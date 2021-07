Senador Bauta Rojas recomienda medidas ante presencia de Fiebre Porcina Africana en RD

Santo Domingo, RD. – El senador de la provincia Hermanas Mirabal y exministro de Salud Pública, DR. Bauta Rojas, recomendó este jueves a las autoridades del Ministerio de Agricultura agotar los protocolos de lugar para hacer frente a la presencia de la Fiebre Porcina Africana en el país.

Rojas, aseguró que la Fiebre Porcina Africana está presente en las provincias Sánchez Ramírez y Montecristi, por cunado recomendó aplicar un plan específico ante una población porcina que no supera 20 mil animales, “debemos limitarla geográficamente, para que no se expanda a otras provincias, esto quiere decir que las autoridades se adelantaron a los acontecimientos minimizando esa realidad. Siguió diciendo el senador, que de esas provincias no puede salir un cerdo, recomendando al mismo tiempo realizar un hacer un cerco.

Es una población pequeña, en comparación con los de 1.5 millones de cerdos que se producen en el resto del país, mostró su desacuerdo con el director general de Ganadería por no enfrentar de manera correcta la situación que ocurre con los productores de cerdos en esas provincias en cambio a minimizar esa realidad. Aseguró.

El exministro de Salud Pública, expresó “no queremos que con estos casos nos ocurra lo que ha pasado en ocasiones anteriores, lo más importante es que tenemos que decirle a nuestra población, que la carne de cerdo es segura, que esa enfermedad no se transmite a los humanos”.

El senador mostró su preocupación, luego de analizar el Informe del Servicio de Inspección y Sanidad de los Estados Unidos, lo que según él, da la oportunidad de colocarnos delante de la situación que se está dando con los cerdos, proteína fundamental en la dieta diaria de la República Dominicana.

Finalmente, decirle a las autoridades sanitarias que tienen que cerrar la frontera, esto entra por aire o por tierra, llamamos a las autoridades de Agricultura que aparte del cerco en esas provincias, también se cierre la frontera con Haití en ese sentido, por la inseguridad sanitaria de ese país. Argumentó el senador Bauta Rojas.

Concluyó expresando que los productores de cerdo de la República Dominicana, nunca han vendido desechos ni a Estados Unidos y mucho menos a lo interno del país.