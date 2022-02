Rubby Pérez recibe gran muestra de respeto y cariño de la comunidad Venezolana en un “Free Cover Venezuela “en Florida.

“Rubby, Venezuela te ama, nos regalaste tu magistral voz, pero especialmente tu carisma… tus canciones son parte de la mejor época de mi vida, con tu música conocí el amor, el despecho pero especialmente construí la amistad, los verdaderos amigos que gracias a Dios conservo…. eres único, mi patria agradece tanto talento….bendiciones” dijo en las redes sociales Marycarmen herrerah.

Por José Zabala

Miami-FL: Rubby Pérez uno de los artistas más carismáticos y con uno de los catálogos musicales más sólidos a ritmo de merengue, fue el invitado especial de la temporada #4 del popular espacio de You Tube “Free Cover “. La voz más alta del merengue interpretó sus mejores éxitos como: Hazme Olvidar, Enamorado de Ella, Buscando Tus Besos, Cobarde Cobarde, Fiesta para Dos y Volveré bajo la producción general de Free Cover, INC, logrando en menos de una semana un video de más de 1, 500,000 reproducciones en You Tube de la cuenta Free Cover

Rubby Pérez, recibió gran ovación de grandes artistas venezolanos, músicos, directivos del proyecto musical #1 de Venezuela “Free Cover “, invitados especiales, compositores y un público selecto conocedor de toda su música que estuvieron presentes en El Bar TV honrando al intérprete de “Hazme Olvidar” entre otros éxitos. “Un Grande de los Grandes es Rubby Pérez. Gracias por estar aquí con todos nosotros, los venezolanos te amamos y Venezuela también”, fueron en consenso general de todos los presentes.

Rubby, agradeció a Dios por este momento, por esta gran oportunidad en este gran escenario muy diferente y una gran experiencia en mi carrera muy ligada a Venezuela, que este país es lo primero en mi carrera. Bendice por la unidad de estos dos países hermanos como son República Dominicana y Venezuela. Gracias a tantas personas que no veía y que hoy encuentro con ellos. A todos los organizadores de Free Cover. Gracias a Venezuela porque mi carrera está muy ligada a este gran país. Gracias a todos los músicos y cantantes. A los venezolanos que sigan adelante, las cosas difíciles son las buenas, sigan amando a su patria y el futuro será bonito para el pueblo Venezolano”, dijo Rubby Pérez.

“Sin duda alguna vivimos una noche mágica donde recordaremos una de las mejores épocas de nuestro maravilloso país Venezuela , pero este regalo es de los Venezolanos para toda LATINOAMÉRICA , una noche de Free Cover junto al grande de los grandes Rubby Pérez, interpretando los mejores éxitos de su carrera. Todo nuestro equipo de El Bar Tv estuvo desplegado para llevarles a ustedes la experiencia más de cerca….! Que disfruten el comienzo de nuestra Temporada #4!!! RISAS, FELICIDAD!!!”

Carmen Guapache: “El gran Rubby Pérez orando por Venezuela. Dios te bendiga, gracias”. Susana Socorro: “Lo miro. Lo bailo. Lo gozo. Lloro y me río y me trae recuerdos. Yo tenía 12 años y así crecí….en mi transporte escolar cantábamos los merengues de Rubby y bailábamos sentados”. José Gregorio Gonzales Bertoncini: ¡Guaoooo! Espectacular, emotivo y sabroso a la vez. ¡Mil Gracias!