SECTOR AEROPORTUARIO PUDO EMPODERARSE PRIMER AÑO DE GOBIERNO PARA RECUPERACION TRANSPORTE AEREO

Yolanda Tapia

La República Dominicana está entre los países que más ha crecido durante la

pandemia en el ámbito de la aviación, y sus representantes lo atribuyen a que las

líneas aéreas, ven en el país un destino seguro.

Los vuelos humanitarios constituyeron en el mejor renglón que evitó la parálisis por

completo del transporte aéreo en medio del estado de emergencia decretado a raíz de iniciar

la situación sanitaria que todavía quedan secuelas que afecta al mundo entero.

En estos 12 meses transcurridos del primer año del presidente Luis Abinader se han

producido acciones y situaciones como en todo renglón. La carga enviadas por lotes de las

vacunas hacia República Dominicana es señalada como la corona.

El cierre de la frontera por aire, mar y tierra entró sombría porque en realidad no se sabía

frente a que se estaba enfrentando el mundo y las situaciones que había acarreado desde el

año 2018 el país con una campaña negativa hacia el turismo.

Lo cierto que esos días nubló el cielo para el transporte aéreo.

República Dominicana estaba ahí dentro de la situación jugando un papel con lo que

acontecía y para esto desarrollar un trabajo que fuera extraordinario en coordinación con las

autoridades de Salud Pública y los demás actores a sabiendas de constar con un sistema de

aviación institucionalizado. La parte operativa y técnica no cesó. Lo que se detuvo fue el

movimiento de pasajeros de la cotidianidad y en consecuencias muchos empleados.

Pero la interrogante de esos días era que sucedería a partir de ese momento. Si el Covid-19,

cambiaría el sistema de trabajo, de vivencias y espacios importantes de viviendas, de

estudiar y el papel de los profesores ante el confinamiento.

Las clases virtuales buscaban una forma de acostumbrarse de aquellos que apenas lo

conocían y a quienes tenían problemas de visión. Los lectores de textos se convertían en un

estímulo diferente. Las calles desiertas y los rollos de papel indicaban bien claro que estaba

todo el mundo en cuarentena.

La tecnología y la forma virtual si ganaban la batalla al “quédate en casa”, para llevar de

una mejor manera el aislamiento. No es tiempo de vacaciones. ‘La única cura ahora eres

tú”. “Evita los ascensores”, “Protejámonos contra el coronavirus el único héroe eses tú “.

Muchos trabajaban por el bienestar de la salud, médicos, enfermeras, policías y militares;

incluso empleados de centros comerciales como farmacias y supermercados, en plena faena

de la Emergencia Nacional convocada por el Gobierno con toque de queda de 5:00 p.m. a

6:00 a.m.

Logrando uniones de voces de artistas, empresarios, deportistas que no habían

competencias en el momento a la real convencionales.

La inactividad deportiva normal a la virtual decían que no era la misma.

Iniciativas benéficas, con sorpresas y otras no para ayudar a lo menos y el transporte aéreo

en espera mientras ocurría todo esto. Los aplausos en los balcones y la televisión a la

distancia se convirtieron en nuevas formas de comunicarse.

Aunque sí la clase política no quedaba tranquila y tiempo electoral con miras a cambios de

fechas para efectuarse.

Encontrando en las redes sociales su mayor refugio.

El panorama del viaje se veía para después. Es aquí cuando comienza a definirse que había

que hacer para seguir adelante y con mas fe.

Los sectores involucrados comenzaron a realizar reuniones de socialización con tanto el

sector privado como público, a sabiendas de que había una situación que atender y no

esperaba.

La temporada alta de vacaciones que produce la Semana Santa fue atípica, con ceremonias

religiosas virtuales, sin vuelos normales en los aeropuertos, hoteles sin muchos huéspedes,

terminales de pasajeros y zonas semis desiertas, algunos aviones operando como ferry de

regreso.

El crecimiento económico casi detenido, los cambios permanentes y las nuevas tecnologías

en el tráfico aéreo, el nivel de desarrollo alcanzado por la aeronavegación nacional se sentía

en pausa dado a la disminución de las operaciones aéreas, cuando se imponía propiciar el

avance.

A partir de aquí el tiempo y acciones que se inicien podrían definir la recuperación de corto

o largo plazo de los efectos que generaría en el transporte aéreo aunque en otras volvieran a

la normalidad.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) pedía un apoyo urgente y firme para ayudar

al sector turístico mundial no solo a recuperarse del reto sin precedentes de la COVID-19,

sino a “volver mejor al crecimiento”. De hecho el secretario general de ese organismo, al

Zurab Pololikashvili, visitó el país y sostuvo reunión con el presidente Luis Abinader, con

quien luego se encontraría en España en la Feria Turística.

La industria de la aviación hacia un llamado urgente a los Gobiernos para garantizar la

supervivencia de la industria, el 30 de marzo del 2020.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC), la Asociación Latinoamericana de

Transporte Aéreo (ALTA), la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil

(CANSO) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) expresaron que era

entendible que los gobiernos hayan implementado medidas drásticas como prohibiciones de

viaje para contener la pandemia COVID-19, mas producto de ello la industria ahora

enfrenta una crisis económica y de liquidez.

