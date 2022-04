Secretario General de las Naciones Unidas designa a Mario Cimoli como Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL

El economista argentino reemplazará a la diplomática mexicana Alicia Bárcena, quien el 31 de marzo culminó su gestión de casi 14 años al mando de la CEPAL.

(1 de abril, 2022) El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha designado al economista argentino Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como Secretario Ejecutivo Interino de la institución a partir del 1 de abril de 2022 y hasta nuevo aviso.

Mario Cimoli reemplazará a la diplomática mexicana Alicia Bárcena, quien el 31 de marzo culminó su gestión de casi 14 años al mando de la Comisión regional.

PhD de la Universidad de Sussex en Reino Unido y Profesor titular de Economía Política de la Universidad Ca Foscari de Venecia en Italia, Cimoli cuenta con una trayectoria de más de 20 años de trabajo en las Naciones Unidas y la CEPAL.

En la Comisión regional se ha desempeñado como Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial (1999-2009), Jefe de la Unidad de Innovación y Tecnologías Digitales de la misma División (2009-2010), Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial (2010-2018) y Oficial a Cargo de la División de Comercio Internacional e Integración (2015-2020).

En su experiencia como docente tuvo una amplia trayectoria como Profesor Visitante e Investigador en varias instituciones académicas como la Universidad de Udine, la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), la Universidad de Pisa, la Universidad de Pavía y la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Su extenso historial de publicaciones refleja una contribución sustancial a los campos de las políticas micro y macroeconómicas, con un enfoque en las vías de desarrollo, el crecimiento económico y las interconexiones entre la política industrial, el desarrollo tecnológico y la innovación. Entre las más recientes se incluye: Industrial Policies, Patterns of Learning and Development: An Evolutionary Perspective (2020); Choosing sides in the trilemma: international financial cycles and structural change in developing economies (2020); y A technology gap interpretation of growth paths in Asia and Latin America (2019). Estas complementan sus obras seminales: Learning, Technological Capabilities and Structural Dynamics (2011); Innovation and Economic Development: The Impact of Information and Communication Technologies in Latin America (2010); Industrial Policy and Development, The Political Economy of Capabilities Accumulation (con Dosi, G. y J. E. Stiglitz, 2009); e Institutions and policies in developing economies (con Dosi, G., R. R. Nelson, y J. E. Stiglitz, 2009).

Asimismo, fue Codirector del Grupo de Trabajo sobre Política Industrial y Derechos de Propiedad Intelectual para el Desarrollo, con Giovanni Dosi y Joseph E. Stiglitz, de la Universidad de Columbia (2004-actualidad