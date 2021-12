Revista Pan Finance galardona a Héctor Valdez Albizu como Gobernador de Banco Central del Año 2021, región Latinoamérica

Santo Domingo, República Dominicana. La revista inglesa Pan Finance, dedicada a la difusión de noticias, artículos y entrevistas sobre economía, finanzas y comercio, galardonó a Héctor Valdez Albizu como Gobernador de Banco Central del año 2021, región Latinoamérica, por su excelente gestión en el Banco Central de la República Dominicana.

Pan Finance, que cuenta con mִás de 100 mil lectores y tiene presencia en más de 150 países, seleccionó a Valdez Albizu luego de un análisis cuantitativo y cualitativo de información disponible en plataformas especializadas, fuentes privadas y los lectores de la revista, integrados por inversionistas institucionales, banca privada y directores ejecutivos de empresas internacionales, entre otros.

La concesión del galardón ha sido comunicada al gobernador Valdez Albizu por los directores de Pan Finance, Olu Emmanuel y Thomas Watts, y ha sido anunciada en la más reciente edición de la revista, en sus versiones impresa y digital.

El galardón incluye un trofeo y un certificado que lo motiva: “Héctor Valdez Albizu ha sido galardonado Gobernador de Banco del año, LatAm 2021. Establecido para ser una verdadera medida de excelencia, el programa de premios Pan Finance celebra ejemplos destacados de mejores prácticas. Este premio ha sido otorgado como reconocimiento a la excelencia”.

Héctor Valdez Albizu ha laborado durante 46 años en el Banco Central de la República, de los cuales lleva 23 años como gobernador de esta institución. Ha recibido, entre otros galardones, el “Gobernador del Año 2006 para la región de Las Américas” por la revista The Banker; el “Global Finance Central Banker Report Card Grado A» por la revista Global Finance, y el “Gobernador del Año para la región del Caribe” por la revista Global Markets, ambos en 2017; la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Oficial, en 2012; la Condecoración Orden Bernardo O’Higgins en el grado Gran Oficial, por el gobierno de Chile, en 2019; y el reconocimiento del Senado de la República Dominicana, en 2021.

Los detalles del galardón de la revista Pan Finance pueden verse en la dirección Award Winners 2021 – PAN Finance. Igualmente, puede leerse el trabajo titulado “The Dominican Republic: one of the fastests-growing economies in Latin América”, disponible en la más reciente edición de la revista Pan Finance Pan Finance Magazine Q4 2021 – PAN Finance .