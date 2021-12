Seguidores y detractores de El Pacha piden su salida de la comunicación

El Pacha calienta las redes con anuncio de retiro. Solo logra apoyo de Alofoke. Seguidores y detractores piden su salida de la comunicación.

“Si tú lo te retira, entonces le está matando el sueño a mucha gente” dijo Alofoke. El aguerrido comunicador se convirtió en tendencia en las redes sociales tras anunciar que se retira de la comunicación. Seguidores “Saltan de Alegría” y le dejan mensajes pocos alentadores. heidyperez429:”k bueno gracias a Dios”.

Por José Zabala

Santo Domingo- Definitivamente Frederick Martínez El Pacha sabe cómo llamar la atención y mantener a seguidores y detractores de las redes sociales en jaque. El carismático comunicador se convirtió en tendencia con su anuncio de retiro de la comunicación y ganándose mensajes pocos alentadores y con celebración.

mariadelasnievesnunez: “Si se retira estaremos por fin tranquilos”. cattleya_08:

“Que se retire que se retire que se retire”. deyanira.taveras.169:

“Pero a los jóvenes por favor si lleva 30 años al contrario se mejora la tlvicion y deja de hacer esas loqueras”. heidyperez429:”k bueno gracias a Dios”. mariadel3196: “Está joven aún”, algunos mensajes en las cuentas Cachicha Official y Listín Diario.

Al momento El Pacha solo ha recibido el apoyo de su amigo y su jefe Santiago Matías Alofoke, quien con una llamada en vivo al programa “Pégate Y Gana con El Pacha”, donde dijo lo siguiente: “Pachá, ese no es el hombre que me inspiró a mi cuando yo no era nadie. Tu eres una de las influencias más grandes que yo tengo, al igual que Jochy Santos. Tu eres un guerrero, yo no sé de dónde sale eso tuyo de retirarte en el momento más histórico de tu carrera, ya que eres el único animador, presentador, comunicador, que ha podido trascender la barrera del tiempo. No conozco a otro de tu generación que, la generación nueva que usan Tiktok y todas esas redes sociales que han cambiado la forma de comunicar y de la información, están locos contigo. Eso no lo ha podido lograr nadie, ningún contemporáneo tuyo, o sea, no entiendo la posición tuya. Creo que puedes reflexionar eso, ahorita o mañana y el lunes hablamos, pero no creo de que sea prudente, porque tú eres un ente y una inspiración para muchos y si tú lo haces entonces le está matando el sueño a mucha gente, no de Santiago de donde tu vienes, de un pueblo, de un barrio, sino de un país”.

Cabe destacar que el prestigioso medio Listín Diario reseñó la noticia así: «El Pachá» anuncia su retiro. El anuncio lo hizo a través de su programa «Pégate y Gana con el Pachá».

Al cumplir 30 años en la televisión dominicana, el presentador y animador Frederick Martínez (el Pachá) anunció en su programa “Pégate y gana con el Pacha”, su retiro de las cámaras. Aunque ya lo ha hecho en otras ocasiones, el Pachá aseguró que está “cansado” de todo lo que implica estar delante de las cámaras.

“Ya no doy más, me vencieron, me ganaron. Se gana y se pierde” expresó el presentador. Prosiguió diciendo que durante 30 años “lo hice todo” e hizo alegorías sobre el béisbol diciendo que “yo batee sobre los 300, la saque del parque, líder en hit”.

De igual manera, recordó que ha presentado su programa en diversos escenarios y que inclusive ha ganado el premio soberano en 14 ediciones.

“Lo hice todo, 30 años vigentes, la pegué también en Alofoke Radio Show. Juan Marichal y Pedro Martínez se retiraron, David Ortiz lleno su ciclo en el béisbol, me canse de la hipocresía, de la maldad de este negocio”, manifestó el Pachá. (ZabalaalDia.com)