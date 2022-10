Senador Jackson reconoce organizaciones comunitarias Alto Manhattan

NUEVA YORK.- El senador estatal por el distrito 31 en el Alto Manhattan, Robert Jackson, reconoció el pasado fin de semana 15 organizaciones comunitarias con el “Premio Empire del Senado del Estado de NY” por sus inquebrantables compromisos de servir a sus comunidades durante la pandemia de Covid-19 y en la actualidad.

“Las importantes contribuciones realizadas por estas organizaciones a nuestra comunidad de clase trabajadora y su continuo compromiso con la entrega de los recursos necesarios han sido ejemplares y merecedoras de este reconocimiento por parte del Estado de NY”, expresó Jackson.

Estas organizaciones ayudaron a muchos en su camino hacia la recuperación total con su liderazgo durante el pico de la pandemia.

Entre las organizaciones reconocidas figuran Altagracia Faith and Justice Works; Centro Evangelístico Pantry; Community League of the Heights (CLOTH); Fort Washington Collegiate Church (Social Justice Ministries); Girl Scout Troop 3205 y Jewish Community Council.

Asimismo, Holy Rood Church; Manhattan Legal Services; Oyate Group; PA’LANTE Harlem; Ryan Health; St. Stephen’s United Methodist Church; Washington Heights and Inwood Council on Aging; y West Side Campaign Against Hunger.

El evento se llevó a cabo en Buunni Inwood Café, ubicado en el 4961 Broadway, entre las calles 207 y Isham, en el sector de Inwood.