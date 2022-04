SITEARD responde al Presidente Luis Abinader: «Trabajadores/as luchan por reactivar el sector ante un gobierno ausente, apático y desinteresado en la cultura»

El Sindicato de Teatristas de la República Dominicana (SITEARD) valora el pronunciamiento del presidente Luis Abinader sobre el sector cultural, luego de la movilización de trabajadores independientes que exigieron en las calles el respeto a los derechos culturales, políticas públicas para la reactivación y mayor transparencia en la ejecución del presupuesto destinado al sector. Plantean que es la primera declaración pública del mandatario sobre la cultura, pero la misma tiene importantes ausencias y desaciertos.

El SITEARD aclara al presidente que no existe en esta gestión «un antes y un después», sino más bien la continuidad de un modelo excluyente que durante 22 años viene aplicándose a pesar de los cambios de administración, que desconoce los aportes de los/as trabajadores/as al no brindarles protección y acceso democrático a oportunidades y recursos que por ley les corresponden, al tiempo de negar derechos a la población y no implementar políticas que permitan un acceso real y democrático a bienes y servicios culturales.

El colectivo considera que el primer mandatario no abordó temas fundamentales para la Cultura, fuertemente golpeada por la pandemia, ni ofreció explicaciones sobre el proceso de desinversión pública, desmantelamiento de programas e instrumentos de respaldo a las propuestas independientes, populares y comunitarias, lo que se ha traducido en una significativa disminución de fondos destinados a la formación, trabajo social, protección de los/las trabajadores/as y garantías de derechos culturales de la población consagrados en la Constitución de la República Dominicana.

Los teatristas explican que la oferta cultural se ha mantenido viva gracias a los esfuerzos del sector independiente y a los aportes de miles de trabajadores/as que desde el 17 de marzo de 2020 y hasta que se levantaron las restricciones para el encuentro presencial han estado en pie de lucha apoyando la resiliencia del pueblo dominicano y esperando un respaldo del Estado que no llegó.

«Si hoy la cultura vibra es por la persistencia de creadores/as, gestores/as y trabajadores/as quienes con sus propios recursos y usando la creatividad han defendido sus propuestas, iniciativas y espacios, han sacado de abajo sin contar con el apoyo efectivo de un gobierno ausente, apático y desinteresado en la Cultura».

Aseguran que el licenciado Luis Abinader ha sido mal asesorado al referirse a logros del sector independiente como si fuesen una victoria de su gestión, en lugar de enfocar los grandes desafíos que ameritan de acciones concretas, políticas públicas coherentes, capacidad técnica y recursos para impulsar el proceso de recuperación como sí se ha hecho con el gran empresariado turístico.

«Tal y como dijimos el 27 de marzo frente al Palacio Nacional, exigimos respuesta sobre el destino de los fondos que durante 2020 y 2021 se dejaron de invertir en cultura: ¿Dónde está el dinero del Fondo Nacional de Estímulo para la Creación Cultural y Artística? ¿Dónde está el dinero de los Festivales de Teatro y las Ferias del Libro canceladas? ¿Por qué la reducción presupuestaria a un programa tan importante para la formación artística comunitaria como el de Escuelas libres?».

Consideran que es natural que el Ministerio de Cultura finalmente esté retomando las actividades oficiales que habían sido paralizadas por el confinamiento, pero aseguran que la vuelta a la normalidad de las instancias del Estado no puede considerarse como un aporte al sector independiente, sino como cumplimiento de la responsabilidad del Ministerio. Proponen la realización de un diagnóstico que mida el impacto de la COVID-19 en el sector cultural, la creación de instrumentos y fondos concursables públicos y democráticos para acompañar a trabajadores/as e iniciativas independientes.

El sindicato afirma, contrario a lo expresado por el mandatario, que la Ley de Mecenazgo ha servido de pretexto para abandonar radicalmente la inversión social en la Cultura y sus trabajadores, sin que hasta ahora se tenga una claridad de cómo dicha ley se implementará y si será en beneficio para el sector independiente y las clases populares.

Advierten que los/as trabajadores/as seguirán en las calles luchando contra la privatización y el desvío del rol del Estado, la visión mercantilista, excluyente y elitista de la Cultura que va en detrimento de los derechos laborales del sector y derechos culturales de la ciudadanía. «Hay que evitar que el Ministerio y otras instancias culturales se conviertan en proveedores de servicios que extraen recursos y quitan oportunidades al sector independiente a través de la privatización hasta de sus propios espacios, como pasa con salas de teatro y museos».

El presidente Luis Abinader presentó un balance sobre las ejecuciones de su gestión en el sector cultural el pasado lunes 4 de abril en el acto de apertura de una importante exposición en Plaza España. Se recuerda que el primer mandatario, siguiendo la línea de su antecesor, no hizo referencia al sector cultural, con excepción de la industria audiovisual, en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. El sector teatral organizado espera que en lo adelante el presidente se refiera al sector donde corresponde y dé respuesta efectiva y concreta a sus exigencias.