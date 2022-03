Senador José del Castillo Saviñón: “Proyecto que elimina aranceles traerá quiebre de industrias, pérdidas de empleos y afectará aparato productivo nacional”

Santo Domingo- El senador José del Castillo Saviñón de la provincia de Barahona y exministro de Industria Comercio y Mipymes, afirmó que ante el panorama internacional adverso que enfrenta la economía mundial y que afecta a la economía dominicana el gobierno debe ser “creativo” y apoyar la producción nacional en lugar de perjudicarla.

José del Castillo Savinón advirtió que el proyecto depositado por el Poder Ejecutivo que busca eliminar por seis meses los aranceles a varios productos de consumo masivo traerá graves consecuencias en el aparato productivo nacional y generando pérdidas de empleos y quiebre de empresas.

“Ahí hay un proyecto de ley que busca disminuir los aranceles a productos finales que se elaboran en la República Dominicana, yo hubiese sido más partidario de subsidiar la adquisición de las materias primas que ya de por sí están exentas de aranceles porque los aranceles sobre materias primas o bienes intermedio generalmente son cero o muy bajos, para incentivar la producción nacional y también, por otro lado el apoyo directo a los productores para que mejoren su capacidad de producción y puedan de alguna manera ser una alternativa de menor costo ante el impacto, hay que reconocer que es una situación internacional los precios están en aumento y mientras esto suceda, el país que no produce petróleo, que no produce trigo, maíz, soya ni sorbo, por lo menos en el caso de estos productos no lo hace en un volumen tal que permita resolver la demanda de alimentos que tiene la República Dominicana, pues evidentemente va estar sujeto a estos vaivenes” aseguró el senador José del Castillo Saviñón, entrevistado por Moisés González del periódico y programa Despertar Nacional que se transmite por los canales 45 y 1045 de Claro.

Indicó que el proyecto depositado por el Poder Ejecutivo que busca eliminar por seis meses los aranceles a varios productos de consumo masivo perjudica a la producción nacional y la coloca en una situación mas difícil de competencia.

“Hay productos de estos importados que se producen en escalas para el mercado americano, chino o para el mundo, venir a competir en condiciones de igualdad, el arancel tiene un doble efecto, produce ingresos tributarios para el gobierno, pero además es una barrera de acceso porque hay un costo adicional sobre el producto y esto en muchos casos viene a equilibrar esa ventaja que tienen los que producen a esa escala global y lo equilibra con el producto nacional que produce para un mercado pequeño, entonces yo pienso que poner a estos productores a esta competencia directa sin la protección arancelaria puede perjudicar al aparato productivo nacional pérdidas de empleos y quiebre de industrias”, sostuvo José del Castillo Saviñón

Advierte auge de la ciberdelincuencia en RD

El senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Barahona, José del Castillo Saviñó, llamó al Gobierno a tomar medidas para fortalecer el ciberespacio en la República Dominicana ante el incremento de casos de ciberdelincuencia en el país.

El legislador y expresidente de Indotel indicó que desde antes de la pandemia las cifras de casos de ciberdelitos eran alarmantes sostuvo que la pandemia ha disparado los delitos electrónicos.

“Una muestra de ello son las ultimas operaciones que se han hecho en contra del delito tecnológico o el uso de la tecnología para delinquir, con los famosos chiperos, realmente cada día más está teniendo un auge la ciberdelincuencia y no solo a partir de la pandemia, ya antes era una realidad que implicaba cerca de 100 mil millones de dólares anuales en pérdidas a través de la ciberdelincuencia”/

Sostuvo que en muchos casos cuando se produce secuestro de información las víctimas prefieren pagar a generar una denuncia que le pueda provocar ataques constantes.

José del Castillo Saviñón destacó que en esta semana fue aprobada en segunda lectura por el Senado de la República la ley sobre Ciberseguridad.

La iniciativa, presentada al Pleno Senatorial por la senadora Faride Raful (Distrito Nacional), contempla regular la prevención, gestión y respuestas a las amenazas e incidentes de ciberseguridad y otros aspectos relativos a la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas.

José del Castillo dijo que queda pendiente la puesta al día o la revisión de la Ley de Crímenes y Delitos de Altas Tecnologías.

“A pesar de que tiene un lenguaje neutral las penas son muy bajas, hay crímenes y delitos que en ese momento no existían o no estaban contemplados y que deben tipificarse, como el Grooming que es el acoso sexual de niños y niñas a través del uso de internet, hay juegos muy populares como mongos en los que los adultos se hacen pasar por niños para cometer sus actos. Yo siempre he dicho que todas las manifestaciones del delito que se dan en la vida convencional tienen una representación en el uso del espacio cibernético”, dijo el senador José del Castillo