En otro comunicado publicado el 9 de abril del 2020, se informaba de nuevo sobre la

situación que iban enfrentar las aerolíneas de América Latina y el Caribe que verían caer

sus ingresos en al menos 15.000 mil millones de dólares ese año a causa de la pandemia del

COVID-19, y requerían de un ingente apoyo financiero promovido por los Gobiernos para

mantenerse a flote durante la crisis y afrontar el arranque “complicado” de las operaciones

una vez esta culmine.

República Dominicana pudo empoderarse para ser considerada como lo han hecho que

ubican a país entre los que mas rápido que se han recuperado dentro de la pandemia.

Esto no ha sido por golpe de suerte, primero hay que tomar en consideración, la decisión de

otorgar poderes especiales por el Presidente Luis Abinader a la Junta de Aviación Civil, de

la mano de su presidente José E. Marte Piantini y el apoyo desmedido al Ministerio de

Turismo, con su titular David Collado y otras entidades, las mejores cartas de presentación

ante un panorama que parecía incierto y ha tenido que cumplir etapas apremiantes como el

tiempo, la paciencia y la influencia del retorno paulatino de diversos sectores que

convergen en las actividades. La JAD, tiene poderes especiales para negociar y firmar

convenios aéreos con otros países, como Guatemala, España y Canadá, mientras

que hay por firmar acuerdos con Costa Rica, Ucrania, India, Polonia, Corea,

México, Ecuador, Cuba y la Federación Rusa.

Los planes para crear nuevas estructuras aeroportuarias y el cumplimiento a los acuerdos

nacionales e internacional que fortalecen el sistema aeronáutico dominicano como es la

aviación civil, se puede apreciar como las estructuras de mayor esfuerzo desplegado en este

periodo de tiempo. De hecho Con una inversión superior a los $1,000 millones de pesos,

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (Aerodom), subsidiaria de Vinci

Airports, inauguró el 11 de noviembre del 2020 junto al presidente de la República

Dominicana, Luis Abinader, la nueva terminal de carga del Aeropuerto Internacional de

Las Américas – José Francisco Peña Gómez.

El cumplimiento al protocolo del Covid, situaciones con los viajeros con algunas aerolíneas

y las rutas aéreas han jugado un papel importante para la mejoría del transporte aéreo

El Dr. Marte Piantini, dando la cara a los acontecimientos y de hecho lidera la buena

armonía con los sectores que conforman el sector de la aviación civil.

La primera se puede referir al caso del Gobierno de Venezuela cuando decidió de manera

unilateral suspender las operaciones de esto recibió mediante resolución igual condición.

En el caso del robo de los cables del sistema eléctrico que afecto las operaciones para el

aterrizaje por mas de tres horas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, AILA,

“J.F.P.G.”, pudo encarara la responsabilidad. Y situaciones de pasajeros con el servicio

que ofrecen algunas aerolíneas.

RECUPERACION

No es fortuita la expresión del presidente Luis Abinader, quien aseguró

recientemente que país es el mejor destino turístico de todo mundo.

El mandatario participó en la presentación del informe sobre la recuperación del

turismo. Cifra. Más de 2 millones de turistas visitan el país en primeros siete

meses del año.

Con la recuperación del turismo también se incrementó la generación de divisas

en más de 2 mil 400 millones de dólares. Y que en el mes de julio llegaron más de

4 mil vuelos, una cifra récord después de la pandemia. 2,470, 282 viajeros

visitaron el país, en los últimos 7 mes, entre estos 426,046 extranjeros y 73,404

dominicanos.

Las innumerables visitas de los representantes de la Organización de Aviación

Civil Internacional, OACI, a las autoridades dominicanas como el Director de

Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, Román Ernesto Caamaño Vélez, el

presidente de la Junta de Aviación Civil, JAD, José E. Marte Piantini y el Director

del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo y el Director del CESAC,

Director General del CESAC, General de Brigada Técnico de Aviación, Carlos R.

Febrillet Rodríguez, entre otros, con quienes mantienen estrechos vínculos para

dar seguimiento a los acuerdos establecidos. Sobre todo la presencia del Melvin

Cintron, un gran auspiciador del nivel del sistema operacional en que se encuentra

nuestro país.

El 2 de julio del 2020, fecha histórica cuando se abrieron las operaciones de pasajeros tuvo

sus efectos, un nuevo protocolo sólo permitía pasajeros, tripulantes y empleados en

aeropuertos de RD.

Una vez se abrieron las operaciones aeroportuarias y aeronáuticas en el país, paralizadas

desde el 18 de marzo, estaba prohibido el ingreso a las terminales de personas que no

fueron pasajeros, parte de la tripulación de las aeronaves o personal que labore en las

instalaciones. A un año todo eso tomo otro rumbo por completo. Otra manera de ver las

cosas.