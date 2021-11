Santa Claus, con mascarilla… ¡ofrezcome!

Por Venecia Joaquin

Se acercan las navidades; en esta época cada nación tiene sus tradiciones

y leyendas y aunque Santa Claus es solo uno, la forma de llamarlo varia de

un pais a otro, Papa Noel, San Nicolas, etc..; con larga barba blanca,

cambia poco su traje rojo; y reparte regalos en Nochebuena.

Tengo que reconocer que en nuestro pais, la gente es ingeniosa,

simpática, con sentido del humor; con increíble capacidad de sacar alegría

de los momentos de tristeza; de sacar esperanza y luces de la desolación y

el dolor. En medio de la pandemia del coronavirus que azota el mundo,

que enferma y se ha llevado seres queridos, nos preparamos para

disfrutar de la navidad, del nacimiento de Jesus, el hijo de Dios. Los

adornos navideños, con sus luces y colorido, se observan por doquier, en

las calles, tiendas, edificios, etc. y hasta la música cadenciosa se escucha,

levantando el ánimo: “llego Juanita y dijo que no volvía”.

Hoy, estuve en una impresora; tienen un arbolito y adornos navideños

decorando el lugar; pero lo que llamó mi atención fue observar que, a

Santa Claus, le pusieron una mascarilla ¡ofrezcome! ¿Y esto?, les pregunte.

“Tenemos que protegerlo del coronavirus”, me respondieron. Todos

reímos, pero de inmediato pensé que es buena idea ponerle la mascarilla;

es una forma de seguir educando la población sobre la pandemia; precede

recordar que no debemos descuidarnos en medio de la fiesta de navidad.

Me encantó ver a Papa Noel con su gorro, pero con la barba y bigotes,

cubierto por la mascarilla; lucia simpático. Ojalá no sea necesario

ponérsela al hijo de Dios en el pesebre; que para esa fecha el ambiente

este despejado y el mundo pueda volver a la normalidad, a la calma.

Añoro que se hayan aprendido las lecciones que se derivan de esta

pandemia, de este pellizco divino; es un recordarnos a Dios

Todopoderoso; un decirnos que en un momento dado el mundo puede

cambiar; que los seres humanos somos iguales, con cuerpo y alma; que

más importante que lo material es la paz espiritual; que pensemos en el

prójimo.

Indiscutiblemente, en cada hogar y comunidad hay un Santa Claus,

alguien dispuesto a darnos regalos que nos hagan sonreír, a hacernos feliz;

deberíamos buscarlo con cuidado y protegerlo con mascarilla de los males

del entorno en estas navidades y siempre; pero no solo pongamos

mascarilla al cuerpo, debemos ponerle mascarilla al alma, para que no

entren males ; cuidemos nuestro interior, imitando a Jesus, el hijo de

Dios, en estas navidades y siempre.