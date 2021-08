Seguros Reservas presenta innovación con coberturas para el Autismo en su Plan JUST

Esta nueva cobertura entra en vigencia desde el 12 de agosto de 2021, los asegurados

de JUST no requieren prescripción para poder acceder a los servicios de consultas o

terapias.

Santo Domingo, RD. Agosto, 2021.- Seguros Reservas reafirma su compromiso de inclusión

con soluciones innovadoras a sus afiliados, en esta ocasión lo hace presentando su nueva

cobertura a personas con autismo, con la finalidad de respaldar su desarrollo, a través de

JUST, un seguro médico internacional con cobertura local.

El Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas, Víctor Rojas, presentó las nuevas

coberturas indicando que: “Seguros Reservas en su compromiso y enfoque en ser una empresa

responsable socialmente, tiene como objetivo apoyar y promover la inclusión de los niños y

adultos con Autismo o Síndrome de Asperger, con la finalidad de respaldar su desarrollo y

garantizar a la sociedad la tranquilidad de que no importa esta condición, siempre estaremos

respaldando su calidad de vida, esto es en consonancia con la política social que promueve

nuestro Presidente Luis Abinader.”

El acto contó con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el

Administrador General de Banreservas, Samuel Pereyra.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una afección que se encuentra dentro de los

trastornos neurobiológico del desarrollo y cuya prevalencia es de 1 de cada 54 niños,

siendo 4 veces más común entre los niños que entre las niñas. El TEA se caracteriza por

patrones de conducta repetitivos o restringidos, presentando, en algunos casos,

dificultades en la interacción, que son usualmente causado por dificultades en la

comunicación y la socialización, convirtiéndose en una de las discapacidades cognitivas con

mayor tasa de crecimiento en todo el mundo.

Por primera vez en el país una aseguradora local cubre esta condición. El seguro Just

cuenta con la red más completa de Centros Médicos de alta especialización y pone a su

disposición planes de Salud para cubrir gastos médicos en el país y en el extranjero,

ofreciendo el acceso a los más completos servicios y tratamientos médicos de alta

especialización, como es el caso del autismo.

Es importante destacar que los planes internacionales Just Total y Just Balance ofrecen

beneficios como segunda opinión médica y alternativas terapéuticas para las condiciones

cubiertas. Estableciendo un límite anual por persona, y permitiendo el acceso a terapias

conductuales y de comunicación.

Este plan cuenta con proveedores de salud a nivel internacional referentes en su región,

tales como; New York Prebysterian Hospital, Cleveland Clinic, Baptist Hospital, Hima Health,

Fundación Santa Fé de Bogotá, Fundación Cardioinfantil, San Vicente Fundación y The

Panamá Clinic, entre muchos otros.

“Estamos enfocados en tener propuestas que generen equilibrio y valor social, con Just y esta

nueva cobertura estamos confiados de que también generará tranquilidad, permitiendo que

cualquier persona pueda acceder a nuestros planes y disfrutar de atención médica de calidad

en República Dominicana y en el extranjero, así como asesoría personalizada durante todo el

año para tratar esa afección, al igual que otras igual de especializada”, destacó Rojas.

Asimismo, permite que tantos los especialistas como los familiares pueden verse

beneficiados, al tener nuevas premisas de una solución en conjunto a favor de cada caso

en específico, lo cual enriquece la experiencia, lleva a soluciones más eficientes y evita que

las intervenciones profesionales se demoren más de lo necesario, que, aunque cada caso

de TEA es diferente, el tipo de intervención puede variar de acuerdo a las necesidades

particulares.

El lanzamiento de la nueva cobertura se realizó en el salón Gran Embajador en el Hotel

Embajador; además de la asistencia de la Vicepresidenta y del Administrador de

Banreservas, importantes personalidades del sector asegurador, ejecutivos de Seguros

Reservas y relacionados a la Empresa se dieron cita en el evento.