República Dominicana registra 25 mil casos de complicaciones graves cada año entre mujeres por abortos clandestinos

Santo Domingo, 25 feb – registra Hay 25 mil casos de complicaciones graves entre mujeres

que todos los años se practican o tratan de aplicarse abortos clandestinos, lo que ocurre

por la falta de garantías al Derecho de la Mujer y debido a que nuestros legisladores del

país, más que preocuparse por aprobar leyes garantistas se aferran mayormente a acatar

presiones y pautas de los sectores influyentes del país.

La consideración es de la coordinadora de la Asociación Gallega Reporteras Solidarias

(Agreso), Lorena Seijo, quien lamenta que en República Dominicana se vulneran todas las

convenciones internacionales de Derechos Humanos firmada sobre los Derechos de la

Mujer.

Autora del documental Garantía de Vida, Lorena Seijo califica como penoso y preocupante

que República Dominicana es uno de los pocos países de la región, junto al Salvador,

Nicaragua y Haití, que sigue penalizando al 100 por 100 el aborto.

“El resto de países de América Latina han avanzado a legislaciones muchos menos

restrictivas y mucho más garantistas para la salud y la vida de las mujeres”, dijo Lorena

Seijo al conversar con Manuel Jiménez y Yulibelys Waldelpool, en el programa Propuesta de

la Noche, producido pro Digital 15, de lunes a viernes, de seis de la tarde a siete de la noche.

Lo que piensa sobre criterio de religiosos.- La coordinadora de la Asociación Gallega

Reporteras Solidarias (Agreso), Lorena Seijo, entiende que de la misma manera que

existen libertad de expresión y libertad ideológica, también las diversas corrientes

religiosas tienen derecho a opinar sobre este y otros temas.

Dijo no estoy en desacuerdo con que en las iglesias, en los pulpitos, se intente convencer a

los feligreses de que la vida empieza desde el momento de la concepción.

“Lo que no me parece bien, es que influyan de la manera que influyen y de las decisiones

políticas que afectan a todo un país. Creo que el Congreso, las diputadas y diputados, fueron

elegidos para algo y no precisamente para seguir las directrices que marquen grupos de

influencias”, agregó.

Explicó que cuando ofrece el dato de que en República Dominicana se registran 25 mil

casos de complicaciones graves entre mujeres que todos los años se practican o tratan de

aplicarse abortos clandestinos, “es una cifra infravalorada, porque prácticamente no se

registran datos en el país sobre este tema, por lo cual creo que eso a las iglesias también

debería preocuparle”.

Sobre el documental Garantía de Vida.- Al referirse al Trabajo fílmico e historiográfico que

será presentado próximamente, Lorena Seijo comunicó que “Garantía de Vida es un

documental que se grabó el año pasado, en medio de la pandemia, sobre las tres causales,

se trabajó sobre un grupo, un movimiento de mujeres dominicanas”

Señaló que con ese documental se pretende visibilizar las historias de la familia y de las

mujeres que han sufrido las peores consecuencias por la penalización total del aborto,

como la muerte en muchos casos o como traumas psicológicos graves, por tener que llevar

a término un embarazo producto de una violación u otros fenómenos no deseados.

“¿Se habla en el documental por que se utiliza la palabra denuncia y se habla igualmente de

denunciar las consecuencias que tiene la ilegitimidad del aborto contra la mujer en la

Republica Dominicana?”, se le preguntó.

Y, respondió: “Porque según lo que hemos podido ver y según lo que nos han comentado

las propias mujeres dominicana, es poco habitual, que las víctimas de esta generación tan

restrictivas tengan un espacio en los medios de comunicación para contar sus historias, son

historias muy duras que les han afectado mucho y darles un tratamiento adecuado y que

puedan difundirse en dominicana, lo considerábamos fundamental, por eso consideramos

la denuncia, porque no es algo habitual que ellas puedan tener el espacio para contarlo”.