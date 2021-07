Sociólogo dominicano pide a próximo alcalde Eric Adams enfrentar con coraje la violencia armada

NUEVA YORK._ El reconocido sociólogo, empresario y activista comunitario, Jaime Vargas, pidió al próximo eventual alcalde de la ciudad Eric Adams enfrentar con coraje la descontrolada y caótica violencia armada en que sigue dejando numerosos muertos y heridos en las calles de la ciudad.

Vargas, dijo que el voto que se le dio a Adams para candidato a la alcaldía en las primarias demócratas de junio y el que lo volverá a favorecerlo en las elecciones de noviembre es para que cumpla sus promesas de por lo menos reducir considerablemente los tiroteos callejeros, apoyando al Departamento de Policía (NYPD) y dirigiendo con manos firmes ante los delincuentes y criminales a Nueva York.

“Entendemos que la gente con máscaras y una policía mal pagada con el problema de que les quitaron los fondos a muchas de sus divisiones, todos los empresarios estamos preocupados y estamos viendo que el incremento de los atracos y asaltos están en un 74% solo en El Bronx y el 29% en toda la ciudad”, añadió Vargas.

“Esperamos que Eric Adams sea el protector de esta ciudad, primero porque fue policía, segundo porque también él fue víctima de discriminación en el NYPD y por ende, tiene en sus manos la oportunidad de proteger a la policía entendiendo que los policías tienen que ser personas más decentes en las comunidades”, dijo.

Recordó que el primer alcalde negro de la ciudad en los años noventas, David Dinkins, ubicó los policías en barrios de diferentes etnias donde se enviaban agentes nativos u originarios de cada país y mejoró la situación de criminalidad, aunque le tocó el éxito a su sucesor Rudolph Guiliani.

Vargas, quien fue uno de los asesores de Dinkins, señaló que los frutos de esa iniciativa se vieron posteriormente en la gestión de Guiliani, porque no lo reeligieron.

“Adams se casará con la historia mejorando la conducta de los policías extremistas blancos, aumentando el presupuesto al NYPD, enseñándoles a los jóvenes que hay esperanza y que no tienen que entregarse a la maldad para llegar a ser alguien, con programas de deportes, comunitarios y culturales, que mejoren la situación de la juventud, especialmente en áreas de Manhattan, El Bronx y Brooklyn, condados que ahora son el epicentro de las balaceras, asesinatos y atracos cotidianos”, sostuvo.

Dijo que hay poco patrullaje en las calles debido a que al NYPD se le ha quitado recursos y poder. “Hay que volver a darle capital a la policía, advirtiendo que si no comportan ese es el método de responderles”.

Sugirió a Adams que también tiene que imponer el respeto entre los civiles a los policías.

Vargas, se refirió a la nueva ley de fianza que tiene a los jueces maniatados diciendo que la legislación debe modificarse, porque él está acorde con que todo aquel que sea arrestado y acusado tiene el derecho a defenderse.

“Las fianzas son para que los acusados puedan salir y defenderse, pero creo que deben revisarse algunos casos específicos que no sean por delitos menores o leves, en los que no se puede imponer fianzas de mucho dinero, el 10% a quienes son imputados por delitos no graves”, expresó.

“Habría que ver cuántas veces han vuelto a delinquir los que violan las fianzas, y creo que mayoritariamente no sobrepasan el 1%, vi a jóvenes deportados a República Dominicana que se están comportando permanente bien, rehaciendo sus vidas y obedeciendo las leyes”, agregó.

“Por el 1 o el 2% de quienes violan la condición de la fianza, no podemos juzgarlos a todos, hay cientos que se han reivindicado como es el caso del activista Fernando Mateo quien tuvo un solo arresto y luego se convirtió en una celebridad, incluso, precandidato a alcalde en las primarias republicanas”, explicó.

“Pero si nadie le hubiera dado la oportunidad para seguir adelante, quizás no lo hubiese logrado, por lo que hay que analizar y ver cuáles son los casos que merecen la aplicación de la fianza dependiendo de los delitos y el comportamiento”, añadió Vargas.