unidos sigue la política exacta de Lord Halifax, el gran padre de la diplomacia moderna, inglés, quien decía que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos, sino que lo que tenían eran intereses permanentes”.

“Lo que le importa a los Estados Unidos, que es lo que debe de ser y lo que nos debe importar a nosotros, son los intereses personales, y en base a ello, actúan. Eso es lo que prima en este asunto ahora”, detalló.

Sobre la respuesta dada por el subdirector de asuntos de drogas de EE. UU. en cuanto a la situación haitiana, Soto Jiménez dijo que “eso hay que leerlo entre líneas y hay que saberlo leer”, porque no fue el canciller el que habló, sino que es el otro funcionario el que desnuda el interés real del Gobierno estadounidense, quien fue en pleno desastre a Haití a donar unos vehículos para la Policía haitiana.

Sobre los secuestrados, llamó a sacar conclusiones analizando los hechos y las especulaciones que giran en torno al hecho, del que Estados Unidos ni se ocupa en pronunciarse.

“John F. Kennedy habló de los locales (los otros empleados del imperio), hay que llevarse entonces, no solo de lo que dicen ellos, como el mensaje del señor aquel, que por cierto no habla de eso (de los secuestrados) y resulta que están mandando a su gente a salir de Haití… Los locales no solo informan a los EE. UU., sino que hablan por boca de ganso”, dijo el general Soto Jiménez.

Lo que representa RD a nivel de geopolítica y geoestrategía

La ubicación de República Dominicana ha sido siempre estratégica en términos geopolíticos, lo que mueve a intereses foráneos, así lo explicó el historiador José Miguel Soto Jiménez, quien dijo que esto trasciende más allá de lo local.

Explicó que para poder entender todo lo que acontece siempre en torno a la isla de Santo Domingo, hay que conocer a fondo lo que es la frontera imperial, un arco de islas conocidas como el Caribe insular, que se inicia en la península de la Florida, que es territorio norteamericano, y que esos múltiples territorios insulares terminan en la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela.

“¿Cuál es la importancia y estrategia? Los estrechos. El Caribe, que lo han definido como un espacio del Atlántico encerronado… esos pasos hacia el Atlántico de ida y de venida son las piezas clave”, expresó el general Solo Jiménez, quien añadió que “ahí reside el juego estratégico”.

“Ese conflicto estratégico viene desde la prehistoria porque los habitantes de estas islas vinieron de América del Sur de salto en salto por las islas hasta llegar a la isla de Santo Domingo”, señaló- .

El general José Miguel Soto Jiménez manifestó que el centro geográfico del Caribe Insular de esas cabinas de islas es Santo Domingo y por lo tanto dominamos los dos principales canales, porque desaguan directamente en el Atlántico: canal de la Mona y canal del Viento.

“Todas las guerras imperiales se han dado en la frontera imperial. Se peleaba en la frontera imperial, en el centro geográfico que somos nosotros y eso ha marcado nuestra historia, primero fueron los ingleses, franceses, España y luego vino el caso de Haití”, evocó Soto Jiménez.

Al ser entrevistado en el programa Reseñas que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez por Entelevisión los sábados a las 9:00 de la noche, el general Soto Jiménez dio un paseo por la historia para dejar explicada la importancia de República Dominicana como punto geopolítico estratégico como el centro del Caribe Insular y de la frontera, lo que es de interés de fuerzas extranjeras desde tiempos históricos.