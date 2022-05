Silié Ruiz insta a comisionados incluir orientación psiquiátrica en reforma PN

El destacado neurólogo José Silié Ruiz abogó porque la Policía Nacional incluya en la reforma la parte psiquiátrica, para que sea aplicada en el abordaje a los ciudadanos y así evitar muertes como la del joven David de los Santos, hecho que deploró.

Entiende que los policías son humanos y a pesar de que manejan situaciones de crisis muy delicadas desde el punto de vista de la salud mental, es importante que ese aspecto sea reforzado de manera profesional.

Al ser entrevistado en el programa Fuera de Record por el periodista Elvis Lima, el doctor Silié explicó que en el caso de David de los Santos al parecer sufrió una crisis psicótica muy difícil de manejar, que debe ser tratada con mucho cuidado.

«El hecho de que la familia revelara de que el joven se medicaba da cuenta de que era un paciente psiquiátrico y por tanto era una persona que en medio de una crisis no le teme a nada ni aun a la autoridad ni a la muerte, lo cual debió ser manejado con educación, pero que los agentes desconocían y no estaban preparados», señaló.

Explicó que estamos ante una violencia social consecuencia de la crisis poscovid, que trajo un cambio brusco en la sociedad debido al largo período de encierre que vivió, mucha gente colapsó, aumentaron los suicidios, principalmente en jóvenes, asimismo hubo un incremento en la violencia intrafamiliar.

Aclaró que la pandemia no ha pasado sino que ha bajado su letalidad, por lo que exhortó a la población a que todavía mantenga el cuidado y la prevención.

Por otro lado, consideró que la arrogancia que da el dinero conseguido de forma rápida es causante también de muchos de los males que experimenta hoy la sociedad, con personas sin educación ni principios morales manejando millones de pesos.

Exhortó a una cruzada nacional de padres, madres, profesionales de distintas áreas, religiosos para que la cultura popular se adecente y se evite el proxenetismo y todo tipo de perversión social.